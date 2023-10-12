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После резкого торможения и драки: почему хлыстовая травма может оказаться серьезнее сотрясения

Чаще всего опасные последствия возникают во время уличных конфликтов, автомобильных аварий, при резких торможениях и падениях. Без помощи травматолога в этом случае не обойтись, предупреждает эксперт.

12 октября 2023
Что такое хлыстовая травма
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iStockphoto

При ударах головой или резких движениях, например при торможении автомобиля, могут возникать сотрясения мозга. Но есть и другой вариант — хлыстовая травма, которая не связана с сотрясением головного мозга, но ее тоже вызывают сильные, резкие движения головы, толчок или удар.

После подобного повреждения люди могут ощущать ноющие тупые боли по задней либо передней поверхности шеи, затруднения с поворотами головы по сторонам. Но если мозг не затронут, чем опасна такая травма? Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог Елена Парецкая.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог

Почему травма «хлыстовая»?

Подобное название этот вид травмы получил в силу того, что движения шеи и головы в момент ее получения, чем-то похожи на движение хлыста, которым подгоняют скот. Подобный термин - это не диагноз, а скорее описательное понятие: при травме возникает сильная боль в области шеи, потому что страдают мягкие ткани и структуры позвоночника — сухожилия и связки, мышцы, а также межпозвонковые диски и суставы. Переломы позвоночника при ней не определяются.

Повреждение может возникать, если голова резко, с ускорением двигается вперед либо назад. В редких случаях возможна кратковременная потеря сознания с последующей скованностью движений, слабостью и болью, покалыванием в руках.

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В каких ситуациях такое возможно

Чаще всего хлыстовые травмы получают водители или пассажиры автомобилей при столкновениях. Однако риск подобной травмы есть и при нырянии в воду, если высота значительная, или при неудачных падениях, экстремальных видах спорта, в драках.

Подобные повреждения не затрагивают головной мозг, при них страдают мягкие ткани в области шеи, и на лечение подобного повреждения в среднем уходит до 4-6 недель. В первые дни ощущения наиболее интенсивные и мучительные, постепенно они уменьшаются. Но все зависит от силы повреждения и объема вовлеченных тканей, иногда люди могут восстанавливаться месяцами, а то и годами, страдают от синдрома хронической шейной боли. И чем тяжелее повреждения, тем выше риск того, что последствия останутся на долгие годы.

Какие последствия возможны

Зачастую, если нет сотрясения мозга, многие люди предпочитают не обращаться с подобными повреждениями к врачу. И это очень опасно, поскольку без должного лечения хлыстовая травма грозит серьезными осложнениями. Среди них выделяют:

  • постхлыстовой синдром — болезненные ощущения и дополнительные симптомы, которые длятся 6-12 и более месяцев с момента получения повреждения;

  • условия для возникновения межпозвонковых грыж в области шейного отдела;

  • разрывы мышечных волокон и сосудов, приводящие к стойким деформациям тканей;

  • нарушения зрения, связанные с проблемами нервов и сосудов;

  • неврологические расстройства — ползание мурашек, частичное онемение и т.д.;

  • повышенную тревожность, невротические расстройства;

  • проблемы с глотанием пищи, по-научному это называют дисфагией;

  • болезненность в области затылка и верхней части спины;

  • посттравматические поражения костей и суставов с формированием остеоартроза.

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Если не лечить травму вовремя

В ситуации, когда получена хлыстовая травма, даже при кажущейся ее легкости стоит обратиться к травматологу. Это важно, потому что без должного внимания и лечения поражения мягких тканей могут провоцировать развитие фиброза, узлов из соединительной ткани, которые теряют свои функции, деформируют окружающие ткани. Если затронуты диски и области суставов, может ускориться процесс дегенеративно-дистрофического поражения, которое мы называем остеохондрозом. Это со временем меняет и структуры позвонков, что ведет к ограничениям в движениях, инвалидности.

Какие симптомы у хлыстовой травмы

Спектр проявлений подобной травмы достаточно широкий. Проявления возникают практически сразу после ее получения, но часть симптомов формируется спустя несколько дней. Наиболее часто люди жалуются на:

  • боль в области шеи, обычно с обеих сторон, болезненности плеч и спины;

  • затруднение движений, ощущение скованности, проблемы с поворотами головы;

  • спазмы мышц в шее и спине, в области рук;

  • головную боль, которая может усиливаться после активности;

  • проблемы памяти, особенно на фоне болевого синдрома;

  • ощущение слабости, недомогания, быстрой утомляемости.

В редких случаях, когда в процесс вовлечены сосуды, могут возникать неврологические проблемы из-за нарушения питания мозга. Страдает память, может быть бессонница, смены настроения или трудности с концентрацией.

Автор текста:Алена Парецкая
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