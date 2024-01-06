От диабета до анемии и депрессии: врач назвала 12 причин зверского голода

Если человек начал активно заниматься спортом, его обмен веществ ускоряется и организм задействует больше энергии.

Человек может чаще хотеть есть при ограничении калорийности или дисбалансе рациона. К примеру, простые углеводы (сладости, кондитерские изделия, сладкие напитки) быстро перевариваются — скоро снова понадобится перекусить.

Если человек отдыхает недостаточно, нарушается гормональный баланс, в частности меняется уровень грелина (гормон, стимулирующий аппетит) и лептина (гормон, отвечающий за чувство сытости), и человек ест больше, даже если фактическая потребность организма в энергии не увеличилась.

У детей и подростков потребность в питательных веществах выше из-за быстрого увеличения мышечной массы и костной ткани.

Во время беременности и кормления грудью потребность в дополнительной энергии для матери и ребенка возрастает, и повышенный аппетит в этот период также считается нормой.