Названо природное средство, которое может увеличивать грудь: что об этом думают специалисты

С ней согласна и доктор Шерил Росс, акушер-гинеколог из Калифорнии. По ее словам, нет научных доказательств гипотезы, будто бы пыльца правда может изменить размер груди. В целом этот параметр определяется во время полового созревания, беременности, послеродового периода и менопаузы. На размер груди влияют генетика, возраст, упражнения и вес.