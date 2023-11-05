Невролог Алмазов объяснил, как связана мигрень с деменцией и депрессией

В развитии приступов мигрени сложно прогнозировать какие-либо закономерности. У каждого человека все очень индивидуально. Так, бывают варианты, когда мигрень настигает всего несколько раз в год. Но есть и те люди, которым не повезло: они страдают от приступов мигрени до 8-10 раз в месяц. Есть даже отдельный вариант мигрени — хроническая, если приступы возникают более 15 раз за три месяца или более 8 раз за месяц. Если же приступы не столь частые, мигрень считают эпизодической.