Шкала голода: эндокринолог объяснила, когда на самом деле надо садиться за стол

Как отмечает Павлова, ее пациенты нередко рассказывают, что стараются есть то, что требует организм. Однако на деле выясняется, что организм чаще всего просит шоколадку или гамбургер, а не более питательное и полезное блюдо.

По мнению врача, наш организм действительно сам знает о своих потребностях. Проблема в том, что мы не умеем правильно трактовать его сигналы. И в итоге человек может просто сводить все к поеданию самых любимых «неправильных» продуктов. Нередко мы еще и наделяем лакомства статусом «награды» — и в итоге едим их в неумеренных количествах каждый раз, когда хотим себя порадовать или поощрить.

А еще, например, люди нередко путают голод и жажду — и едят тогда, когда на самом деле стоило бы просто попить воду.