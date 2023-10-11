У женщин с искусственной грудью обнаружили новую, еще не изученную болезнь

Несколько лет назад телеведущая Лера Кудрявцева шокировала жуткими кадрами. Она показала в соцсетях свои удаленные грудные импланты, которые разорвались прямо в теле звезды.
Как рассказывала «Доктору Питеру» главный пластический хирург Петербурга Мария Волох, такое может случиться либо из-за врачебной ошибки, либо из-за избыточных нагрузок или травмы.
Надо признать, что Лера делала грудь еще в начале нулевых. С тех пор пластическая хирургия шагнула далеко вперед. Да и сами импланты теперь тоже более прочные.
Однако медицина не дает расслабляться: врачи обнаружили у женщин с искусственной грудью новое заболевание — болезнь грудных имплантов.
«Мы с этим часто сталкиваемся в своей работе. Состояние еще недостаточно изучено, но очевидно, что оно существует», — рассказывает доктор Юлия Юсипова, которая ведет врачебную практику в США.
По словам врача, болезнь может поражать женщин с любым типом грудного импланта. Не важно, заполнен ли он силиконовым гелем или солевым раствором. Не имеет значения ни тип поверхности, ни форма искусственной груди. Целостность импланта также не защищает от недуга.
«Болезнь грудного импланта может развиваться независимо от того, имеются ли в них трещины, или они остались неповрежденными», — говорит Юсипова.
Доктор рассказала, как проявляются симптомы заболевания.
Признаки болезни грудного импланта:
боль в суставах и мышцах;
хроническая усталость;
проблемы с дыханием;
нарушение сна;
сыпь и другие проблемы с кожей;
сухость во рту;
сухость глаз;
тревожность;
депрессия;
головные боли;
выпадение волос;
проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Врач подчеркнула: данное состояние пока не входит в справочник медицинских заболеваний, как такового официального диагноза «болезнь грудных имплантов» не существует. Однако исследования ведутся, и в медицинских журналах уже описано множество примеров.
Так, в 2018 году ученые из Онкологического центра MD Anderson в США изучили медицинские карты почти 10 тысяч женщин с искусственной грудью. Медики пришли к выводу, что у пациенток с имплантами в восемь раз чаще диагностировали синдром Шегрена — системное аутоиммунное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции: слезные, слюнные, потовые и сальные. В семь раз чаще ставили диагноз «склеродермия» — диффузное заболевание соединительной ткани, когда в коже, костях и внутренних органах откладывается рубцовая ткань. И почти в шесть раз чаще диагностировали воспаление суставов — ревматоидный артрит.
Эти же последствия озвучили израильские ученые, их исследование опубликовано в Международном журнале эпидемиологии в 2018 году. Врачи проделали серьезную работу — изучили медицинские записи женщин, сделанные за 20 лет. В исследовании участвовали более 123 тысяч пациенток, из которых 24 тысячи имели силиконовую грудь.
«Обнаружено, что у женщин с силиконовыми имплантами чаще диагностируются аутоиммунные или ревматические расстройства, такие как синдром Шегрена и саркоидоз, по сравнению с женщинами без имплантов аналогичного возраста и социально-экономического статуса», — приводит данные исследования Юлия Юсипова.