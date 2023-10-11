У женщин с искусственной грудью обнаружили новую, еще не изученную болезнь

Так, в 2018 году ученые из Онкологического центра MD Anderson в США изучили медицинские карты почти 10 тысяч женщин с искусственной грудью. Медики пришли к выводу, что у пациенток с имплантами в восемь раз чаще диагностировали синдром Шегрена — системное аутоиммунное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции: слезные, слюнные, потовые и сальные. В семь раз чаще ставили диагноз «склеродермия» — диффузное заболевание соединительной ткани, когда в коже, костях и внутренних органах откладывается рубцовая ткань. И почти в шесть раз чаще диагностировали воспаление суставов — ревматоидный артрит.