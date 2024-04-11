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Носите в сумке мячик: простой прием, как быстро справиться с гневом

Ученые выяснили, что битье подушек и другие подобные способы выпустить пар не помогают. И даже пробежка работает не всегда. Но есть простая техника, которая поможет быстро успокоиться и прийти в себя.

11 апреля 20242
как справиться с гневом, как справиться с агрессией
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iStock

Гнев — эмоция естественная и в каких-то случаях даже полезная. Например, в спорте доля гнева не помешает. Он заставляет человека чувствовать себя сильнее и подготовленнее к борьбе.

Но в обычной жизни культивировать в себе гнев точно не стоит, потому что он может привести к самым неприятным последствиям.

«Гнев отличается от других негативных эмоций (страха, печали, отвращения) тем, что он мотивирует к действию, к сближению с причиной гнева, а не к отстранению, — говорят исследователи из Университета Огайо. — Гнев быстро увеличивает двигательную подвижность и направляет кровь к мышцам, чтобы подготовить тело к наступлению».

Ученые решили выяснить, какие методы управления этой опасной эмоцией работают, а какие — нет. Так, психологи часто советуют вымещать злобу на подушке. Колотишь ее, как грушу, и вроде бы должно стать легче.

Но оказалось, что бороться с гневом такими агрессивными методами бесполезно.

«Гораздо лучше заниматься деятельностью, которая уменьшает возбуждение, чем деятельностью, которая возбуждение увеличивает», — пришли к выводу ученые, проанализировав результаты 154 исследований.

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Не помогает справиться с гневом и пробежка. Даже наоборот.

«Исследования показали, что бег трусцой усиливает гнев. Возможно, потому, что это повторяющиеся, монотонные движения, которые могут привести к скуке или даже к разочарованию, что увеличивает вероятность появления гнева, — говорят авторы метаанализа. — Некоторые люди также признаются, что меньше контролируют себя во время бега — например, когда они находятся на беговой дорожке».

Поэтому эксперты советуют не увеличивать состояние возбуждения, а, наоборот, уменьшать. Расслабляясь, контролируя свою внешнюю и внутреннюю реакцию, снижая частоту сердечных сокращений, человек может подавить свой гнев.

Один из способов быстро остыть — досчитать до 10 или до 100.

«Этого может быть достаточно, чтобы возбуждение рассеялось», — говорят ученые.

Кроме того, помогают диафрагмальное или глубокое дыхание, йога и медитация. Хорошо гасят вспышки гнева игры с мячом, так как любая игра — это положительные эмоции.

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А вот как советует бороться с гневом психотерапевт Кирилл Сычев.

Кирилл Сычев
Медицина

Психиатр, психотерапевт, блогер, основатель неформатной клиники психотерапии

«Психологи-блогеры часто советуют дать волю эмоциям, не сдерживать гнев, а просто выместить его в безопасной для окружающих форме: подушку поколотить, поорать в закрытой комнате. Но ученые доказали, что это как маслом костер тушить. Такие агрессивные методы не снижают физиологическое возбуждение, а только закрепляют потребность активнее выплескивать агрессию в ответ на гнев.

Эмоциональные высказывания о предмете гнева, удары и битье предметов могут приносить временное облегчение, но с физиологической точки зрения организм остается возбужденным. Из-за этого гнев не прекращается, а либо остается на прежнем уровне, либо усиливается».

Психотерапевт советует простой способ, как быстро, легко и безопасно для окружающих совладать со своими эмоциями.

  1. Возьмите теннисный мяч в правую руку, а левую уберите за спину.

  2. Бросайте мяч в стену и ловите, не доставая вторую руку из-за спины.

  3. Как только начнет хоть немного получаться, поменяйте руки. Мяч кидайте левой, а за спиной держите правую.

  4. Не задерживайте дыхание, пока кидаете мяч. Это важно.

В общем, если у вас нервная работа и постоянно хочется на кого-то накричать, всегда носите в сумке мяч.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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