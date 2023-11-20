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Диетолог назвала самую бесполезную кашу на завтрак: голод наступает через час

Плотно позавтракали и вот уже снова тянет к холодильнику? Значит, неправильно завтракали. Питаться утром надо так, чтобы есть не хотелось до обеда, говорят врачи.

20 ноября 20238
овсянка вред и польза, что есть на завтрак
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Отказ от завтраков — одна из причин развития желчнокаменной болезни. Наш организм за сутки вырабатывает около одного литра желчи, причем процесс не останавливается и ночью, когда мы спим. Выводится желчь во время завтрака — через 5-12 минут после употребления пищи.

И наоборот, утреннее голодание способствует застаиванию желчи и, как следствие, образованию камней в желчном пузыре и желчных протоках печени. Поэтому принимать пищу утром необходимо.

Кстати, некоторые продукты помогают вывести желчь из организма быстрее. Каким же должен быть желчегонный и по-настоящему сытный завтрак? Рассказывает врач.

Регина Ахуньянова

Терапевт, диетолог, нефролог

«Сейчас проблема человечества номер один — дефицит белка. Поэтому в завтраке должен быть белок: яйца, рыба жирных сортов, морепродукты и шпинат, — говорит диетолог, эксперт телеканала „Доктор“ Регина Ахуньянова. — Белок в каждый прием пищи ― это ваша сытость».

Кстати, необязательно завтракать форелью и другой дорогой рыбой. Вполне достаточно кусочка тушеной или слабосоленой скумбрии. Более того, по содержанию омеги-3 скумбрия и сельдь ничуть не уступают лососевым.

«Также необходимо добавить клетчатку и уменьшить количество простых углеводов, — советует эксперт. — Клетчатка в виде овощей, зелени создает пищевой комок и служит балластным веществом, которое позволяет желчному пузырю сокращаться и выбрасывать желчь, снижать уровень холестерина и контролировать вес».

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Здоровый, сбалансированный завтрак должен содержать:

  • 60-100 г белка;

  • 100-150 г клетчатки;

  • 100-120 г сложных углеводов.

«Сложные углеводы — это гречневая или любая другая крупа, цельнозерновой хлеб. Такой завтрак дает сытость и энергию на 3-4 часа», — говорит диетолог.

При этом обычная овсяная каша на воде и без масла, по словам врача, самый бесполезный завтрак.

«Через час человек уже снова голоден и не может думать ни о чем, кроме еды», — комментирует Регина.

Диетолог назвала формулу идеального завтрака:

сложные углеводы (крупы) + белок (яйца, котлеты, рыба) + жир (5 г сливочного масла 82,5%)

«Бутерброд на основе цельнозернового хлеба или гречишного хлеба со свежими овощами, зеленью, яйцом или рыбой, — приводит примерное меню врач. — Такой завтрак — это минус три килограмма в неделю. Конечно, при соблюдении порции: 300–400 г — для женщин, 400–600 г — для мужчин».

Чтобы желчь не застаивалась в организме, диетолог призывает завтракать в первые 40 минут после пробуждения. А к следующему приему пищи приступать через 3-4 часа. Но, конечно, если есть сильный аппетит, можно устроить дополнительный перекус из белка (орехи, йогурт) и углеводов (фрукты).

Автор текста:Ксения Воронежцева
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