После резкого торможения и драки: почему хлыстовая травма может оказаться серьезнее сотрясения

При ударах головой или резких движениях, например при торможении автомобиля, могут возникать сотрясения мозга. Но есть и другой вариант — хлыстовая травма, которая не связана с сотрясением головного мозга, но ее тоже вызывают сильные, резкие движения головы, толчок или удар.
После подобного повреждения люди могут ощущать ноющие тупые боли по задней либо передней поверхности шеи, затруднения с поворотами головы по сторонам. Но если мозг не затронут, чем опасна такая травма? Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог Елена Парецкая.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Почему травма «хлыстовая»?
Подобное название этот вид травмы получил в силу того, что движения шеи и головы в момент ее получения, чем-то похожи на движение хлыста, которым подгоняют скот. Подобный термин - это не диагноз, а скорее описательное понятие: при травме возникает сильная боль в области шеи, потому что страдают мягкие ткани и структуры позвоночника — сухожилия и связки, мышцы, а также межпозвонковые диски и суставы. Переломы позвоночника при ней не определяются.
Повреждение может возникать, если голова резко, с ускорением двигается вперед либо назад. В редких случаях возможна кратковременная потеря сознания с последующей скованностью движений, слабостью и болью, покалыванием в руках.
В каких ситуациях такое возможно
Чаще всего хлыстовые травмы получают водители или пассажиры автомобилей при столкновениях. Однако риск подобной травмы есть и при нырянии в воду, если высота значительная, или при неудачных падениях, экстремальных видах спорта, в драках.
Подобные повреждения не затрагивают головной мозг, при них страдают мягкие ткани в области шеи, и на лечение подобного повреждения в среднем уходит до 4-6 недель. В первые дни ощущения наиболее интенсивные и мучительные, постепенно они уменьшаются. Но все зависит от силы повреждения и объема вовлеченных тканей, иногда люди могут восстанавливаться месяцами, а то и годами, страдают от синдрома хронической шейной боли. И чем тяжелее повреждения, тем выше риск того, что последствия останутся на долгие годы.
Какие последствия возможны
Зачастую, если нет сотрясения мозга, многие люди предпочитают не обращаться с подобными повреждениями к врачу. И это очень опасно, поскольку без должного лечения хлыстовая травма грозит серьезными осложнениями. Среди них выделяют:
постхлыстовой синдром — болезненные ощущения и дополнительные симптомы, которые длятся 6-12 и более месяцев с момента получения повреждения;
условия для возникновения межпозвонковых грыж в области шейного отдела;
разрывы мышечных волокон и сосудов, приводящие к стойким деформациям тканей;
нарушения зрения, связанные с проблемами нервов и сосудов;
неврологические расстройства — ползание мурашек, частичное онемение и т.д.;
повышенную тревожность, невротические расстройства;
проблемы с глотанием пищи, по-научному это называют дисфагией;
болезненность в области затылка и верхней части спины;
посттравматические поражения костей и суставов с формированием остеоартроза.
Если не лечить травму вовремя
В ситуации, когда получена хлыстовая травма, даже при кажущейся ее легкости стоит обратиться к травматологу. Это важно, потому что без должного внимания и лечения поражения мягких тканей могут провоцировать развитие фиброза, узлов из соединительной ткани, которые теряют свои функции, деформируют окружающие ткани. Если затронуты диски и области суставов, может ускориться процесс дегенеративно-дистрофического поражения, которое мы называем остеохондрозом. Это со временем меняет и структуры позвонков, что ведет к ограничениям в движениях, инвалидности.
Какие симптомы у хлыстовой травмы
Спектр проявлений подобной травмы достаточно широкий. Проявления возникают практически сразу после ее получения, но часть симптомов формируется спустя несколько дней. Наиболее часто люди жалуются на:
боль в области шеи, обычно с обеих сторон, болезненности плеч и спины;
затруднение движений, ощущение скованности, проблемы с поворотами головы;
спазмы мышц в шее и спине, в области рук;
головную боль, которая может усиливаться после активности;
проблемы памяти, особенно на фоне болевого синдрома;
ощущение слабости, недомогания, быстрой утомляемости.
В редких случаях, когда в процесс вовлечены сосуды, могут возникать неврологические проблемы из-за нарушения питания мозга. Страдает память, может быть бессонница, смены настроения или трудности с концентрацией.