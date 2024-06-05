«Мамин пирожочек»: 9 признаков людей, которые застряли в детстве и не хотят взрослеть

Каждый ребенок по мере своего взросления стремится к самостоятельности. Однако многие родители не позволяют детям проявлять собственную волю, личностные качества и не дают им право на ошибку.
Так вырастают «невзрослые взрослые»: инфантильные, незрелые люди, которые не умеют принимать решения и брать на себя ответственность. В результате многие сферы в их жизни терпят неудачи. Эксперт рассказал о девяти признаках психологической незрелости человека.
Психолог, эксперт по системному развитию личности и публичным выступлениямЛичный сайт
«С точки зрения психологии, деньги и отношения идут к взрослым людям. Если мужчине 50 лет, но он продолжает жить с мамой, потому что „ему так удобнее и экономически целесообразнее“, то не стоит удивляться обстоятельствам, из-за которых не ладятся отношения с женщинами или деньгами», — говорит Александр Петрищев.
Признаки психологической незрелости
1. Не умеет брать на себя ответственность
«Психологически незрелые люди никогда не берут ответственность за свои провалы и сложности. Они постоянно живут в обвинениях и ищут „объективно“ виноватых», — пояснил психолог Александр Петрищев.
2. Проявляет инфантильность и импульсивность
Незрелые взрослые часто ведут себя как дети или подростки. Они резко выражают свои эмоции, им сложно контролировать чувства. К тому же незначительные события могут привести к неожиданной смене настроения. Рядом с такими людьми постоянно чувствуешь себя как на пороховой бочке. У инфантильных взрослых низкий уровень эмпатии: им сложно понять и считаться с чувствами и настроением других людей.
3. Отсутствует самодисциплина
«У психологически незрелых людей низкий уровень самодисциплины и высокий уровень прокрастинации. Им сложно организовать себя и свою жизнь. Они не умеют ставить цели и достигать их. Часто такие люди неверно расставляются приоритеты, из-за чего хватаются за все подряд и не доводят начатое до конца», — рассказал «Доктору Питеру» психолог Александр Петрищев.
4. Живет одним днем
Такие люди обычно не думают о своих перспективах будущего. Они стремятся лишь наслаждаться текущим моментом в ущерб стратегическим задачам.
5. Зависит от родителей
«Невзрослые взрослые» часто живут с родителями. К тому же они не могут принять решение без консультации с мамой или папой.
6. Берет деньги у родителей
Психологически незрелые люди из-за неумения принимать решения и нести за них ответственность часто испытывают сложности с работой и деньгами. Лучшим способом решить свои финансовые проблемы они видят в том, чтобы взять деньги у родителей.
7. Не понимает свои потребности и не ставит четкие жизненные цели
«Незрелые люди постоянно чего-то хотят, а чего хотят — непонятно, — говорит Александр Петрищев. — Им сложно определить свои потребности и мотиваторы и удовлетворить их».
8. Конфликтует и манипулирует
Вместо того чтобы спокойно и аргументированно обсудить какой-либо вопрос, инфантильные взрослые прибегают к конфликтам и манипуляциям. Такое поведение сильно напоминает маленьких детей.
9. Ищет внешнего одобрения
Людям с низким уровнем психологической зрелости необходимо постоянное одобрение в своих действиях. Они все время сомневаются в своих решениях и не могут принять их самостоятельно.
«Если вы увидели несколько из этих признаков у себя, то вы можете обратиться к хорошему психологу. Он сможет помочь быстрее пройти этот путь — психологического взросления, роста, — рекомендует психолог. — Благодаря созданию психологической зрелости, вам будет легче обрести внутреннее равновесие, гармонию, построить зрелые отношения с противоположным полом, выйти на более высокий уровень дохода и уйти от негативных повторяющихся сценариев».