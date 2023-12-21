Ученые Цинциннати выяснили, как лечение током может избавить от депрессии

Почему ученые в принципе взялись за исследование спинного мозга, связав его с депрессивным расстройством? По словам исследователей, многие симптомы расстройств настроения, расстройств пищевого поведения или тревожных расстройств можно интерпретировать как нарушение регуляции во взаимодействии головного мозга и тела. Все дело в нейронах, которые расположены в спинном мозге. Они передают информацию от тела к областям головного мозга, которые участвуют в эмоциональных переживаниях, которые мы понимаем как настроение. Он, в свою очередь, использует эту информацию для внесения корректировок в наш эмоциональный фон.