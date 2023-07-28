3 простые вещи, которые должен делать каждый, чтобы сохранить здоровье суставов

Воспаление суставов возможно в любом возрасте. Оно бывает даже у маленьких детей, хотя и относительно редко. У взрослых частота воспалительных процессов в области мелких или более крупных суставов возрастает. Но если в юном и среднем возрасте суставы чаще всего страдают из-за травм и их последствий, то к зрелости на первый план могут выходить другие патологии — дегенеративно-дистрофические, аутоиммунные и постинфекционные. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Доктору Питеру», какие факторы могут провоцировать повреждения и что предпринять, чтобы сохранить здоровье суставов.
Почему так важны здоровые суставы
Если бы кости не соединялись между собой за счет гибких сочленений — суставов, мы просто не смогли бы сдвинуться с места. Любое движение дается нам легко и просто за счет того, что в нем участвует масса костей, соединяемых между собой здоровыми суставами. Чтобы они могли без проблем двигаться, изнутри костные части покрыты идеально гладким, упругим и эластичным хрящом, а полость сустава заполнена специальной жидкостью.
Такое строение позволяет костям двигаться в разных направлениях, в зависимости от типа активности. При этом мы совершенно не ощущаем никаких неудобств, пока суставы здоровы, мы двигается, даже не осознавая, сколько костей и суставов одновременно работают, чтобы мы подняли руку, повернули голову или нагнулись за упавшей вещью. И только если возникает артрит, мы понимаем, какой объем движений совершаем, поскольку действия отдаются болью и дискомфортом.
Артриты бывают разными
Есть множество видов артрита, которые развиваются не только на фоне травмы или с возрастом, но и самостоятельно, независимо от других факторов. Как правило, это системные аутоиммунные и инфекционные заболевания.
Так, при ревматоидном артрите иммунные клетки поражают ткани суставов, воспринимая их за чужеродные, а псориатический артрит развивается как часть системного заболевания (псориаза) у людей с определенной генетической предрасположенностью. Ювенильный артрит развивается в основном у детей и подростков и также может быть обусловлен генетическими нарушениями. Предупредить или коренным образом повлиять на течение таких нарушений человек не может.
Суставы страдают от нашего образа жизни
Однако достаточно часто артрит возникает как осложнение при отсутствии адекватного лечения инфекций или на фоне неправильного образа жизни. В этом случае заболевание можно предупредить, а если оно уже появилось — замедлить его развитие. Чтобы надолго сохранить здоровье суставов, следует выполнять ряд простых рекомендаций.
1. Своевременно лечить инфекции
Некоторые инфекционно-воспалительные заболевания, например стрептококковая ангина, без адекватной терапии способны, распространяясь по организму, поражать суставы. Другие заболевания могут спровоцировать артрит косвенно: если иммунная система долгое время борется с инфекцией, вместо бактерий и вирусов иммунитет по ошибке начинает атаковать собственные клетки, в том числе суставов.
2. Питаться разнообразно
Если у человека долгие годы в рационе преобладают «нездоровые» продукты — жирное мясо, полуфабрикаты, промышленные десерты и выпечка, это способствует развитию воспалительных реакций в организме и создает благоприятные условия для развития артрита. Избыток белковой пищи может спровоцировать развитие подагрического артрита из-за отложений в суставах кристаллов мочевой кислоты.
Дефицит определенных питательных веществ также повышает риск заболеваний суставов. Например, низкий уровень витамина D и жирных кислот омега-3 связан с увеличенным риском ревматоидного артрита, а недостаток витамина С — с развитием остеоартрита. Для поддержания здоровья суставов рекомендуется питаться разнообразно: есть достаточное количество жирной рыбы, овощей и фруктов, круп медленной варки, молочных продуктов, а также избегать фастфуда и полуфабрикатов.
3. Подобрать физическую активность
Если человек мало двигается, его мышцы и связки слабеют, а суставы испытывают повышенную нагрузку, из-за чего могут изнашиваться быстрее. Кроме того, кровообращение в тканях ухудшается, это приводит к тому, что кислорода и питательных веществ к тканям поступает недостаточно. Все эти факторы способствуют тому, что подвижность суставов ухудшается, а риск воспалительных процессов растет.
Чтобы сохранить здоровье суставов, рекомендуется включать в режим дня регулярные перерывы и упражнения: суставную гимнастику, йогу или просто легкую разминку. Это одинаково необходимо как людям, работающим за компьютером, так и тем, кто занят тяжелым физическим трудом.