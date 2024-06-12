Врачи категоричны: эта сумочка убьет вашу спину за несколько дней

Женская сумочка, как известно, практически бездонна: туда ухитряются запихнуть и косметику, и кошелек, и солнцезащитные очки, и ключи, и бутылку воды, и ноутбук — если едут на работу, и зонтик, и запасной свитер. Неудивительно что из моды не выходят объемные сумки, которые терпеть не могут врачи-ортопеды и нейрохирурги.
«Если вы перегружаете сумку, она может повредить запястья, локти, плечи или спину, в зависимости от того, как вы ее носите, —
Если вы при этом носите сумку на одно плечо, то этим только усугубляете ситуацию. Не удивляетесь, почему болит голова, плечи, шея.
«Когда люди носят неподходящую сумку, особенно ту, которая создает чрезмерную нагрузку на позвоночник, у них часто появляется боль в плечах, а также боли в нижней части шеи и верхней части спины, — говорит нейрохирург, специализирующийся на хирургическом лечении сложных заболеваний позвоночника, доктор Лю Мацишин. — Все эти части тела связаны через большую трапециевидную мышцу, которая проходит от основания черепа до плеч, а затем до середины спины. Первые симптомы могут появиться уже к концу дня, а постоянные боли — через несколько дней или даже недель постоянного использования неправильной сумки».
Из более серьезных и затяжных последствий — проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Из-за дисбаланса веса меняются осанка, походка. Если лямки при этом узкие и врезаются в плечи, они могут повредить нервные окончания — это ощущается как покалывание или онемение.
Итак, худшая сумка — это сумка на одно плечо или через плечо, а также любая перегруженная.
«Это приводит к несбалансированной нагрузке не только на плечо, но и непосредственно на шею, а также на грудной отдел позвоночника, — говорит врач. — используйте такие сумки, только если нет других вариантов и недолго».
С нейрохирургом солидарна ортопед Джорданна Клэрфилд-Генри. Она предупреждает, что сумка на одно плечо, тем более тяжелая, может привести к смещению позвонков.
«Тяжелые сумки усугубляют нагрузку на спину, особенно если вес неравномерно распределен или сосредоточен в одной области, — предупреждает она. — Идеальная сумка должна быть легкой, чтобы снизить общую нагрузку на спину. Если вам принципиально нужна сумка через плечо, ищите модель с длинным и широким ремнем, чтобы грамотнее распределять вес».
Врачи советуют отдавать приоритет рюкзакам, но их тоже надо носить правильно — вес не должен превышать 10% от массы человека, а лямки должны быть мягкими и широкими. А Поясные сумки тоже удачный вариант — они, как правило, небольшие, их сложно перегрузить и они не напрягают вашу спину.