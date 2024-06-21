Онколог Марьенко рассказала, какие 7 видов рака провоцирует алкоголь

Употребление алкоголя — серьезный фактор риска развития различных видов рака. Люди с алкогольной зависимостью чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь, напомнила врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.
Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, онколог
Может стать провокатором
Алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки организма, повреждая их ДНК и нарушая нормальные процессы деления. Поврежденные клетки могут превращаться в раковые, что приводит к развитию онкологического заболевания.
Особенно тесно связаны с алкоголизмом злокачественные опухоли пищевода и печени. Помимо того, алкоголь влияет на выработку гормонов, таких как эстроген и инсулин. У женщин избыток эстрогена повышает риск рака груди, эндометрия и яичников.
Продукт распада еще опаснее
Особую опасность представляет и высокотоксичное вещество ацетальдегид — продукт распада этанола в организме. Помимо того, что из-за его образования формируется тот самый похмельный синдром, он еще и повреждает клеточные структуры, включая ДНК, белки и липиды.
«Поврежденные клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому на самом деле ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем», — рассказала Анастасия Марьенко.
Нужна помощь
Как отметила онколог, к сожалению, пациенты с алкогольной зависимостью часто своевременно не обращаются за медицинской помощью. Они могут игнорировать симптомы начинающегося рака, что приводит к задержке диагностики и лечения. В результате онкологическое заболевание обнаруживается уже на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно.
«Усилению канцерогенности алкоголя способствуют дополнительные факторы, такие как курение, хроническое недосыпание, некачественное питание. Возникновение онкологических заболеваний — это практически всегда комплекс ряда факторов», — резюмировала доктор Марьенко.
Связь алкоголя и рака
Эксперты Всемирной организации здравоохранения постоянно мониторят вопросы, касающиеся онкопатологий. Регулярно выходят статистические обзоры, которые определяют связь тех или иных факторов с развитием рака. Определялась и связь приема алкоголя с развитием определенных видов онкологических патологий как у мужчин, так и у женщин. Причем эксперты определили, что осведомленность людей о взаимосвязи раковых заболеваний с алкогольной зависимостью крайне низкая, в отличие от знаний о поражениях печени.
Особенно важно помнить подобный факт тем людям, которые не эпизодически, а достаточно регулярно употребляют спиртные напитки, даже если их крепость невысока. По данным ВОЗ, на сегодняшний день определена связь приема спиртных напитков со следующими видами онкологии:
рак толстой и (или) прямой кишки;
онкологические поражения молочной железы (у мужчин — тоже);
рак пищевода;
онкологические патологии гортани;
разные виды рака печени;
рак горла;
опухолевые поражения полости рта.
Есть ли безопасная доза?
Эксперты ВОЗ однозначно замечают: нижней безопасной границы или пороговых значений для алкоголя не существует. Любые объемы потребляемых напитков с этиловым спиртом повышают риски развития онкологии. Но, конечно, очевидна и зависимость эффекта от дозы в отношении употребления алкогольных напитков: чем чаще и чем больше вы употребляете, чем больше концентрация алкоголя в напитке, тем выше риски онкологического перерождения клеток организма.
К примеру, риск развития рака молочных желез может повышаться на 50%, если женщины выпивают четыре и более бокала вина в день, и превышают 130%, если этих бокалов будет восемь или более.
Работает зависимость «доза — эффект» и в обратном направлении. Чем меньше и реже вы употребляете спиртное, тем меньше будет и риск развития рака. Однако не стоит забывать о том, что алкоголь — не единственный канцероген. Он может потенцировать, утяжелять воздействие других веществ, а при наличии уже имеющейся опухоли он серьезно может ухудшить состояние, запустить более быстрый прогресс рака.