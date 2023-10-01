Компьютерные игры в конце 20 века и сейчас — это две огромные разницы. Казалось бы, все, что было создано несколько десятков лет назад уже давно не актуально, про это пора забыть. Но из всех правил есть исключения. Речь идет о тетрисе, говорит врач Зухра Павлова.