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Эта популярная игрушка из 90-х защитит от стресса и натренирует мозг — доказано учеными

Если вы постоянно переживаете по любому поводу, ученые рекомендуют обратиться к одной давно забытой игрушке. Эксперимент доказал: терапевтический эффект наступает уже через несколько минут.

1 октября 2023
Эта популярная игрушка из 90-х защитит от стресса и натренирует мозг — доказано учеными
Источник:
iStockphoto

Компьютерные игры в конце 20 века и сейчас — это две огромные разницы. Казалось бы, все, что было создано несколько десятков лет назад уже давно не актуально, про это пора забыть. Но из всех правил есть исключения. Речь идет о тетрисе, говорит врач Зухра Павлова.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

«Необычное влияние этой игры исследуется уже не первое десятилетие. Тетрис помогает отключаться от внешнего мира и забывать о проблемах», — комментирует исследования ученых эндокринолог.

Все дело в том, что именно происходит с нашим мозгом, когда мы играем. В процессе необходима концентрация, мозг вынужден полностью переключиться на фигурки — иначе все ваши усилия будут напрасными. Уже через несколько минут сознание перестает фиксироваться на травмирующих событиях, человек полностью погружается в игру.

Начинать играть можно уже на следующий день после травмирующего события. Ученые доказали, что пациентов перестают преследовать флешбеки, в процессе он не переключается на ужасные воспоминания.

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Подтвердили терапевтический эффект тетриса сразу несколько экспериментов. Так, в 2017 году ученые попросили поиграть в него людей, которые стали участниками или свидетелями ДТП. Причем приступили они к игре через 6 часов после трагедии. В итоге испытуемые значительно быстрее избавлялись от негативных воспоминаний, чем другие пострадавшие в ДТП.

Оказался полезен тетрис и в пандемию коронавируса. Эксперимент проводили на медицинских работниках, которые ежедневно сталкивались с тяжело больными людьми, видели, как они умирают, были вынуждены сообщать об этом родственникам.

Ученые предложили медикам в течение 4 недель каждый день играть в тетрис, причем уделять процессу нужно было совсем немного времени, от 10 до 20 минут. И это помогло! Добровольцы отметили, что плохие воспоминания стали преследовать их в 10 раз реже, кроме того, у медиков улучшилась работоспособность. Часть испытуемых отметили, что у них пропала бессонница и депрессия.

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Еще одно исследование доказало, что люди, которые регулярно играют в тетрис, лучше и больше запоминают. Мозг словно «ускоряется», тем самым позволяя справляться с большим количеством задач.

«И если споры о вреде и пользе компьютерных игр все еще продолжаются, то с тетрисом все более очевидно», — заключила Зухра Павлова.

Автор текста:Софья Хромова
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