Эндокринолог Прокопенко рассказала, что съесть на ночь, чтобы утолить голод

Вечерняя порция кефира у многих еще с детства прочно ассоциируется с пользой. Однако, как заверила врач-эндокринолог Зухра Павлова, от такой «полезной» привычки надо отказаться: она может привести к нарушению углеводного обмена. Дело в том, что у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Если этот кисломолочный напиток выпить на ночь, во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови. Печень примется усиленно ее производить, а утром вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы.