Названо природное средство, которое может увеличивать грудь: что об этом думают специалисты

В соцсетях появился новый тренд: женщины рассказывают, как смогли увеличить размер груди с помощью простого и натурального ингредиента — пчелиной пыльцы. Впрочем, врачи энтузиазма дам не поддерживают.
В одним из подобных роликов блогер Айфи Кросс заявила, что добавляла пчелиную пыльцу в напитки 2-3 недели и уже заметила результат: ее бюстгальтер стал ей мал. Видео набрало 1,3 миллиона просмотров.
Другой ролик стал еще более популярным и набрал 14,2 миллиона просмотров. В нем блогер Камилла Элле говорит, что принимает пыльцу уже несколько месяцев и это средство действительно смогло увеличить грудь.
У пчелиной пыльцы определенно есть полезные свойства. В ней много витамина С, кальция и железа. Кроме того, есть исследования, которые доказали, что в пыльце есть фитоэстрогены — подобные эстрогенам вещества из растений, которые имитируют действие гормонов.
Однако нельзя сказать, что фитоэстрогены есть только в пыльце, найти их можно и в брокколи, цветной капусте, белокочанной и брюссельской.
Врачи не слишком впечатлены советом есть пыльцу для увеличения груди. В беседе с
С ней согласна и доктор Шерил Росс, акушер-гинеколог из Калифорнии. По ее словам, нет научных доказательств гипотезы, будто бы пыльца правда может изменить размер груди. В целом этот параметр определяется во время полового созревания, беременности, послеродового периода и менопаузы. На размер груди влияют генетика, возраст, упражнения и вес.
Исследования, свидетельствующие об определенной пользе пыльцы для женского здоровья, существуют. Например, немецкие ученые в 2015 году выяснили, что продукт может облегчить приливы и другие симптомы менопаузы, включая головокружение и боль в животе. Впрочем, участие в том исследовании приняли всего 46 человек.
В другом небольшом исследовании от датских ученых из Университетской больницы Копенгагена в Гентофте с участием 54 женщин в период менопаузы в 2005 году у 65% добровольцев наблюдалось уменьшение приливов при приеме пчелиной пыльцы по сравнению с 38% в группе плацебо.
Однако крупных клинических исследований с большим количеством участников, подтверждающих пользу пыльцы для роста груди, нет.
Более того, для некоторых пчелиная пыльца может быть опасна. Эта добавка способна провоцировать аллергическую реакцию у людей с непереносимостью меда или пчелиных укусов. Вот несколько симптомов аллергии:
головокружение;
проблемы с дыханием;
отек лица, губ, языка и горла.