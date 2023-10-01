Компьютерные игры в конце 20 века и сейчас — это две огромные разницы. Казалось бы, все, что было создано несколько десятков лет назад уже давно не актуально, про это пора забыть. Но из всех правил есть исключения. Речь идет о тетрисе, говорит врач Зухра Павлова.
«Необычное влияние этой игры исследуется уже не первое десятилетие. Тетрис помогает отключаться от внешнего мира и забывать о проблемах», — комментирует исследования ученых эндокринолог.
Все дело в том, что именно происходит с нашим мозгом, когда мы играем. В процессе необходима концентрация, мозг вынужден полностью переключиться на фигурки — иначе все ваши усилия будут напрасными. Уже через несколько минут сознание перестает фиксироваться на травмирующих событиях, человек полностью погружается в игру.
Начинать играть можно уже на следующий день после травмирующего события. Ученые доказали, что пациентов перестают преследовать флешбеки, в процессе он не переключается на ужасные воспоминания.
Подтвердили терапевтический эффект тетриса сразу несколько экспериментов. Так, в 2017 году ученые
Оказался полезен тетрис и в пандемию коронавируса. Эксперимент проводили на медицинских работниках, которые ежедневно сталкивались с тяжело больными людьми, видели, как они умирают, были вынуждены сообщать об этом родственникам.
Ученые
Еще одно
«И если споры о вреде и пользе компьютерных игр все еще продолжаются, то с тетрисом все более очевидно», — заключила Зухра Павлова.