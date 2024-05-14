Правда ли, что дети, зачатые с помощью ЭКО, чаще болеют раком? Отвечают ученые

В исследовании участвовали более 8,5 миллиона детей от 3 до 9 лет, рожденных во Франции с 2010 по 2021 год. Часть из них была зачата естественным путем, другие — с помощью переноса свежих или замороженных эмбрионов, а также при искусственной инсеминации, когда оплодотворение происходит внутри женского организма, но с использованием специально обработанной спермы.