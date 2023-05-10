Когда на диете хочется есть: что поможет избавиться от постоянного чувства голода

Аппетит как одна из физиологических потребностей возникла еще у древних людей. Это было нужно для выживания в суровых условиях. За один прием пищи благодаря зверскому аппетиту можно было наесться до отвала, переесть и накопить жирку, который затем можно было расходовать, если пищи не хватало. Сегодня же этот механизм формирует у нас ложный голод, из-за которого мы формируем психологическую зависимость от еды. Это и ведет к перееданию и лишнему весу.