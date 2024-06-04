Мультфильм «Простоквашино» недавно обрел новую жизнь и стал сериалом, новые серии которого с нетерпением ждут поклонники. Неудивительно, что его яркие герои уже несколько десятилетий — любимчики детворы и их родителей.
Психолог Наталья Осипова специально для «Доктора Питера» посмотрела на Матроскина, Дядю Федора, его родителей и Печкина глазами профессионала. Выводы получились весьма любопытными.
Психолог-практик, магистр психологии, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart
Дядя Федор: шизоидный тип
Дядя Федор — очень показательный персонаж, который буквально олицетворяет поколение с нарушением привязанности. Дети этого поколения вынуждены быть самостоятельными с раннего детства. Основные защитные механизмы ребенка 70-х — 80-х годов — уход во внутренний мир, рационализация, интеллектуализация. При стрессе он не будет паниковать, а будет отстраняться от ситуации (диссоциироваться), а потом решать задачи по мере поступления.
У такого ребенка богатый внутренний мир, высокий уровень креативности, что позволяет ему творчески смотреть на жизнь и делать собственные, порой очень оригинальные выборы, зачастую вызывающие сильное удивление у окружающих.
Если говорить о Дяде Федоре, речь идет о шизоидном типе характера. Решения его не несут за собой нарциссической грандиозности, он не ждет одобрения и не делает каких-либо действий напоказ. Основная его потребность — это личное пространство, отделенное от давления со стороны матери.
Эмоциональный мир Дяди Федора — глубокий, у него есть потребность в общении, в любви со стороны семьи, но и страх того, что семья может его подавить и захватить, страх манипуляций со стороны матери и недостаточной поддержки со стороны отца. Не получая безопасного для себя контакта с родителями, мальчик создает свою отдельную «семью», где он является центром внимания, всеобщего почитания и любви. Мир, который для него безопасен.
Через возможность иметь такую самостоятельность и независимость, творческое самовыражение мальчик испытывает уважение к себе. «Шизоид» чувствует самоуважение, собственную важность, опираясь не на внешние оценки, а на внутреннее подтверждение личной целостности и аутентичности.
Дядя Федор — классический отшельник, флегматик с конфликтом между потребностью в безопасности и потребностью в глубоком эмоциональном контакте. Это основной для шизоида конфликт, часто ему страшно даже помыслить о том, что он может находиться в эмоциональном слиянии с кем-либо, в зависимости от кого-то.
Мама Дяди Федора: «бизнес-леди» из СССР
Мама Дяди Фёдора — женщина деятельная. Она катается на лыжах, поет и в целом описана Успенским как «бизнес-леди» советского периода. Дома она играет в матриархат. Она — истероид, у которого тема власти — один из фундаментальных кирпичиков. При этом потребность во власти никогда прямо не объявляется, она завоевывается косвенными путями. Например, мама резко реагирует, когда папа с сыном объявляют о совместном решении оставить кота, и ставит папе ультиматум: «Тебе кто дороже — кот или я?» Для нее важно, чтобы уделяли внимание ей, чтобы ее брали в расчет, принимая какие-либо решения. Ей важно быть в центре внимания, думать, что все ею восхищаются и слушают. Она конфликтует не прямо, а с помощью обмороков, замечаний и манипуляций.
Истероид с самого детства стремится к постоянному вниманию и комплиментам. Это его главная потребность, которую он удовлетворяет через ежедневное общение с родными, близкими и коллегами. Он убежден в своей исключительности и всегда получает желаемое внимание благодаря своему внешнему виду и поведению. Мама в мультике выбирает платья, красуется у зеркала и по моде тех лет она, что называется, «в топе».
Истероид может выбрать карьеру актера или певца либо просто устраивать эмоциональные сцены, играя на чувствах окружающих.
Отец Дяди Федора: типичный сангвиник
В мультике не показана потребность папы в одобрении со стороны или в активном общении, самопрезентации. При этом отец Дяди Федора — добрейшей души человек, у него прекрасное чувство юмора, он отлично ладит с сыном. Отец Дяди Федора — сангвиник по темпераменту, что дает ему возможность совмещать в себе, казалось бы, несовместимые черты характера и иметь невероятную устойчивость к стрессам.
Технический склад ума и ограниченный круг общения, рационализация и творческий подход к решению задач снова приводят нас к шизоидному направлению. Однако отец Дяди Федора выстраивает семейные отношения с непростой по характеру женой, которой требуется много внимания, он в целом терпеливый и хозяйственный, чувственный, легкий на подъем и готовый на многое ради семьи. Эти качества говорят более о мазохистическом типе. Он выбирает для себя непростые отношения, сложную работу и вообще ценит себя только при условии высокой нагрузки. При этом такой тип личности склонен к слиянию, думает больше о других, нежели о себе, у него есть сложности с построением границ.
Кот Матроскин: газлайтер и типичный нарцисс
В его характере есть рациональность, самолюбие и ирония по отношению к собакам. Матроскин ценит практичность и всегда ищет выгоду во всем. Кот ищет пространство, где бы его ценили по достоинству, он много вкладывал и старался всю жизнь, чтобы явно отличаться от всех остальных котов. В его характере также присутствует медлительность, и иногда он заискивает перед родителями Дяди Фёдора.
Он отличный деятель, прообраз бизнесмена, проявляет свою хозяйственность, рассудительность и экономность, иногда доводя их до крайности. Например, он однажды занял все емкости в доме молоком своей коровы. Он наслаждается подтруниванием над Шариком — сейчас мы бы это назвали газлайтингом. В целом он относится к Шарику неплохо. Матроскин эгоистичен, но весьма снисходителен ко всем. Единственное, что его огорчает, это то, что пес не приносит ему практической пользы — это объектное отношение.
Мы говорим, конечно же, о нарциссическом типе личности. В целом образ Матроскина — про реализованного нарцисса, он в норме, поэтому не такой вредный, как, скажем, недооцененный и одинокий почтальон Печкин.
Почтальон Печкин: одинокий и недооцененный
Признание — основная потребность нарциссической личности. Печкин прозябал в деревне, и ему его жизнь не нравилась. Жители разъехались в городские квартиры, и он был лишен прежнего почтения. Для него важны его вещи, он злится, когда Шарик простреливает ружьем его шапку. Головной убор — ценность, часть образа почтальона. Потеря ушанки сродни потере образа и идентичности самого Печкина. Налицо кризис идентичности мужчины.
Печкин выражает свой нарциссический гнев из ощущения своей собственной ничтожности. Быть обыкновенным для него страшно, стыдно, больно.
Шарик: склонен к зависимости
Как и любая собака, Шарик нуждался в общении, в компании, также одной из черт его характера является высокий уровень ответственности за те задачи, которые ему делегируют. Шарик — личность увлеченная и увлекающаяся, так как может в любую погоду и при любых условиях догонять животное, чтобы произвести фотосъемку. В момент «работы», в процессе достижения поставленных перед собой задач, он не реагирует на агрессию Матроскина или на свои первичные потребности.
Мы говорим о маниакальном типе темперамента. Данный тип — обратная сторона проявления депрессии. Чувственный, ответственный персонаж убегает от своих чувств в работу, становится трудоголиком. Он в целом склонен к зависимости и может многое вынести, стерпеть, лишь бы не находиться наедине с собой. Там, в пустоте, ему очень тоскливо, одиноко, как собаке, которую бросил хозяин. Помните Хатико? Или еще пример — доктор Ватсон.