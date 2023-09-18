5 признаков повреждения печени, которые можно распознать по лицу

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных отходов. Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.