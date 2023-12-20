Успеть все купить: 4 совета врача, как донести тяжелые сумки из магазина и не сорвать спину

Большие пакеты, набитые овощами, фруктами и подарками, могут стать причиной проблем со спиной и осанкой. А такого новогоднего «чуда» точно никому не хотелось бы. Тем более сосульки сверху и риск поскользнуться еще больше усложняют задачу доставки тяжелых сумок от магазина до дома: надо успевать смотреть наверх и под ноги. Кстати, какие простые упражнения помогут вам не упасть в гололед, смотрите ЗДЕСЬ.