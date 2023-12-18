Летящие с высоты: истории людей, покалеченных сосульками, и 7 правил, как себя уберечь

«Заново училась ходить и жить с головными болями»
«Два года назад моя жизнь поделилась на „до“ и „после“. 13 декабря 2021-го на меня с крыши известного в Петербурге универмага „Au Pont Rouge“ обрушилась глыба льда», — рассказывает Валентина Лежнева, которой на тот момент было 33 года.
Центр города, 400 метров от Невского проспекта. Валентина с подругой не спеша шла по обледеневшему тротуару вдоль элитного универмага. Что случилось дальше, она теперь не помнит.
С открытой черепно-мозговой травмой Валентину увезли в больницу. А дальше месяц комы, реанимация, множество операций, в том числе на мозге. Череп девушки буквально собирали по крупицам, теперь он на 50% состоит из титана.
«Я прошла несколько курсов реабилитации, училась заново ходить и жить с невыносимой головной болью. К сожалению, некоторые моменты никогда больше не вернутся в мою жизнь, но я осталась жива! И даже врачам моя история казалась чудом!» — признается Валентина.
За неочищенную крышу возбудили уголовное дело.
«Провели несколько экспертиз, установили виновных, но обвинение предъявили только одному! — говорит пострадавшая девушка. — Суд длится практически год и до сих пор не завершен».
Человек освобождается от ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. И сегодня этот самый человек автоматически освобождается от наказания.
«Да, оказывается, таким преступлениям присваивают самую легкую степень тяжести. И в итоге он как бы виновен, но никакого наказания не понесет. Сказать, что я раздосадована, — это не сказать ничего. Я хотела, чтобы этот человек за свое бездействие и халатность понес хоть какое-то наказание. Чтобы был прецедент. Чтобы это не закрылось просто так, просто потому, что вышел какой-то срок».
Валя не понимает, как людям, из-за которых ее жизнь превратилась в кошмар, все сошло с рук. И теперь, пережив такой чудовищный опыт, девушка смогла посоветовать лишь одно: «Ребята, избегайте тротуаров, примыкающих к зданиям. А это, по сути, весь исторический центр нашего города. Никогда не знаешь, что может прилететь тебе на голову в Петербурге: льдина, часть фасада или балкон. Берегите себя!»
13 лет борьбы за жизнь с трагическим концом
В 21 год студентка Милана Каштанова приехала в Петербург. Перебралась из Таллина вслед за любимым человеком, который учился в Северной столице. Поступила в престижный вуз на психолога.
Милана очень любила гулять пешком, ей нравился Петербург. В тот день, 5 февраля 2010 года, она спешила на учебу. До университета оставалась пара сотен метров. В это время с одной из крыш сбивали наледь. Милана об этом не знала — тротуар никто не перегородил. Глыба льда рухнула прямо на голову девушки.
Перелом основания черепа, гематома мозга. Врачи надежд не давали: с такими травмами и до утра не доживет. Милана выжила, но оставалась в коме. Насобирав денег, родители перевезли дочь на лечение в Германию. Местные врачи помогли: спустя 10 месяцев Милана вышла из комы.
Девушка осталась прикованной к постели. Она заново училась разговаривать, есть, шевелить руками. Даже начала заниматься вокалом и завела страничку в соцсетях, чтобы общаться с друзьями. Но едва приподнималась с кровати, как начинались дикие головные боли из-за деформированной челюсти.
Шли годы, Милана уже научилась самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске. Строила планы на жизнь. И вдруг трагические новости из Таллина: 31 января 2023 года Милана скончалась. Причина смерти — инсульт. Так закончились для сильной девушки Миланы 13 лет ее борьбы за жизнь.
Виновный в мучениях Миланы техник ЖКС получил полгода лишения свободы условно.
Никого не наказали
Жизнь 6-летнего Вани Завьялова из Петербурга оборвалась 13 января 2011 года. Мальчик с бабушкой шел в поликлинику. С крыши дома по проспекту Стачек на него рухнул огромный кусок наледи. Ребенок еще был жив, когда его привезли в больницу, но спустя 20 минут скончался на операционном столе.
После долгих судебных разбирательств виновной признали сотрудницу «Жилкомсервиса». Женщине присудили три года условно, но она тут же получила амнистию. Так что за гибель мальчика никто, по сути, и не ответил.
Умерла на пороге своего дома
14 марта 2015 года 20-летняя Татьяна Игонина вышла из дома, чтобы погулять с собакой. Она умерла на пороге собственного подъезда, когда на нее упала глыба льда с балкона 14-го этажа.
А спустя пять минут чуть не погибла мама девушки. Елена склонилась над дочерью, как вдруг услышала крик соседей. Женщина успела отскочить, когда с крыши на тело уже мертвой Тани рухнула еще одна глыба льда.
Потом Елена рассказывала, как приехавшие на место следователи отказались подходить к телу, пока с балкона не собьют все сосульки.
Вот какие сосульки выросли в самом центре Петербурга. Из-за этого людям приходится идти по проезжей части, рискуя жизнью. Впрочем, с такой наледью на крышах еще неизвестно, где опаснее.
«Сосулька, летящая с высоты, как острый камень»
Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, руководитель отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» МЗ РФ
«Чем больше высота, с которой летит сосулька, тем тяжелее травмы. Это как камень, только заостренный, — говорит нейрохирург Тарас Скоромец. — Последствия очень серьезные». Шапка поможет только при небольшой сосульке. Ну а в каске ходить нелепо, хотя шансы на то, что она смягчит тяжесть травм, больше. Поэтому единственное эффективное средство — ходить вдали от мест возможного падения сосулек, наледи и снега. Это особенно актуально при оттепелях».
Травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии сети медицинских центров MedSwiss
«Как травматолог-ортопед я из своей практики могу подтвердить, что травмы от сосулек могут быть очень серьезными», — говорит Олесь Тихонов.
Эксперт назвал несколько типов травм из-за наледи на крыше.
Небольшие ссадины и синяки. Такие травмы обычно не требуют специализированного лечения и проходят самостоятельно.
Ушибы и рваные раны кожи головы. В этих случаях стоит обратиться за медицинской помощью. Необходимо обработать рану, чтобы предотвратить инфекцию. Возможно, потребуется наложение швов.
Черепно-мозговые травмы (закрытые и открытые). Такие удары могут привести к сотрясению мозга, потере сознания и даже к смерти. Ситуация требует неотложной медицинской помощи.
Помимо травм головы сосульки могут повредить плечи — привести к переломам ключицы и плечевого сустава.
Как обезопасить себя от сосулек
1. Продумайте маршрут
«Внимательно изучите свой маршрут, например от дома до магазина или работы, и отметьте те места, где потенциально может быть опасность. Обходите эти места», — советует Олесь Тихонов.
2. Осторожнее после снегопадов и при оттепели
В этот период нужно быть особенно внимательными. После снегопада или при оттепели сосульки образуются чаще.
3. Осмотритесь
Если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, это место может быть опасно.
4. Не игнорируйте предупреждения
Если место огорожено, если висят таблички, предупреждающие об опасности, обойдите опасное место другим путем.
5. Сообщите в управляющую компанию
«Заметив наледь на своем доме, сообщите об этом в управляющую компанию, — предупреждает травматолог. — Убедитесь, что коммунальные службы регулярно убирают сосульки, чтобы предотвратить возможные травмы прохожих. Если сотрудники ЖКХ игнорируют свои обязанности, пишите жалобы».
6. Предупредите детей
Расскажите детям, что играть под крышами домов может быть опасно.
7. Используйте защиту
«Если вы работаете в коммунальных службах, используйте защитные каски во время работ в опасных зонах», — говорит Олесь Тихонов.
Как себя вести, если наледь начала падать
«Если вы услышали подозрительный шум сверху, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось, — советуют в МЧС. — Возможно, это сход снега или льда. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырек крыши послужит укрытием».
«Используйте руки или сумку, чтобы защитить голову и шею», — советует Олесь Тихонов.
«Покинув опасную зону, проверьте себя на наличие травм, — говорит врач. — Если вы почувствовали удар или у вас есть повреждения в виде синяков, ссадин или кровотечения, обратитесь за медицинской помощью».
Оказавшись в безопасности, обязательно сообщите ответственным лицам или службам о падающей наледи, чтобы они могли предпринять необходимые меры.
Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, вызывайте скорую помощь.
«Помните, что ваша безопасность является приоритетом. Не стоит рисковать, пытаясь спасти вещи или защитить имущество от падающей наледи», — говорит травматолог.