Рецепт необычного кофе от эндокринолога Лебедевой, он избавит от голода и разгонит метаболизм

Заваривать кофе сразу после пробуждения — привычка, которая наверняка есть у многих людей по всему миру. Напиток пьют с молоком, сливками, различными пряностями и сиропами. Однако врачи предупреждают: как бы вы ни любили кофе, увлекаться не стоит. В идеале стоит пить максимум 2-3 чашки в день; лучше всего, если это будет первая половина дня.