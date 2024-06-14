Жил в позе эмбриона, а сейчас женился: история пациента НИИ Джанелидзе с тяжелым инсультом

Пациент, который переводится в отделение реабилитации, только проживает ситуацию — потерю своей физической целостности. Чаще всего он поступает к врачам-реабилитологам на этапе торга либо в депрессивном состоянии. На этапе торга у него еще снижена критика, ему кажется, что это все ненадолго. И вот здесь, к сожалению, мы теряем драгоценные дни, потому что пациент думает: «Ну, сейчас это все быстро пройдет, я на своих ногах уйду».