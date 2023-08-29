Стресс выжал из вас все соки: 10 признаков, что уровень кортизола в организме на нуле

Наши негативные эмоции оказывают влияние как на психологическое, так и на физическое здоровье. Когда мы долго испытываем стресс, переживаем или плачем, то рано или поздно подключается физиология: у человека начинает болеть голова, его может тошнить, учащается сердцебиение и даже кажется, что вы задыхаетесь. Так может случиться от сильного потрясения — например, после новости о смерти близкого человека, тяжелой болезни и даже после расставания с любимым.
Стрессовать можно и по совсем «безобидным» причинам, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.
«Мы подвергаемся стрессу, даже не осознавая этого. И он медленно, но верно разрушает наш организм. Легли спать за полночь — вот вам стресс. Перекинулись парой ласковых с соседкой — снова стресс. Работает телевизор с утра до ночи для фона? Поздравляю, этот фон — тоже стресс», — говорит врач.
Почему так важно отдыхать и работать со стрессоустойчивостью? Потому что стресс — частая причина хронических заболеваний. Когда организм стрессует, начинается активная выработка кортизола надпочечниками. Этот гормон нужен нам для адаптации к любым неблагоприятным условиям, но при постоянном стрессе надпочечники работают на износ. Со временем это приводит к их истощению.
Уровень кортизола падает, и вы можете заметить это по симптомам:
непереносимость голода;
бессонница, ночные пробуждения около 2-3 часов и невозможность уснуть;
нет бодрости даже после длительного сна, слабость, сонливость;
низкая температура тела или скачки температуры;
тяга к соленой, жирной или сладкой пище, зависимость от кофе и энергетиков;
частые ОРВИ и ОРЗ;
головокружение, шум в ушах;
низкое давление;
трудности с усвоением информации;
выраженный ПМС — перепады настроения, раздражительность, отеки, набухание молочных желез.
«Если вы заметили что-то из перечисленного, стоит проверить кортизол. Достоверная картина будет понятна только по слюне, не по крови. Сдаются 4 пробы: в 7, 12, 17 и 22 часа)», — пояснила Диляра Лебедева.
Когда годами живешь в стрессе
Стресс и переживания не красят человека и не делают здоровее. Есть даже выражение «осунулся от горя». А что будет с организмом, если жить в таком режиме на протяжении нескольких лет? Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.