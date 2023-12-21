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Ученые Цинциннати выяснили, как лечение током может избавить от депрессии

Исследования показали, что стимуляция спинного мозга оказывает положительное воздействие на психику: у человека проходят симптомы депрессии. Все дело в нейронах-передатчиках чувствительного органа.

21 декабря 20231
Ученые Цинциннати выяснили, как лечение током может избавить от депрессии
Источник:

freepik

Депрессия — это затяжное хроническое заболевание, которое обязательно нужно лечить, говорят психотерапевты. В некоторых случаях людям помогают новые привычки и сеансы психотерапии, в других же не обойтись еще и без медикаментозного лечения. Чтобы избавиться от депрессии, обычно требуются месяцы, и чем дольше вы откладываете визит к специалисту, тем тяжелее будет справляться с гнетущим состоянием.

Ученые из Университета Цинциннати в США решили выяснить, как стимуляция спинного мозга может повлиять на течение депрессии. Они провели исследование, в котором приняли участие 20 человек. Всех добровольцев разделили на две группы: одной действительно проводили стимуляцию спинного мозга, а другой делали процедуру, которая вызывает лишь аналогичные ощущения. Один экспериментальный сеанс длится 20 минут, добровольцы посещали медицинский центр три раза в неделю. Каждый человек прошел 24 настоящих сеанса или сеанса-плацебо.

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После проведенного эксперимента ученые выяснили: у тех людей, которые проходили настоящие сеансы стимуляции спинного мозга, действительно уменьшились симптомы депрессии. Участники в целом стали чувствовать себя гораздо лучше.

Почему ученые в принципе взялись за исследование спинного мозга, связав его с депрессивным расстройством? По словам исследователей, многие симптомы расстройств настроения, расстройств пищевого поведения или тревожных расстройств можно интерпретировать как нарушение регуляции во взаимодействии головного мозга и тела. Все дело в нейронах, которые расположены в спинном мозге. Они передают информацию от тела к областям головного мозга, которые участвуют в эмоциональных переживаниях, которые мы понимаем как настроение. Он, в свою очередь, использует эту информацию для внесения корректировок в наш эмоциональный фон.

Само депрессивное расстройство может иметь множество причин, однако одна из них — это перегрузка нейронного пути информации.

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«Например, хронический стресс может привести к гиперактивности системы „мозг — тело“, которая в конечном итоге „сжигает“ систему и мешает ей эффективно и оптимально адаптироваться», — объяснил доктор медицинских наук Франсиско Ромо-Нава.

Стимуляция спинного мозга помогает головному мозгу: уменьшается «шум» и гиперактивная передача сигналов, которая может иметь место во время депрессивного синдрома. Для достижения эффекта потребовалась минимальная сила тока, примерно в 10 раз ниже, чем та, которая может вызвать какое-либо повреждение тканей.

Что касается побочных эффектов, то они тоже были минимальные: легкое покраснение кожи на спине, кратковременный зуд.

Интересная деталь исследования: артериальное давление в состоянии покоя участников не менялось в течение восьми недель, но их диастолическое артериальное давление (нижнее значение показателя на тонометре) снижалось на короткое время после каждого сеанса.

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«Это может означать, что мы на самом деле оказываем пластический эффект на цепь взаимодействия мозга и тела, которая также участвует в вегетативных функциях, таких как кровяное давление и частота сердечных сокращений, — сказал Ромо-Нава. — Это очень предварительный вывод, но это еще один сигнал, который показывает, что мы движемся в правильном направлении».

Исследователи планируют продолжать серию экспериментов, в том числе разрабатывать и портативное устройство для стимуляции спинного мозга.

Автор текста:Софья Хромова
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