«Цапля» и еще два простых упражнения, которые помогут не упасть в гололед (видео)

Каждый человек может натренировать чувство равновесия. Оно пригодится не только для того, чтобы красиво и без проблем стоять на одной ноге, но и снизит риск травм в гололед. А это, согласитесь, очень полезный бонус зимой.