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Стресс выжал из вас все соки: 10 признаков, что уровень кортизола в организме на нуле

Когда мы находимся в сильном стрессе, то больше всего достается надпочечникам: они работают буквально на износ. Из-за этого самочувствие резко ухудшается, а здоровье стремительно разрушается.

29 августа 20234
10 признаков, что уровень кортизола в организме на нуле
Источник:
freepik

Наши негативные эмоции оказывают влияние как на психологическое, так и на физическое здоровье. Когда мы долго испытываем стресс, переживаем или плачем, то рано или поздно подключается физиология: у человека начинает болеть голова, его может тошнить, учащается сердцебиение и даже кажется, что вы задыхаетесь. Так может случиться от сильного потрясения — например, после новости о смерти близкого человека, тяжелой болезни и даже после расставания с любимым.

Стрессовать можно и по совсем «безобидным» причинам, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог

«Мы подвергаемся стрессу, даже не осознавая этого. И он медленно, но верно разрушает наш организм. Легли спать за полночь — вот вам стресс. Перекинулись парой ласковых с соседкой — снова стресс. Работает телевизор с утра до ночи для фона? Поздравляю, этот фон — тоже стресс», — говорит врач.

Почему так важно отдыхать и работать со стрессоустойчивостью? Потому что стресс — частая причина хронических заболеваний. Когда организм стрессует, начинается активная выработка кортизола надпочечниками. Этот гормон нужен нам для адаптации к любым неблагоприятным условиям, но при постоянном стрессе надпочечники работают на износ. Со временем это приводит к их истощению.

Уровень кортизола падает, и вы можете заметить это по симптомам:

  • непереносимость голода;

  • бессонница, ночные пробуждения около 2-3 часов и невозможность уснуть;

  • нет бодрости даже после длительного сна, слабость, сонливость;

  • низкая температура тела или скачки температуры;

  • тяга к соленой, жирной или сладкой пище, зависимость от кофе и энергетиков;

  • частые ОРВИ и ОРЗ;

  • головокружение, шум в ушах;

  • низкое давление;

  • трудности с усвоением информации;

  • выраженный ПМС — перепады настроения, раздражительность, отеки, набухание молочных желез.

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«Если вы заметили что-то из перечисленного, стоит проверить кортизол. Достоверная картина будет понятна только по слюне, не по крови. Сдаются 4 пробы: в 7, 12, 17 и 22 часа)», — пояснила Диляра Лебедева.

Когда годами живешь в стрессе

Стресс и переживания не красят человека и не делают здоровее. Есть даже выражение «осунулся от горя». А что будет с организмом, если жить в таком режиме на протяжении нескольких лет? Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Автор текста:Софья Хромова
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