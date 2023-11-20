Диетолог назвала самую бесполезную кашу на завтрак: голод наступает через час

Отказ от завтраков — одна из причин развития желчнокаменной болезни. Наш организм за сутки вырабатывает около одного литра желчи, причем процесс не останавливается и ночью, когда мы спим. Выводится желчь во время завтрака — через 5-12 минут после употребления пищи.
И наоборот, утреннее голодание способствует застаиванию желчи и, как следствие, образованию камней в желчном пузыре и желчных протоках печени. Поэтому принимать пищу утром необходимо.
Кстати, некоторые продукты помогают вывести желчь из организма быстрее. Каким же должен быть желчегонный и по-настоящему сытный завтрак? Рассказывает врач.
Терапевт, диетолог, нефролог
«Сейчас проблема человечества номер один — дефицит белка. Поэтому в завтраке должен быть белок: яйца, рыба жирных сортов, морепродукты и шпинат, — говорит диетолог, эксперт телеканала „Доктор“ Регина Ахуньянова. — Белок в каждый прием пищи ― это ваша сытость».
Кстати, необязательно завтракать форелью и другой дорогой рыбой. Вполне достаточно кусочка тушеной или слабосоленой скумбрии. Более того, по содержанию омеги-3 скумбрия и сельдь ничуть не уступают лососевым.
«Также необходимо добавить клетчатку и уменьшить количество простых углеводов, — советует эксперт. — Клетчатка в виде овощей, зелени создает пищевой комок и служит балластным веществом, которое позволяет желчному пузырю сокращаться и выбрасывать желчь, снижать уровень холестерина и контролировать вес».
Здоровый, сбалансированный завтрак должен содержать:
60-100 г белка;
100-150 г клетчатки;
100-120 г сложных углеводов.
«Сложные углеводы — это гречневая или любая другая крупа, цельнозерновой хлеб. Такой завтрак дает сытость и энергию на 3-4 часа», — говорит диетолог.
При этом обычная овсяная каша на воде и без масла, по словам врача, самый бесполезный завтрак.
«Через час человек уже снова голоден и не может думать ни о чем, кроме еды», — комментирует Регина.
Диетолог назвала формулу идеального завтрака:
сложные углеводы (крупы) + белок (яйца, котлеты, рыба) + жир (5 г сливочного масла 82,5%)
«Бутерброд на основе цельнозернового хлеба или гречишного хлеба со свежими овощами, зеленью, яйцом или рыбой, — приводит примерное меню врач. — Такой завтрак — это минус три килограмма в неделю. Конечно, при соблюдении порции: 300–400 г — для женщин, 400–600 г — для мужчин».
Чтобы желчь не застаивалась в организме, диетолог призывает завтракать в первые 40 минут после пробуждения. А к следующему приему пищи приступать через 3-4 часа. Но, конечно, если есть сильный аппетит, можно устроить дополнительный перекус из белка (орехи, йогурт) и углеводов (фрукты).