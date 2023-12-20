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Успеть все купить: 4 совета врача, как донести тяжелые сумки из магазина и не сорвать спину

До Нового года надо успеть купить всем подарки да еще и продукты на праздничный стол. А времени, как обычно, не хватает. Поэтому многие стараются взять в магазине по максимуму, рискуя здоровьем ради тяжелых пакетов.

20 декабря 20231
тяжелые сумки
Источник:
iStockphoto

Большие пакеты, набитые овощами, фруктами и подарками, могут стать причиной проблем со спиной и осанкой. А такого новогоднего «чуда» точно никому не хотелось бы. Тем более сосульки сверху и риск поскользнуться еще больше усложняют задачу доставки тяжелых сумок от магазина до дома: надо успевать смотреть наверх и под ноги. Кстати, какие простые упражнения помогут вам не упасть в гололед, смотрите ЗДЕСЬ.

Как рассказал Илья Тарасов, инструктор ЛФК отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы, согласно статистике, на сегодня примерно каждый третий житель планеты страдает от болезней позвоночника. Из-за них люди стали терять трудоспособность почти так же часто, как из-за респираторных заболеваний.

И дело даже не столько в весе поднимаемых вами предметов. По словам специалиста, если соблюдать определенные правила, можно перемещать достаточно тяжелые вещи на необходимые вам расстояния без угрозы для спины и сильной усталости.

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Илья Тарасов дал четыре совета, которые помогут донести тяжелые пакеты домой без вреда для здоровья.

  1. Не берите все покупки в одну руку. Это приведет к смещению центра тяжести на сторону более нагруженной руки, что будет травмировать позвоночник. Распределяйте нагрузку между двумя руками так, чтобы в каждой оказался примерно равный вес.

  2. Обхватывайте ручку пакета всей кистью рук, а не только двумя-тремя пальцами. Это позволит грамотно распределить нагрузку между мышцами предплечья.

  3. Если используете рюкзак, предварительно вытащите из него все лишнее. Например, книги вряд ли вам помогут при походе в магазин.

  4. Отрегулируйте лямки рюкзака. Он должен плотно прилегать к спине, но при этом не давить на нее.

К слову

На нашем сайте можно также посмотреть другие упражнения, которые показывал инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов:

Автор текста:Анастасия Романова
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