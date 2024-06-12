Врачи категоричны: эта сумочка убьет вашу спину за несколько дней

«Когда люди носят неподходящую сумку, особенно ту, которая создает чрезмерную нагрузку на позвоночник, у них часто появляется боль в плечах, а также боли в нижней части шеи и верхней части спины, — говорит нейрохирург, специализирующийся на хирургическом лечении сложных заболеваний позвоночника, доктор Лю Мацишин. — Все эти части тела связаны через большую трапециевидную мышцу, которая проходит от основания черепа до плеч, а затем до середины спины. Первые симптомы могут появиться уже к концу дня, а постоянные боли — через несколько дней или даже недель постоянного использования неправильной сумки».