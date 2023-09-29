Горечь во рту, жировики и еще 11 признаков, что с желчным пузырем не все в порядке

По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой, желчный пузырь, который находится у нас под печенью, надо «любить и сохранять». Этот орган накапливает желчь, которую вырабатывают клетки печени — гепатоциты. А желчь необходима для пищеварения, усвоения жиров и жирорастворимых витаминов, детоксикации организма.
Если у человека нет желчного пузыря, желчи просто негде храниться и созревать.
Терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«При наличии желчного пузыря желчь не течет просто так и не вызывает раздражения слизистой 12-перстной кишки. Поэтому люди без желчного пузыря после операции часто едят, чтобы была „пищевая подушка“, которая будет защищать слизистую», —
Как работает желчный пузырь
Синтезированная желчь поступает в желчный пузырь, где концентрируется и хранится до момента приема пищи. Во время любой еды желчный пузырь сокращается, при этом степень его сокращения зависит от состава пищи. Больше всего он сокращается при поступлении жиров и белка.
«Если вы долго сидели на безжировой диете, при приеме жиров вы можете испытать дискомфорт — ощущение тяжести в правом подреберье или отрыжку горечью. Такие люди часто полностью исключают жиры из рациона, а это неправильно, так как безжировые диеты ухудшают качество и количество желчи», — говорит доктор.
Как понять, что с желчным пузырем не все в порядке
Ольга Помойнецкая перечислила 13 признаков, говорящих о нарушениях в работе этого органа:
запоры;
жидкий стул светлого цвета;
вздутие живота;
неприятный запах изо рта;
белый/желтый налет на языке;
плохое пищеварение;
избегание жирной еды;
чувство тяжести;
горечь во рту;
отрыжка после еды;
появление жировиков, комедонов и липом;
очень сухая кожа, дерматиты и акне.
Почему образуется песок в желчном пузыре
Песок, взвесь или осадок в желчном пузыре по-медицински называется «билиарный сладж». Образуется он, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По словам врачей, в некоторых случаях он проходит, но далеко не всегда. За два года из такого песка в 14% случаев образуются камни, еще в 6% он вызывает приступы желчной колики.
Гастроэнтеролог Мария Лопатина ранее называла 8 факторов, повышающих риск появления билиарного сладжа. Это:
женский пол;
беременность, особенно повторная;
заместительная гормональная терапия в постменопаузе;
камни в желчном пузыре у близких родственников;
избыточный вес;
сахарный диабет;
быстрое снижение веса (больше чем на 1,5 килограмма за неделю);
циклические изменения массы тела (чередование снижения и набора веса).
Как защититься от песка и что делать, если он все-таки появился, читайте ЗДЕСЬ.