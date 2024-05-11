Как отличить депрессию от лени, апатии и выгорания, объяснил психотерапевт Волков

«Как и депрессия, апатия направлена внутрь человека, хотя и связана с гораздо менее серьезными изменениями в психике, — продолжает Антон Волков. — Важно отметить, что состояние необязательно перерастает в нечто большее. Психически стабильный человек без генетической предрасположенности к депрессивности сравнительно легко переживет этот период и спокойно вернется к полноценной жизни. Другое дело, если у него уже есть определенные проблемы: врожденные сбои в психике, негативный опыт в детстве и т.д. В этом случае апатия действительно может повлечь за собой и депрессию, и биполярное расстройство, и другие расстройства психики».