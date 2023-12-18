Летящие с высоты: истории людей, покалеченных сосульками, и 7 правил, как себя уберечь

«Да, оказывается, таким преступлениям присваивают самую легкую степень тяжести. И в итоге он как бы виновен, но никакого наказания не понесет. Сказать, что я раздосадована, — это не сказать ничего. Я хотела, чтобы этот человек за свое бездействие и халатность понес хоть какое-то наказание. Чтобы был прецедент. Чтобы это не закрылось просто так, просто потому, что вышел какой-то срок».