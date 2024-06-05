«Мамин пирожочек»: 9 признаков людей, которые застряли в детстве и не хотят взрослеть

Незрелые взрослые часто ведут себя как дети или подростки. Они резко выражают свои эмоции, им сложно контролировать чувства. К тому же незначительные события могут привести к неожиданной смене настроения. Рядом с такими людьми постоянно чувствуешь себя как на пороховой бочке. У инфантильных взрослых низкий уровень эмпатии: им сложно понять и считаться с чувствами и настроением других людей.