Врач Жито рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит желание есть по ночам

По словам врача-эндокринолога Алексея Жито, причины, которые заставляют человека есть по ночам, могут быть разными: стресс, в принципе неправильное питание или распорядок дня. Однако часто такое желание может быть связано с нарушениями в работе гормона роста. А это уже повод сходить на прием к врачу-эндокринологу.
Как рассказал Алексей Жито, соматотропный гормон (СТГ), или гормон роста, отвечает за регулирование важнейших жизненных функций — управление всей эндокринной системой. В частности, этот гормон:
влияет на обменные процессы, метаболизм жирных кислот;
обеспечивает прочность костной ткани;
контролирует состояние мышц, мускулатуры.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«Во время сна гормон роста способствует расщеплению жира, накопленного в организме, и превращает его в энергию. Если что-то идет не так, мы просыпаемся посреди ночи с чувством голода. Если СТГ не будет расщеплять жиры, а вы будете по ночам бегать к холодильнику, появится несколько лишних килограмм, а впоследствии и ряд других патологий», —
Что еще поможет
Кроме похода к врачу, Алексей Жито дал еще четыре совета, которые помогут отказаться от ночных перекусов в пользу спокойного сна.
Постарайтесь нормализовать ваш график, ложитесь спать пораньше.
Избавляйтесь от стресса.
Не наедайтесь вечером, особенно за два часа до сна.
Не ешьте вечером сладкое и мучное.
А еще не пейте на ночь кефир
Вечерняя порция кефира у многих еще с детства прочно ассоциируется с пользой. Однако, как заверила врач-эндокринолог Зухра Павлова, от такой «полезной» привычки надо отказаться: она может привести к нарушению углеводного обмена.
Как объяснила врач, у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Если этот кисломолочный напиток выпить на ночь, когда активность инсулина и так на максимуме, во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови. Печень примется усиленно ее производить, а утром вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Если так делать регулярно, то недалеко и до предиабета.