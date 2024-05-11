Как отличить депрессию от лени, апатии и выгорания, объяснил психотерапевт Волков

Каждое из этих состояний имеет свои особенности, а понимание различий позволит правильно интерпретировать перемены внутри себя, а иногда и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Как же верно оценить свое состояние, рассказал Антон Волков — психотерапевт, сексолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Депрессия: важные особенности
Депрессия — это психическое расстройство, и именно в этом заключается главное отличие. Это не временное состояние или функциональное нарушение, а полноценное заболевание, которое требует профессионального лечения. Депрессия имеет разные проявления: подавленность чувств, невозможность испытывать удовольствие от жизни, снижение самооценки, равнодушие и даже ненависть к себе. Некоторые из этих ощущений, хотя и в менее выраженной форме, характерны и для апатии, и для выгорания. Однако депрессию отличает и ряд специфических особенностей.
Продолжительность. Если апатия может пройти в течение нескольких дней, то депрессия длится неделями, месяцами и даже больше.
Комплекс симптомов. В депрессии человек сталкивается с обширным спектром проявлений — от тревожности до негативных мыслей, от низкой самооценки до отсутствия радости даже от тех вещей, которые раньше приносили удовольствие.
Фокус внутрь. Депрессия — это внутреннее состояние, которое никак не связано с внешним окружением. От погоды, стресса на работе или положения дел на личном фронте она может зависеть лишь на самом раннем этапе, но со временем эта связь утрачивается. Соответственно, внешних перемен для выздоровления недостаточно. Ни покупка новой квартиры, ни смена работы на более престижную от депрессии не избавят.
«По стандартам психотерапии диагноз „депрессия“ ставится, если соответствующие симптомы сохраняются до двух недель. Если снижение активности длится дольше — это уже повод обратиться к психотерапевту и пройти диагностику», — говорит врач-психотерапевт.
Апатия: пережить легче
Апатия проявляется в безразличии и равнодушии к происходящему вокруг, отсутствии интереса, эмоциональной отстраненности. Она может оказаться предвестником депрессии, но, в отличие от нее, не является болезнью. Апатия — это краткосрочное нестабильное состояние, при котором психика испытывает определенный перегруз.
Апатия вызвана разными причинами: выгоранием на работе, колебаниями гормонального фона, эмоциональными переживаниями (например, при разрыве отношений). У женщин состояние нередко развивается в период менопаузы, у мужчин — в разгар кризиса среднего возраста, в 35–45 лет.
«Как и депрессия, апатия направлена внутрь человека, хотя и связана с гораздо менее серьезными изменениями в психике, — продолжает Антон Волков. — Важно отметить, что состояние необязательно перерастает в нечто большее. Психически стабильный человек без генетической предрасположенности к депрессивности сравнительно легко переживет этот период и спокойно вернется к полноценной жизни. Другое дело, если у него уже есть определенные проблемы: врожденные сбои в психике, негативный опыт в детстве и т.д. В этом случае апатия действительно может повлечь за собой и депрессию, и биполярное расстройство, и другие расстройства психики».
Выгорание: три этапа
Выгорание всегда имеет внешний характер и причину. Состояние направлено от чего-либо: работы, коллектива, рода занятий. Именно в этом заключается главное отличие выгорания от депрессии и апатии. Соответственно, как только раздражающий фактор устраняется, человек чувствует себя значительно лучше. «Уволился с ненавистной работы и наконец зажил полной жизнью» — такое бывает только при выгорании, но не при депрессии.
«Выгорание развивается в три этапа, каждый из которых может быть довольно продолжительным, — рассказывает психотерапевт. — На начальной стадии человек теряет интерес к работе, начинает скучать. На втором этапе к скуке добавляется постоянное нервное напряжение, когда после работы хочется побыть одному. Одновременно человек начинает проявлять недовольство к близким, провоцирует скандалы и ссоры в семье. Наконец, на третьем этапе у него полностью снижается восприятие не только работы, но и людей вокруг: коллег, клиентов, учеников, пациентов и так далее».
Выгорание способно перерасти в депрессию, но, как и в случае с апатией, это необязательный сценарий. Все опять же зависит от особенностей психики человека.
Лень: иногда на пользу
Общество привыкло воспринимать лень как нечто отрицательное, но на самом деле иногда она может даже идти на пользу. Лень — это нежелание человека заниматься каким-либо конкретным делом. Речь не идет об утрате интереса к окружающему миру. Напротив, человек может иметь массу увлечений или интересов, ради которых он готов жертвовать выполнением отдельных обязанностей.
Может прозвучать неожиданно, но нередко лень идет нам на пользу — помогает сохранять ресурсы, чтобы затем осознанно потратить их на те вещи, которые кажутся нам более важными. По сути, в этом нет ничего плохого. Но только до тех пор, пока общество или сам человек не начинают заниматься «навешиванием ярлыков».
«Представим студента, который не утруждает себя подготовкой к экзамену, потому что заранее знает, что спокойно сдаст его на тройку и удовлетворится таким результатом, — рассказывает психотерапевт. — При этом вместо зубрежки конспектов он предпочитает заниматься более значимыми для себя вещами. Если это осознанное решение в пользу других приоритетов, то это хорошо. Но если такого понимания нет, то он находит самое простое и хорошо знакомое с детства оправдание: «Наверное, я очень ленивый».
Эту установку в нас могут с детства закладывать родители, учителя и знакомые. Она может способствовать формированию привычки к принижению себя, особенно если есть изначальная предрасположенность. Возникает риск того, что человек займется самокопанием, замкнется и будет во всем винить себя.
Правильная оценка
«Правильная оценка своего состояния — это важный шаг на пути к пониманию себя и обретению внутреннего баланса, — резюмирует врач. — Необходимо учиться прислушиваться к себе и не игнорировать сигналы, которые подает ваш организм и психика, будь то апатия или выгорание от чего-либо. Особенно важно своевременно обнаружить признаки депрессии и вовремя обратиться к специалисту, чтобы начать путь к выздоровлению».