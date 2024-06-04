Дядя Федор — очень показательный персонаж, который буквально олицетворяет поколение с нарушением привязанности. Дети этого поколения вынуждены быть самостоятельными с раннего детства. Основные защитные механизмы ребенка 70-х — 80-х годов — уход во внутренний мир, рационализация, интеллектуализация. При стрессе он не будет паниковать, а будет отстраняться от ситуации (диссоциироваться), а потом решать задачи по мере поступления.

У такого ребенка богатый внутренний мир, высокий уровень креативности, что позволяет ему творчески смотреть на жизнь и делать собственные, порой очень оригинальные выборы, зачастую вызывающие сильное удивление у окружающих.



Если говорить о Дяде Федоре, речь идет о шизоидном типе характера. Решения его не несут за собой нарциссической грандиозности, он не ждет одобрения и не делает каких-либо действий напоказ. Основная его потребность — это личное пространство, отделенное от давления со стороны матери.



Эмоциональный мир Дяди Федора — глубокий, у него есть потребность в общении, в любви со стороны семьи, но и страх того, что семья может его подавить и захватить, страх манипуляций со стороны матери и недостаточной поддержки со стороны отца. Не получая безопасного для себя контакта с родителями, мальчик создает свою отдельную «семью», где он является центром внимания, всеобщего почитания и любви. Мир, который для него безопасен.



Через возможность иметь такую самостоятельность и независимость, творческое самовыражение мальчик испытывает уважение к себе. «Шизоид» чувствует самоуважение, собственную важность, опираясь не на внешние оценки, а на внутреннее подтверждение личной целостности и аутентичности.



Дядя Федор — классический отшельник, флегматик с конфликтом между потребностью в безопасности и потребностью в глубоком эмоциональном контакте. Это основной для шизоида конфликт, часто ему страшно даже помыслить о том, что он может находиться в эмоциональном слиянии с кем-либо, в зависимости от кого-то.