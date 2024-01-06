От диабета до анемии и депрессии: врач назвала 12 причин зверского голода

Если человек постоянно хочет есть, причина может быть в изменении образа жизни и режима питания, некоторых физиологических процессах или заболеваниях, требующих диагностики и лечения.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказывает, что стоит первым делом проверить в организме, если чувство голода стало появляться чаще, чем обычно.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Когда повышенный аппетит — это норма
Обострившееся чувство голода может быть нормой при некоторых обстоятельствах.
Если человек начал активно заниматься спортом, его обмен веществ ускоряется и организм задействует больше энергии.
Человек может чаще хотеть есть при ограничении калорийности или дисбалансе рациона. К примеру, простые углеводы (сладости, кондитерские изделия, сладкие напитки) быстро перевариваются — скоро снова понадобится перекусить.
Если человек отдыхает недостаточно, нарушается гормональный баланс, в частности меняется уровень грелина (гормон, стимулирующий аппетит) и лептина (гормон, отвечающий за чувство сытости), и человек ест больше, даже если фактическая потребность организма в энергии не увеличилась.
У детей и подростков потребность в питательных веществах выше из-за быстрого увеличения мышечной массы и костной ткани.
Во время беременности и кормления грудью потребность в дополнительной энергии для матери и ребенка возрастает, и повышенный аппетит в этот период также считается нормой.
Влияет на чувство голода и прием некоторых лекарств, например антидепрессантов или гормональных препаратов.
Сбой в организме: еще 6 причин повышенного аппетита
«Но если желание больше есть появилось вне каких-либо значимых изменений в образе жизни или состояний, это может указывать на определенные нарушения здоровья», — объясняет врач-гастроэнтеролог.
Проблемы со щитовидной железой
При гипертиреозе (избыточная выработка гормонов щитовидной железой) обменные процессы ускоряются, а организму для поддержания жизнедеятельности требуется больше энергии, то есть еды. Заподозрить такое нарушение работы щитовидной железы можно по характерному признаку — потере веса, несмотря на увеличившийся аппетит, а также по учащенному сердцебиению, нарушению сна и повышенной раздражительности.
Диабет или поликистозные яичники
Чувство голода могут усиливать и другие заболевания, влияющие на обмен веществ, например сахарный диабет или синдром поликистозных яичников. Оба они тесно связаны с таким состоянием, как инсулинорезистентность. Инсулин — это гормон, который помогает усваивать глюкозу из крови. Если клетки организма по какой-то причине не могут нормально его воспринимать, глюкоза (главный источник энергии) остается в крови, а не поступает к тканям.
В результате организм не получает достаточно топлива, и мозг дает сигнал о том, что нужно больше есть.
«Если состояние вызвано сахарным диабетом, пациент может отмечать частое мочеиспускание, жажду и сухость во рту, повышенную утомляемость. Синдром поликистозных яичников сопровождается набором веса, ростом волос по мужскому типу, нерегулярными менструациями», — объясняет врач.
Анемия
Железодефицитная анемия — еще одна возможная причина повышенного чувства голода. При этом состоянии развивается недостаток гемоглобина — компонента крови, который отвечает за транспортировку кислорода ко всем тканям организма.
«Когда организму не хватает кислорода, появляется чувство усталости, которое мозг может интерпретировать как недостаток энергии. В этом случае он будет пытаться восполнить дефицит повышением аппетита. Другой характерный признак анемии — бледность кожи», — говорит Екатерина Кашух.
Проблемы пищеварения
Некоторые заболевания пищеварительной системы, такие как язва желудка или гастрит, также могут вызывать ложное чувство голода — оно появляется из-за раздражения слизистой оболочки органов ЖКТ. Повышенный аппетит также может возникать, если пищеварение нарушено из-за воспалительных процессов и организм не получает достаточного количества питательных веществ. В этом случае мозг посылает сигнал о том, что нужно снова перекусить.
Стресс или депрессии
Постоянное чувство голода может указывать не только на физические неполадки. Стресс, тревожность или депрессия также могут вызывать это ощущение, приводя к эмоциональному перееданию.
«Если человек замечает, что порции еды стали больше, а от десерта отказаться стало сложнее, стоит внимательнее прислушаться к своему организму, отследить пищевые привычки и научиться отличать чувство голода от эмоциональных переживаний, скуки, тревоги и других состояний, не связанных с дефицитом энергии», — говорит врач.
Пора к врачу!
Желание больше есть, возникшее без каких-либо очевидных физиологических причин (например, беременности или усиленных тренировок), — это повод обратиться к терапевту. Он проведет осмотр, назначит необходимые обследования: общий анализ крови (чтобы исключить железодефицитную анемию), анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин (чтобы убедиться, что нет нарушения углеводного обмена), гормоны Т3, Т4 и ТТГ (чтобы проверить работу щитовидной железы).
Если во время исследований врач выявит нарушения, понадобятся дальнейшее обследование и консультация профильных специалистов — эндокринолога, гастроэнтеролога.
Измените образ жизни
«Если заболеваний не выявлено, снизить аппетит поможет коррекция образа жизни. В первую очередь следует убедиться, что в рационе содержится достаточное количество белков — нежирного мяса, рыбы, бобовых; здоровых жиров — растительных масел, орехов; медленных углеводов и пищевых волокон — круп медленной варки, овощей, — объясняет Екатерина Кашух. — Они способствуют длительному чувству сытости и стабилизации уровня сахара в крови».
Важно также пить достаточное количество жидкости: организм может принимать обезвоживание за голод. Прежде чем готовить очередной перекус, рекомендуется выпить стакан теплой воды и подождать 5–10 минут — возможно, чувство голода уйдет.
Также полезно больше двигаться в течение дня, спать 7–8 часов в сутки, чаще бывать на улице и учиться работать со стрессом и напряжением. Это поможет выровнять гормональный фон и избежать высоких пиков глюкозы в крови.