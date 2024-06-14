Жил в позе эмбриона, а сейчас женился: история пациента НИИ Джанелидзе с тяжелым инсультом

Врач-реабилитолог в больнице помогает пациентам восстановиться после травмы, инфаркта, инсульта, даже ковида, если его последствия мучат неделями. Задача такого специалиста — вернуть человека к привычной и, что важно, самостоятельной жизни, помочь ему вновь стать физически активным, улучшить когнитивные навыки.
В чем же особенность современной реабилитации, как ставят на ноги даже тяжелых пациентов после инсультов и как люди могут мешать сами себе поправиться, рассказала в видеоответе врач-реабилитолог НИИ им. Джанелидзе в постоянной рубрике «Доктора Питера».
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Вопросы врачу-реабилитологу
Какие заболевания требуют реабилитации?
Чем современная реабилитация отличается от той, что была 10-20 лет назад?
Какие ошибки в реабилитации чаще всего делают пациенты?
Можно ли полностью восстановиться после инсульта?
Самый запомнившийся пациент в практике?
Какие заболевания требуют реабилитации?
Это соматические заболевания. Пациенты перенесли ковидный синдром, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты.
Заболевания периферической нервной системы — корешковые синдромы, болевые синдромы в спине.
Заболевания центральной нервной системы. Это пациенты после инсульта, перенесшие черепно-мозговые и спинальные травмы.
Особенности современной реабилитации
Подход несколько изменился. Сейчас в центре лечения — пациент. В первую очередь мы должны понять, какая у него основная задача, цель реабилитации. То есть пациент сам должен ее выбрать. И действуем мы мультидисциплинарной командой. Если раньше каждый специалист подходил к пациенту отдельно — врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, отдельно невролог, то теперь мы собираемся командой и выясняем, что пациенту важно.
Допустим, пациент — художник. И ему очень важно восстановить правую руку, потому что он зарабатывает этим на жизнь. Ему необязательно самостоятельно до туалета доходить. В таком случае у нас цель реабилитации будет измеримой во времени, конкретной, значимой для пациента, чтобы он мог держать кисть и писать.
А другой пациент — женщина, и, к примеру, ей крайне важно самой дойти до туалета. Она совершенно не переносит ситуацию, когда приходится пользоваться прикроватным туалетом — при всех в палате или при муже дома. И поэтому ей важно восстановить способность ходить. В соответствии с этим будет формироваться ее цель.
Поэтому в каждом конкретном случае мы мультидисциплинарно обсуждаем, что каждый из специалистов может внести в излечение пациента. И вот таким образом подход кардинально изменился за последние годы.
Какие ошибки чаще всего в реабилитации делают пациенты
Пациент, который переводится в отделение реабилитации, только проживает ситуацию — потерю своей физической целостности. Чаще всего он поступает к врачам-реабилитологам на этапе торга либо в депрессивном состоянии. На этапе торга у него еще снижена критика, ему кажется, что это все ненадолго. И вот здесь, к сожалению, мы теряем драгоценные дни, потому что пациент думает: «Ну, сейчас это все быстро пройдет, я на своих ногах уйду».
Но в этом случае на помощь пациенту приходит нейропсихолог, который формирует правильную картину болезни и помогает создать конкретную цель совместно с пациентом, чтобы наши усилия в эти драгоценные дни, пока пациент находится на стационарном лечении, не пропадали зря.
Можно ли полностью восстановиться после инсульта
Это зависит от того, какой инсульт, в каком регионе мозга он случился, и от того, насколько пациент замотивирован. То есть работает целая группа факторов.
Безусловно, если инсульт не тяжелый и произошел не в очень значимом регионе мозга, то возможно полное восстановление, в том числе и за короткое время, даже пока пациент находится в стационаре. Это так называемый малый инсульт.
Но и при тяжелом инсульте исход тоже может быть хорошим. Это зависит, с одной стороны, от усилий пациента, насколько он включен в процесс и работает, и от того, какие функции пострадали, какая область мозга поражена.
Самый запоминающийся пациент
Таких пациентов много, но в основном это молодые люди. Был мужчина, который поступил к нам из другого учреждения, он перенес тяжелый геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной мозг. — Прим. ред.).
Практически пациент находился в позе эмбриона, у него были контрактуры (ограничение подвижности в суставах. — Прим. ред.), он не мог даже переворачиваться с боку на бок. Пробыл он у нас долго, ему проводилось плановое лечение, мы достигли поставленных целей, а потом он к нам еще и возвращался.
Провел он в отделении реабилитации больше трех месяцев. Мы выписали его на своих ногах. Было очень приятно, потому что пациент, который должен был быть обездвижен полностью, достаточно молодой 35-летний мужчина, спускался по лестнице на период выписки. И потом он навещал нас с молодой женой: он женился после того, как мы его выписали. То есть фактически сейчас он ведет нормальный образ жизни.