Не прощу ни единого промаха: 5 фраз, которые говорят о вашей ненависти к себе

Успеха в жизни может добиться только человек, который находится в здоровых отношениях с самим собой. В противном случае токсичность, направленная на собственное «я» лишает уверенности в себе, не дает проявить способности и воспользоваться возможностями, которые дарит судьба.
Удивительно, но мы легко распознаем токсичного человека рядом, но при этом не понимаем, как мучим сами себя. Психологи говорят: тревожным звоночком может стать одна из этих фраз. Держим пари: вы хотя бы раз думали о себе примерно так.
«Я ни на что не гожусь»
Вероятно, вам свойственны приступы меланхолии и вы часто впадаете в уныние. Как ослик Иа, вы скорее сконцентрируетесь на негативе, чем будете искать позитивные моменты. Комплименты вы пропустите мимо ушей, а единственное критическое замечание надолго ввергнет вас в депрессию.
Что делать?
Учитесь проявлять сочувствие к себе. Фиксируйте ощущения: что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы чувствовать себя лучше. Прогуляйтесь, перекусите, позвоните кому-то из близких. Простые, но приятные дела вернут вам энергию, силу и оптимизм.
«Все равно не получится, можно даже не пытаться»
А как вы узнаете, что не получится, если не попытаетесь? Не будете ли потом грызть себя за то, что так и не попробовали? Упущенный шанс редко дается во второй раз.
Это один момент. А вот и другой: даже наука против вашего пессимизма. Пластичность мозга позволяет учиться чему-то новому до самой старости. Иногда просто для этого нужно больше времени и практики.
Что делать?
Психологи советуют заменить убеждение «Все равно не получится» на фразу «Мне просто нужно больше практики». Есть простое упражнение: подумайте о любом действии, которое вы сегодня делаете без труда, и вернитесь мысленно в момент, когда вы попытались сделать это впервые. Было ли тогда ощущение беспомощности? Наверняка. И что теперь? Главное — не сдаваться и продолжать попытки.
«Я ходячая неудача»
Более деструктивную фразы и придумать сложно: вы приравняли однократную (или пусть даже двух-, трехкратную) неудачу к себе как личности. Такое максималистское поведение часто свойственно подросткам, особенно в период экзаменов. У некоторых оно переходит во взрослую жизнь.
Что делать
Повторять себе, что вы и так многому научились. Любой жизненный опыт делает человека осознаннее и мудрее. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно отступить на несколько шагов назад, а неудачи — это ступени, без которых невозможен путь к успеху.
«Зачем я вообще так поступил? Какой же я идиот!»
Обзываться нехорошо, даже если вы произносите обидные слова в свой же адрес. Единственный способ чему-то научиться — это метод проб и ошибок. Вы же не осуждаете детей, которые учатся ходить или говорить? Нет, вы их хвалите, подбадриваете. Или если ваш сын или дочь жалуются, что не понимают тему по математике, вы не орете, что произвели на свет идиотов, а помогаете разобраться. Почему же вы так жестоко осуждаете себя за ошибку, которую другие, возможно, даже не заметили?
Что делать?
Решение очевидно: учитесь относиться снисходительно к себе. «Никто не идеален», «Все совершают ошибки» — вот подходящие фразы. Поняв это, вы сможете расслабиться, перевести дух и двигаться дальше.
«Я хуже всех»
Сравнение себя с другими — это болезнь XXI века. Вирусы в данном случае — это соцсети, где можно создать себе любой образ. Листая красивые картинки, изучая «идеальную» жизнь людей, легко прийти к выводу, что вы недотягиваете до их уровня.
Что делать?
Не думайте о том, что вы не такой успешный, креативный, веселый. Сфокусируйтесь на своих достоинствах. Помните, идеала в принципе не существует, а что на самом деле происходит в жизни тех, на кого вы безуспешно пытаетесь равняться, известно только им самим.