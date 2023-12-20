Успеть все купить: 4 совета врача, как донести тяжелые сумки из магазина и не сорвать спину

Большие пакеты, набитые овощами, фруктами и подарками, могут стать причиной проблем со спиной и осанкой. А такого новогоднего «чуда» точно никому не хотелось бы. Тем более сосульки сверху и риск поскользнуться еще больше усложняют задачу доставки тяжелых сумок от магазина до дома: надо успевать смотреть наверх и под ноги. Кстати, какие простые упражнения помогут вам не упасть в гололед, смотрите ЗДЕСЬ.
Как рассказал Илья Тарасов, инструктор ЛФК отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы, согласно статистике, на сегодня примерно каждый третий житель планеты страдает от болезней позвоночника. Из-за них люди стали терять трудоспособность почти так же часто, как из-за респираторных заболеваний.
И дело даже не столько в весе поднимаемых вами предметов. По словам специалиста, если соблюдать определенные правила, можно перемещать достаточно тяжелые вещи на необходимые вам расстояния без угрозы для спины и сильной усталости.
Илья Тарасов дал четыре совета, которые помогут донести тяжелые пакеты домой без вреда для здоровья.
Не берите все покупки в одну руку. Это приведет к смещению центра тяжести на сторону более нагруженной руки, что будет травмировать позвоночник. Распределяйте нагрузку между двумя руками так, чтобы в каждой оказался примерно равный вес.
Обхватывайте ручку пакета всей кистью рук, а не только двумя-тремя пальцами. Это позволит грамотно распределить нагрузку между мышцами предплечья.
Если используете рюкзак, предварительно вытащите из него все лишнее. Например, книги вряд ли вам помогут при походе в магазин.
Отрегулируйте лямки рюкзака. Он должен плотно прилегать к спине, но при этом не давить на нее.
К слову
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