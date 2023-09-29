Горечь во рту, жировики и еще 11 признаков, что с желчным пузырем не все в порядке

Песок, взвесь или осадок в желчном пузыре по-медицински называется «билиарный сладж». Образуется он, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По словам врачей, в некоторых случаях он проходит, но далеко не всегда. За два года из такого песка в 14% случаев образуются камни, еще в 6% он вызывает приступы желчной колики.