Онколог Марьенко рассказала, какие 7 видов рака провоцирует алкоголь

Работает зависимость «доза — эффект» и в обратном направлении. Чем меньше и реже вы употребляете спиртное, тем меньше будет и риск развития рака. Однако не стоит забывать о том, что алкоголь — не единственный канцероген. Он может потенцировать, утяжелять воздействие других веществ, а при наличии уже имеющейся опухоли он серьезно может ухудшить состояние, запустить более быстрый прогресс рака.