Уход за маленькими внуками повышает риск смертельного заболевания у людей после 60

«Нет явных доказательств, что пневмококк передавался от взрослого к взрослому, — говорит доктор Энн Уилли. — Однако мы выяснили, что передача вируса была самой высокой среди пожилых, которые часто контактировали с маленькими детьми. Это говорит о том, как важна вакцинация от пневмококковой инфекции для людей, которые контактируют с внуками. Дети все еще могут быть носителями и переносчиками некоторых штаммов пневмококка вакцинного типа, несмотря на успешные национальные программы вакцинации ».