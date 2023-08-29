Стресс выжал из вас все соки: 10 признаков, что уровень кортизола в организме на нуле

Наши негативные эмоции оказывают влияние как на психологическое, так и на физическое здоровье. Когда мы долго испытываем стресс, переживаем или плачем, то рано или поздно подключается физиология: у человека начинает болеть голова, его может тошнить, учащается сердцебиение и даже кажется, что вы задыхаетесь. Так может случиться от сильного потрясения — например, после новости о смерти близкого человека, тяжелой болезни и даже после расставания с любимым.