Рецепт необычного кофе от эндокринолога Лебедевой, он избавит от голода и разгонит метаболизм

Заваривать кофе сразу после пробуждения — привычка, которая наверняка есть у многих людей по всему миру. Напиток пьют с молоком, сливками, различными пряностями и сиропами. Однако врачи предупреждают: как бы вы ни любили кофе, увлекаться не стоит. В идеале стоит пить максимум 2-3 чашки в день; лучше всего, если это будет первая половина дня.
Если вам хочется попробовать новый вариант любимого напитка, то эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует присмотреться к бронекофе.
Врач-эндокринолог, гастроэнтеролог
«Люди делятся на два лагеря: тех, кто пьет кофе каждый день, и тех, кто может спокойно отказаться от этого напитка. Всем любителям я рекомендую попробовать бронекофе — это кето-вариант привычного напитка с добавлением масла», — говорит врач.
Чем полезен бронекофе:
насыщает;
ускоряет метаболизм;
избавляет от чувства голода на несколько часов.
Чтобы приготовить бронекофе, вам понадобятся: сам кофе (одна кружка), одна столовая ложка сливочного масла (хорошо, если оно будет топленое) и одна столовая ложка органического кокосового масла.
Рецепт бронекофе
Приготовленный кофе и два вида масла помещаем в блендер или в шейкер и тщательно смешиваем.
У вас должна получиться однородная масса кремовой текстуры, жиры не должны отслаиваться.
В напиток можно добавить корицу, какао или даже перец чили. Но никакого сахара! Глюкоза и жиры в одной кружке — это удар по печени.
Наслаждаемся новым необычным вкусом.
Такой напиток может не каждому прийтись по душе, но попробовать его стоит. Да, полноценный прием пищи бронекофе точно не заменит, но может подойти в качестве перекуса. По желанию можно готовить бронечай, бронецикорий или бронекакао — меняется только основной ингредиент.
Кому нельзя пить кофе
Здесь стоит обратить внимание именно на кофе с молоком или сливками. Из-за такого сочетания в ЖКТ начинается брожение, там активно развивается патогенная микрофлора.
Поэтому ограничить потребление напитка стоит людям с:
эрозийным гастритом;
язвой желудка;
язвой двенадцатиперстной кишки;
хроническим панкреатитом в стадии обострения;
камнями в желчном пузыре.