Правда ли, что дети, зачатые с помощью ЭКО, чаще болеют раком? Отвечают ученые

Процедуре ЭКО уже 47 лет. Первым человеком, «зачатым в пробирке», была Луиза Джой Браун из Великобритании. Чуть позже врачи научились замораживать яйцеклетки и эмбрионы, что позволило женщинам отсрочить материнство. Технологии дошли до того, что в прошлом году в США родились близнецы из эмбрионов, замороженных 30 лет назад.
Но как такие вмешательства в естественный процесс размножения сказываются на здоровье будущего потомства? Ученые из Франции решили выяснить, грозит ли детям, зачатым с помощью ЭКО, риск раннего развития рака.
«Рак является основной причиной смертности детей во всем мире. Предполагается, что методы лечения, используемые для вспомогательной репродукции, такие как стимуляция яичников и другие, могут вызвать эпигенетические нарушения в эмбрионах и связанных с этим врожденные пороки развития», — объясняют ученые в журнале
В исследовании участвовали более 8,5 миллиона детей от 3 до 9 лет, рожденных во Франции с 2010 по 2021 год. Часть из них была зачата естественным путем, другие — с помощью переноса свежих или замороженных эмбрионов, а также при искусственной инсеминации, когда оплодотворение происходит внутри женского организма, но с использованием специально обработанной спермы.
Ученые отмечают: по сравнению с обычными детьми дети, зачатые с помощью ЭКО, чаще рождались в результате многоплодной беременности, чаще появлялись на свет раньше срока и имели меньшую массу тела при рождении. Кроме того, среди них больше малышей с диагнозом врожденного порока развития. Возможно, отчасти это объясняется тем, что матери таких детей были старше.
Что же касается рака, то здесь ученые пришли к выводу: в среднем онкологические заболевания у детей «из пробирок» выявляют не чаще, чем у тех, кого зачали естественным путем. Но есть исключение.
«Общий риск рака не различался между детьми, зачатыми естественным путем, и детьми, родившимися после свежего переноса эмбрионов в матку, то есть на 3-й или 5-й день развития, — приходят к выводу авторы исследования. — Однако риск острого лимфобластного лейкоза был выше среди детей, рожденных после процедуры переноса замороженных эмбрионов (на 61%), по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем.
Более того, среди детей, родившихся в период с 2010 по 2015 год, риск лейкемии был выше и среди детей, родившихся после свежего переноса эмбрионов».
Ученые пока не смогли выяснить, почему дети, рожденные после ЭКО, имеют повышенный риск лейкемии.
«Объяснительные гипотезы рассматривают эпигенетические нарушения как потенциальный путь развития рака», — говорится в исследовании.