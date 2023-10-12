После резкого торможения и драки: почему хлыстовая травма может оказаться серьезнее сотрясения

Подобные повреждения не затрагивают головной мозг, при них страдают мягкие ткани в области шеи , и на лечение подобного повреждения в среднем уходит до 4-6 недель. В первые дни ощущения наиболее интенсивные и мучительные, постепенно они уменьшаются. Но все зависит от силы повреждения и объема вовлеченных тканей, иногда люди могут восстанавливаться месяцами, а то и годами, страдают от синдрома хронической шейной боли. И чем тяжелее повреждения, тем выше риск того, что последствия останутся на долгие годы.