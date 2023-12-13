«Цапля» и еще два простых упражнения, которые помогут не упасть в гололед (видео)

Развивать чувство равновесия полезно для здоровья. По словам Ильи Тарасова, инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы, такие тренировки помогут…
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
1. Предотвратить травмы в спортзале и на улице
Поскользнулись вы на первой наледи или на мокром полу в ванной, оступились на лестнице с пакетом продуктов или в спортзале со штангой на плечах — хорошее чувство баланса поможет вам моментально среагировать и удержаться от падения.
2. Преодолеть возрастные изменения
С возрастом чувство равновесия ухудшается. Растет риск травм, восстановиться после которых гораздо сложнее, чем в молодости. Тренировки помогут избежать возрастных изменений, снизить риск растяжений и переломов от неловких падений.
3. Выполнять сложные движения
С хорошим чувством равновесия вы сможете выполнять сложные гимнастические и тяжелоатлетические движения, освоить фигурное катание, сноуборд, серфинг, трюки на велосипеде и другие интересные виды спорта.
Специалист показал три простых упражнения, которые займут не более пяти минут в день. Попробуйте сами!
Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки по швам или на поясе. Медленно перекатывайтесь на носок, а затем на пятку. При дальнейшем выполнении упражнения задерживайтесь в пиковых точках на 10 секунд. Выполняйте так в течение минуты.
Упражнение «Цапля». Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Медленно сгибайте правую ногу и удерживайте себя в таком положении 10 секунд. Затем проделайте то же самое для левой ноги. Выполняйте это упражнение в течение минуты.
Упражнение «Ходьба по канату». Ноги поставьте друг за другом так, чтобы пятка передней ноги касалась носка задней. Руки положите на пояс. Начинайте медленно идти по воображаемой линии вперед, при этом сохраняя позицию ног. Упражнение выполняйте также в течение минуты.
К слову
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