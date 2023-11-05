Невролог Алмазов объяснил, как связана мигрень с деменцией и депрессией

Мигрень с древних времен — ее симптомы описаны еще Гиппократом — считается настоящим бичом рода человеческого. Причем поражает она самую активную его часть, которая к тому же занимается интеллектуальным трудом. Сейчас мигрень классифицируется как широко распространенное хроническое заболевание, часто приводящее к потере трудоспособности и в значительной мере влияющее на качество жизни.
Что мы знаем об этой болезни и может ли она провоцировать другие серьезные патологии? Об этом «Доктор Питер» спросил Кирилла Алмазова, ведущего невролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врача первой категории.
Невролог, врач первой квалификационной категории
Что такое мигрень
Если не углубляться в сложные медицинские подробности, то мигрень — это головная боль, которая имеет достаточно специфические отличительные черты. По характеру она пульсирующая, средней силы или сильная, локализуется в одной половине головы.
Она сопровождается другими симптомами — аурой, возникающей незадолго до приступа, чувствительностью к звукам и(или) свету, тошнотой. Кроме того, еще одна черта мигрени — периодичность приступов, между которыми нет никаких жалоб и недомоганий, человек может вести вполне привычную жизнь.
Если нет ауры, это не мигрень?
Далеко не у всех людей с мигренью бывает отчетливая и достаточно яркая аура. Поэтому по принципу наличия разных вариантов ауры — звуковой, визуальной или иных сложных вариантов — однозначно диагноз ставить нельзя. По классификации мигрени бывают с аурой, это примерно 20-30%, а в остальных случаях болевой приступ возникает без каких-либо предупреждающих признаков.
Как часто могут быть приступы
В развитии приступов мигрени сложно прогнозировать какие-либо закономерности. У каждого человека все очень индивидуально. Так, бывают варианты, когда мигрень настигает всего несколько раз в год. Но есть и те люди, которым не повезло: они страдают от приступов мигрени до 8-10 раз в месяц. Есть даже отдельный вариант мигрени — хроническая, если приступы возникают более 15 раз за три месяца или более 8 раз за месяц. Если же приступы не столь частые, мигрень считают эпизодической.
Существует ли связь между мигренью и деменцией
Мигрень не может привести к деменции, это совершенно разные заболевания, которые имеют разное происхождение. И мигрень, и деменцию объединяет то, что оба эти заболевания — наследственные.
А вот мигрень и депрессия могут быть связаны между собой. Потому что постоянные головные боли снижают жизненный тонус и продуктивность, а это может привести к депрессии. Надо сказать, что хроническая головная боль и депрессия лечатся одними и теми же препаратами — антидепрессантами.
Как лечить мигрень
Мигрень обязательно следует лечить! Если речь идет об эпизодических приступах, тогда обязательно принимать специальный препарат в самом начале приступа. На сегодняшний день основным успехом в лечении мигрени по праву можно считать появление группы препаратов с общим названием «триптаны».
Препараты эффективны, в том числе при лечении менструальной мигрени, которая характеризуется появлением за несколько дней до и после начала цикла. Триптаны действуют в течение получаса после приема таблетки.
Что будет, если не принимать лекарства
Это может привести к хронической мигрени, то есть учащению приступов и усилению их интенсивности. Тогда потребуется более сложное лечение с назначением препаратов постоянного приема и специальных процедур — ботулинотерапии и введения моноклональных антител. Лечение мигрени нейротоксином типа А — одно из новых направлений терапии мигрени. В определенные точки вводится доза препарата, который блокирует работу мышц, ответственных за возникновение приступа.
Кроме того, существует состояние, которое называется «мигренозный статус», это когда головная боль высокой интенсивности продолжается несколько дней, не купируется препаратами и вызывает потерю сознания. Тогда пациент госпитализируется, и такая головная боль снимается уже в реанимации с помощью капельниц.
Можно ли вылечить мигрень
По мнению эксперта, сегодня не существует средства, позволяющего полностью вылечить это заболевание. Но зато есть множество общедоступных способов, позволяющих снизить частоту возникновения боли, ее интенсивность. Они помогают вернуть пациентам способность вести полноценную, активную жизнь.