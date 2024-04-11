Носите в сумке мячик: простой прием, как быстро справиться с гневом

«Исследования показали, что бег трусцой усиливает гнев . Возможно, потому, что это повторяющиеся, монотонные движения, которые могут привести к скуке или даже к разочарованию, что увеличивает вероятность появления гнева, — говорят авторы метаанализа. — Некоторые люди также признаются, что меньше контролируют себя во время бега — например, когда они находятся на беговой дорожке».