Шкала голода: эндокринолог объяснила, когда на самом деле надо садиться за стол

Одна из главных причин переедание — неспособность понять, действительно ли вы проголодались или едите просто потому, что стало скучно или грустно. Пока не избавитесь от этой привычки, сбросить лишний вес будет трудно.
Но как решить этот вопрос? Возможно ли научиться слышать сигналы своего тела? Объясняет в своем
Как отмечает Павлова, ее пациенты нередко рассказывают, что стараются есть то, что требует организм. Однако на деле выясняется, что организм чаще всего просит шоколадку или гамбургер, а не более питательное и полезное блюдо.
По мнению врача, наш организм действительно сам знает о своих потребностях. Проблема в том, что мы не умеем правильно трактовать его сигналы. И в итоге человек может просто сводить все к поеданию самых любимых «неправильных» продуктов. Нередко мы еще и наделяем лакомства статусом «награды» — и в итоге едим их в неумеренных количествах каждый раз, когда хотим себя порадовать или поощрить.
А еще, например, люди нередко путают голод и жажду — и едят тогда, когда на самом деле стоило бы просто попить воду.
Как понять, что вам действительно пора есть? Во-первых, сверьтесь со временем: минимальный промежуток между приемами пищи должен быть примерно 3–4 часа и не больше 5. Кроме того, к этому моменту ваш аппетит по шкале голода должен находиться на 4-м уровне. Именно это время можно считать идеальным для приема пищи.
Павлова также объяснила, сколько всего стадий существует по этой шкале:
Нестерпимый голод, человек близок к состоянию обморока.
Сильный голод, который портит настроение, есть легкая тошнота.
Человеку сильно хочется есть, его живот урчит.
Ощутимый голод, человек радуется, предвкушая прием пищи.
Голод есть, но не столь сильный, чтобы начать поиски еды.
Легкий голод присутствует, человек не прочь полакомиться.
Сытость, которую способны ощущать люди без лишнего веса.
Чрезмерная сытость — ее испытывает человек с лишним весом.
Желудок переполнен, есть потребность принять лекарство, которое поможет переварить пищу.
Чувство тяжести, еда не приносит наслаждение, рвота кажется спасением.
Специалист напоминает: если вы хотите оставаться здоровым и стройным, важно приучить себя к каждому приему пищи относиться серьезно. Постарайтесь, чтобы каждая ваша трапеза была сбалансирована с точки зрения белков, жиров и углеводов. Тогда вы сможете не набирать лишний вес и при этом не чувствовать сильного голода.