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Горечь во рту, жировики и еще 11 признаков, что с желчным пузырем не все в порядке

Кто-то думает, что без желчного пузыря можно спокойно прожить. Ведь удаляют же его, и ничего серьезного не происходит. На самом деле от этого «мешочка» размером с куриное яйцо зависит многое.

29 сентября 2023
желчный признаки боль
Источник:
iStockphoto

По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой, желчный пузырь, который находится у нас под печенью, надо «любить и сохранять». Этот орган накапливает желчь, которую вырабатывают клетки печени — гепатоциты. А желчь необходима для пищеварения, усвоения жиров и жирорастворимых витаминов, детоксикации организма.

Если у человека нет желчного пузыря, желчи просто негде храниться и созревать.

Ольга Помойнецкая
Терапия, гастроэнтерология

Терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

«При наличии желчного пузыря желчь не течет просто так и не вызывает раздражения слизистой 12-перстной кишки. Поэтому люди без желчного пузыря после операции часто едят, чтобы была „пищевая подушка“, которая будет защищать слизистую», — объясняет гастроэнтеролог в своем телеграм-канале.

Как работает желчный пузырь

Синтезированная желчь поступает в желчный пузырь, где концентрируется и хранится до момента приема пищи. Во время любой еды желчный пузырь сокращается, при этом степень его сокращения зависит от состава пищи. Больше всего он сокращается при поступлении жиров и белка.

«Если вы долго сидели на безжировой диете, при приеме жиров вы можете испытать дискомфорт — ощущение тяжести в правом подреберье или отрыжку горечью. Такие люди часто полностью исключают жиры из рациона, а это неправильно, так как безжировые диеты ухудшают качество и количество желчи», — говорит доктор.

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Как понять, что с желчным пузырем не все в порядке

Ольга Помойнецкая перечислила 13 признаков, говорящих о нарушениях в работе этого органа:

  • запоры;

  • жидкий стул светлого цвета;

  • вздутие живота;

  • неприятный запах изо рта;

  • белый/желтый налет на языке;

  • плохое пищеварение;

  • отсутствие аппетита по утрам;

  • избегание жирной еды;

  • чувство тяжести;

  • горечь во рту;

  • отрыжка после еды;

  • появление жировиков, комедонов и липом;

  • очень сухая кожа, дерматиты и акне.

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Почему образуется песок в желчном пузыре

Песок, взвесь или осадок в желчном пузыре по-медицински называется «билиарный сладж». Образуется он, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По словам врачей, в некоторых случаях он проходит, но далеко не всегда. За два года из такого песка в 14% случаев образуются камни, еще в 6% он вызывает приступы желчной колики.

Гастроэнтеролог Мария Лопатина ранее называла 8 факторов, повышающих риск появления билиарного сладжа. Это:

  • женский пол;

  • беременность, особенно повторная;

  • заместительная гормональная терапия в постменопаузе;

  • камни в желчном пузыре у близких родственников;

  • избыточный вес;

  • сахарный диабет;

  • быстрое снижение веса (больше чем на 1,5 килограмма за неделю);

  • циклические изменения массы тела (чередование снижения и набора веса).

Как защититься от песка и что делать, если он все-таки появился, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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