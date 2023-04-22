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Врач Жито рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит желание есть по ночам

Если вы просыпаетесь посреди ночи и ваш организм требует, чтобы его покормили, стоит задуматься. Как говорят врачи, такая привычка — в любом случае не норма, даже если вам удается побороть свою тягу открыть холодильник.

22 апреля 20234
о чем говорит желание есть по ночам
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iStockphoto

По словам врача-эндокринолога Алексея Жито, причины, которые заставляют человека есть по ночам, могут быть разными: стресс, в принципе неправильное питание или распорядок дня. Однако часто такое желание может быть связано с нарушениями в работе гормона роста. А это уже повод сходить на прием к врачу-эндокринологу.

Как рассказал Алексей Жито, соматотропный гормон (СТГ), или гормон роста, отвечает за регулирование важнейших жизненных функций — управление всей эндокринной системой. В частности, этот гормон:

  • влияет на обменные процессы, метаболизм жирных кислот;

  • обеспечивает прочность костной ткани;

  • контролирует состояние мышц, мускулатуры.

Алексей Жито
Медицина

Терапевт, эндокринолог, кардиолог

«Во время сна гормон роста способствует расщеплению жира, накопленного в организме, и превращает его в энергию. Если что-то идет не так, мы просыпаемся посреди ночи с чувством голода. Если СТГ не будет расщеплять жиры, а вы будете по ночам бегать к холодильнику, появится несколько лишних килограмм, а впоследствии и ряд других патологий», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.

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Что еще поможет

Кроме похода к врачу, Алексей Жито дал еще четыре совета, которые помогут отказаться от ночных перекусов в пользу спокойного сна.

  1. Постарайтесь нормализовать ваш график, ложитесь спать пораньше.

  2. Избавляйтесь от стресса.

  3. Не наедайтесь вечером, особенно за два часа до сна.

  4. Не ешьте вечером сладкое и мучное.

А еще не пейте на ночь кефир

Вечерняя порция кефира у многих еще с детства прочно ассоциируется с пользой. Однако, как заверила врач-эндокринолог Зухра Павлова, от такой «полезной» привычки надо отказаться: она может привести к нарушению углеводного обмена.

Как объяснила врач, у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Если этот кисломолочный напиток выпить на ночь, когда активность инсулина и так на максимуме, во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови. Печень примется усиленно ее производить, а утром вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Если так делать регулярно, то недалеко и до предиабета.

Автор текста:Анастасия Романова
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