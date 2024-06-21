4 признака, что голова болит не из-за усталости, назвал невролог НИИ Джанелидзе

«Доктор Питер» продолжает постоянную рубрику «Задай вопрос врачу» в формате видеоответа. В ней уже участвовали реабилитолог, токсиколог, травматолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, психиатр, нейрохирург, кардиолог, уролог, гематолог.
На этот раз вопросы задавали специалисту-неврологу.
Невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Вопросы неврологу (ответы в видео)
С какими жалобами надо идти к неврологу? Есть ли какая-то группа риска?
Какая головная боль — повод идти к врачу и когда хватит таблетки?
Если болит спина, надо делать МРТ?
Лечится ли деменция? Стоит ли водить пожилого родственника по врачам?
Как понять, что стоит сменить невролога?
Кто чаще других нуждается в неврологе?
Пожилые люди.
Те, кто уже перенес какие-то неврологические заболевания, например инсульт.
Пациенты, у которых есть хронические заболевания: нарушение ритмов сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение. Они склонны к дальнейшему развитию неврологических осложнений.
Опасные симптомы при головной боли
Таблеткой легко можно снять головную боль напряженного типа. Но есть так называемые тревожные звоночки. В этом случае нужно обращаться к специалисту.
Если головная боль беспокоит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС).
Если она устойчива, локализуется в одном месте или болит только с одной стороны.
Если она сопровождается какими-то дополнительными симптомами: тошнота, рвота, головокружение.
Если головная боль сопровождается угнетением сознания, то нужна экстренная медицинская помощь.
Если болит спина, всегда надо делать МРТ?
Нет, не всегда. В большинстве случаев боль в спине — это нейрорефлекторные мышечно-тонические синдромы, которые диагностируются несложно, и в этом случае достаточно лишь осмотра невролога.
Но когда опытный невролог видит, что у пациента есть проявление не только боли, а потеря либо чрезмерное раздражение функций, например симптом натяжения корешков, то есть когда в симптомокомплекс входит еще что-то дополнительное, тогда, естественно, мы рекомендуем пациенту выполнить МРТ.
Лечится ли деменция? Стоит ли водить пожилого родственника по врачам?
Однозначно лечится. Нужно, чтобы родственники приводили таких пациентов на осмотр к специалистам. Это смежная патология, ей занимаются невролог и психиатр.
Есть препараты, которые используются для того, чтобы сдерживать дальнейшее прогрессирование этого заболевания, и их важно тщательно подобрать. Для этого невролог, выполнив неврологический осмотр, проведет специальное тестирование, назначит определенные обследования и проведет верификацию диагноза.
Пациентов с деменцией оставлять без внимания специалистов однозначно не стоит. Обращайтесь!
Как понять, что стоит сменить невролога?
Наверное, стоит доверять специалисту. Во-первых, должен быть качественный осмотр во время приема. Если он ограничивается только беседой, этого недостаточно. Это что касается первого знакомства с врачом.
Но в последующем для пациента важный показатель, что врач — профессионал, — это эффективность назначенной терапии. Если же она недостаточна и состояние либо вопрос, с которым обратился пациент к специалисту, не решается, то можно обратиться к кому-то из других неврологов.