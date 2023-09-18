Вопрос гинекологу: «Если я увеличу грудь, что будет, когда я рожу ребенка, как кормить?»

«Многим женщинам пластика груди помогает обрести не только более привлекательные формы, но и стать более уверенными в себе, — признает гинеколог Юлия Вербовая. — Никто не оспаривает желание женщины быть красивой. Однако, приняв решение о проведении операции, запишитесь на консультацию к хирургу и пройдите обследование перед этим. И не забывайте про проведенную операцию, регулярно посещайте маммолога и соблюдайте рекомендации врача!»