Носите в сумке мячик: простой прием, как быстро справиться с гневом

Гнев — эмоция естественная и в каких-то случаях даже полезная. Например, в спорте доля гнева не помешает. Он заставляет человека чувствовать себя сильнее и подготовленнее к борьбе.
Но в обычной жизни культивировать в себе гнев точно не стоит, потому что он может привести к самым неприятным последствиям.
«Гнев отличается от других негативных эмоций (страха, печали, отвращения) тем, что он мотивирует к действию, к сближению с причиной гнева, а не к отстранению, —
Ученые решили выяснить, какие методы управления этой опасной эмоцией работают, а какие — нет. Так, психологи часто советуют вымещать злобу на подушке. Колотишь ее, как грушу, и вроде бы должно стать легче.
Но оказалось, что бороться с гневом такими агрессивными методами бесполезно.
«Гораздо лучше заниматься деятельностью, которая уменьшает возбуждение, чем деятельностью, которая возбуждение увеличивает», — пришли к выводу ученые, проанализировав результаты 154 исследований.
Не помогает справиться с гневом и пробежка. Даже наоборот.
«Исследования показали, что бег трусцой усиливает гнев. Возможно, потому, что это повторяющиеся, монотонные движения, которые могут привести к скуке или даже к разочарованию, что увеличивает вероятность появления гнева, — говорят авторы метаанализа. — Некоторые люди также признаются, что меньше контролируют себя во время бега — например, когда они находятся на беговой дорожке».
Поэтому эксперты советуют не увеличивать состояние возбуждения, а, наоборот, уменьшать. Расслабляясь, контролируя свою внешнюю и внутреннюю реакцию, снижая частоту сердечных сокращений, человек может подавить свой гнев.
Один из способов быстро остыть — досчитать до 10 или до 100.
«Этого может быть достаточно, чтобы возбуждение рассеялось», — говорят ученые.
Кроме того, помогают диафрагмальное или глубокое дыхание, йога и медитация. Хорошо гасят вспышки гнева игры с мячом, так как любая игра — это положительные эмоции.
А вот как советует бороться с гневом психотерапевт Кирилл Сычев.
Психиатр, психотерапевт, блогер, основатель неформатной клиники психотерапии
«Психологи-блогеры часто советуют дать волю эмоциям, не сдерживать гнев, а просто выместить его в безопасной для окружающих форме: подушку поколотить, поорать в закрытой комнате. Но ученые доказали, что это как маслом костер тушить. Такие агрессивные методы не снижают физиологическое возбуждение, а только закрепляют потребность активнее выплескивать агрессию в ответ на гнев.
Эмоциональные высказывания о предмете гнева, удары и битье предметов могут приносить временное облегчение, но с физиологической точки зрения организм остается возбужденным. Из-за этого гнев не прекращается, а либо остается на прежнем уровне, либо усиливается».
Психотерапевт советует простой способ, как быстро, легко и безопасно для окружающих совладать со своими эмоциями.
Возьмите теннисный мяч в правую руку, а левую уберите за спину.
Бросайте мяч в стену и ловите, не доставая вторую руку из-за спины.
Как только начнет хоть немного получаться, поменяйте руки. Мяч кидайте левой, а за спиной держите правую.
Не задерживайте дыхание, пока кидаете мяч. Это важно.
В общем, если у вас нервная работа и постоянно хочется на кого-то накричать, всегда носите в сумке мяч.