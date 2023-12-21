Ученые Цинциннати выяснили, как лечение током может избавить от депрессии

Депрессия — это затяжное хроническое заболевание, которое обязательно нужно лечить, говорят психотерапевты. В некоторых случаях людям помогают новые привычки и сеансы психотерапии, в других же не обойтись еще и без медикаментозного лечения. Чтобы избавиться от депрессии, обычно требуются месяцы, и чем дольше вы откладываете визит к специалисту, тем тяжелее будет справляться с гнетущим состоянием.
Ученые из Университета Цинциннати в США решили
После проведенного эксперимента ученые выяснили: у тех людей, которые проходили настоящие сеансы стимуляции спинного мозга, действительно уменьшились симптомы депрессии. Участники в целом стали чувствовать себя гораздо лучше.
Почему ученые в принципе взялись за исследование спинного мозга, связав его с депрессивным расстройством? По словам исследователей, многие симптомы расстройств настроения, расстройств пищевого поведения или тревожных расстройств можно интерпретировать как нарушение регуляции во взаимодействии головного мозга и тела. Все дело в нейронах, которые расположены в спинном мозге. Они передают информацию от тела к областям головного мозга, которые участвуют в эмоциональных переживаниях, которые мы понимаем как настроение. Он, в свою очередь, использует эту информацию для внесения корректировок в наш эмоциональный фон.
Само депрессивное расстройство может иметь множество причин, однако одна из них — это перегрузка нейронного пути информации.
«Например, хронический стресс может привести к гиперактивности системы „мозг — тело“, которая в конечном итоге „сжигает“ систему и мешает ей эффективно и оптимально адаптироваться», — объяснил доктор медицинских наук Франсиско Ромо-Нава.
Стимуляция спинного мозга помогает головному мозгу: уменьшается «шум» и гиперактивная передача сигналов, которая может иметь место во время депрессивного синдрома. Для достижения эффекта потребовалась минимальная сила тока, примерно в 10 раз ниже, чем та, которая может вызвать какое-либо повреждение тканей.
Что касается побочных эффектов, то они тоже были минимальные: легкое покраснение кожи на спине, кратковременный зуд.
Интересная деталь исследования: артериальное давление в состоянии покоя участников не менялось в течение восьми недель, но их диастолическое артериальное давление (нижнее значение показателя на тонометре) снижалось на короткое время после каждого сеанса.
«Это может означать, что мы на самом деле оказываем пластический эффект на цепь взаимодействия мозга и тела, которая также участвует в вегетативных функциях, таких как кровяное давление и частота сердечных сокращений, — сказал Ромо-Нава. — Это очень предварительный вывод, но это еще один сигнал, который показывает, что мы движемся в правильном направлении».
Исследователи планируют продолжать серию экспериментов, в том числе разрабатывать и портативное устройство для стимуляции спинного мозга.