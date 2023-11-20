Диетолог назвала самую бесполезную кашу на завтрак: голод наступает через час

Чтобы желчь не застаивалась в организме, диетолог призывает завтракать в первые 40 минут после пробуждения. А к следующему приему пищи приступать через 3-4 часа. Но, конечно, если есть сильный аппетит, можно устроить дополнительный перекус из белка (орехи, йогурт) и углеводов (фрукты).