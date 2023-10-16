На здоровье суставов влияет не только питание, но и образ жизни в целом. К примеру, если человек мало двигается, ухудшается кровообращение и питание тканей. Мышцы слабеют, и на суставы приходится слишком большая нагрузка, а значит, быстрее происходит и их износ. Сидячая работа или привычка проводить много времени перед монитором способствуют развитию избыточного напряжения в суставах шеи, спины и кистей рук.