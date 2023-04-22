Врач Жито рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит желание есть по ночам

« Во время сна гормон роста способствует расщеплению жира, накопленного в организме, и превращает его в энергию. Если что-то идет не так, мы просыпаемся посреди ночи с чувством голода. Если СТГ не будет расщеплять жиры, а вы будете по ночам бегать к холодильнику, появится несколько лишних килограмм, а впоследствии и ряд других патологий», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.