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4 признака, что голова болит не из-за усталости, назвал невролог НИИ Джанелидзе

На пять вопросов читателей ответил невролог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе: о боли в спине, головной боли, лечении деменции и признаках хорошего врача.

21 июня 2024Обсудить
головная боль
Источник:

iStockphoto

«Доктор Питер» продолжает постоянную рубрику «Задай вопрос врачу» в формате видеоответа. В ней уже участвовали реабилитолог, токсиколог, травматолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, психиатр, нейрохирург, кардиолог, уролог, гематолог.

На этот раз вопросы задавали специалисту-неврологу.

Дмитрий Тархов
Медицина, неврология

Невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Вопросы неврологу (ответы в видео)

  1. С какими жалобами надо идти к неврологу? Есть ли какая-то группа риска?

  2. Какая головная боль — повод идти к врачу и когда хватит таблетки?

  3. Если болит спина, надо делать МРТ?

  4. Лечится ли деменция? Стоит ли водить пожилого родственника по врачам?

  5. Как понять, что стоит сменить невролога?

Кто чаще других нуждается в неврологе?

  • Пожилые люди.

  • Те, кто уже перенес какие-то неврологические заболевания, например инсульт.

  • Пациенты, у которых есть хронические заболевания: нарушение ритмов сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение. Они склонны к дальнейшему развитию неврологических осложнений.

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Опасные симптомы при головной боли

Таблеткой легко можно снять головную боль напряженного типа. Но есть так называемые тревожные звоночки. В этом случае нужно обращаться к специалисту.

  • Если головная боль беспокоит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС).

  • Если она устойчива, локализуется в одном месте или болит только с одной стороны.

  • Если она сопровождается какими-то дополнительными симптомами: тошнота, рвота, головокружение.

  • Если головная боль сопровождается угнетением сознания, то нужна экстренная медицинская помощь.

Если болит спина, всегда надо делать МРТ?

Нет, не всегда. В большинстве случаев боль в спине — это нейрорефлекторные мышечно-тонические синдромы, которые диагностируются несложно, и в этом случае достаточно лишь осмотра невролога.

Но когда опытный невролог видит, что у пациента есть проявление не только боли, а потеря либо чрезмерное раздражение функций, например симптом натяжения корешков, то есть когда в симптомокомплекс входит еще что-то дополнительное, тогда, естественно, мы рекомендуем пациенту выполнить МРТ.

Лечится ли деменция? Стоит ли водить пожилого родственника по врачам?

Однозначно лечится. Нужно, чтобы родственники приводили таких пациентов на осмотр к специалистам. Это смежная патология, ей занимаются невролог и психиатр.

Есть препараты, которые используются для того, чтобы сдерживать дальнейшее прогрессирование этого заболевания, и их важно тщательно подобрать. Для этого невролог, выполнив неврологический осмотр, проведет специальное тестирование, назначит определенные обследования и проведет верификацию диагноза.

Пациентов с деменцией оставлять без внимания специалистов однозначно не стоит. Обращайтесь!

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Как понять, что стоит сменить невролога?

Наверное, стоит доверять специалисту. Во-первых, должен быть качественный осмотр во время приема. Если он ограничивается только беседой, этого недостаточно. Это что касается первого знакомства с врачом.

Но в последующем для пациента важный показатель, что врач — профессионал, — это эффективность назначенной терапии. Если же она недостаточна и состояние либо вопрос, с которым обратился пациент к специалисту, не решается, то можно обратиться к кому-то из других неврологов.

Автор текста:Анна Майская
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