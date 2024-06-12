Не прощу ни единого промаха: 5 фраз, которые говорят о вашей ненависти к себе

Обзываться нехорошо, даже если вы произносите обидные слова в свой же адрес. Единственный способ чему-то научиться — это метод проб и ошибок. Вы же не осуждаете детей, которые учатся ходить или говорить? Нет, вы их хвалите, подбадриваете. Или если ваш сын или дочь жалуются, что не понимают тему по математике, вы не орете, что произвели на свет идиотов, а помогаете разобраться. Почему же вы так жестоко осуждаете себя за ошибку, которую другие, возможно, даже не заметили?