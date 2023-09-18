Вопрос гинекологу: «Если я увеличу грудь, что будет, когда я рожу ребенка, как кормить?»

Я собираюсь делать маммопластику, у меня есть вопросы: можно ли увеличить грудь во время беременности или сразу после лактации? Можно ли кормить грудью ребенка, если у меня импланты? Повлияет ли это на вкус молока?
Мария, 28 лет
Акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»
Маммопластику можно делать во время беременности?
Во время беременности запрещено делать любые операции, кроме тех, от которых напрямую зависит жизнь матери и ребенка. Но и до беременности маммопластику рекомендуется планировать заранее.
Маммопластику можно делать сразу после прекращения лактации?
Операцию можно делать через полгода после того, как женщина перестала кормить грудью. Когда женщина кормит, грудь увеличена и находится в совершенно другой форме, нежели до лактации, а чтобы сделать красивую грудь, надо подождать, пока она уменьшится.
С грудными имплантатами запрещено грудное вскармливание?
Современные технологии, которые используют ведущие производители, позволяют устанавливать имплантаты под мышцу и с самой молочной железой они не соприкасаются. Таким образом, кормление грудью становится совершенно безопасным как для мамы, так и для ребенка.
После операции по установке грудных имплантатов механическое сцеживание грудного молока категорически запрещено?
Имплантат находится под грудной мышцей. Сейчас существует множество аппаратов для сцеживания, они, так же как и ручной способ, действуют только на молочную железу. Соответственно, ограничений для сцеживания нет.
Если стоит имплантат, состав грудного молока меняется и становится опасным для ребенка?
Состав грудного молока у женщин с грудными имплантатами не меняется. Проводилось множество исследований на эту тему. Существует ошибочное мнение, что по результатам был выявлен силикон.
«Многим женщинам пластика груди помогает обрести не только более привлекательные формы, но и стать более уверенными в себе, — признает гинеколог Юлия Вербовая. —Никто не оспаривает желание женщины быть красивой. Однако, приняв решение о проведении операции, запишитесь на консультацию к хирургу и пройдите обследование перед этим. И не забывайте про проведенную операцию, регулярно посещайте маммолога и соблюдайте рекомендации врача!»