3 простые вещи, которые должен делать каждый, чтобы сохранить здоровье суставов

Воспаление суставов возможно в любом возрасте. Оно бывает даже у маленьких детей, хотя и относительно редко. У взрослых частота воспалительных процессов в области мелких или более крупных суставов возрастает. Но если в юном и среднем возрасте суставы чаще всего страдают из-за травм и их последствий, то к зрелости на первый план могут выходить другие патологии — дегенеративно-дистрофические, аутоиммунные и постинфекционные. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Доктору Питеру», какие факторы могут провоцировать повреждения и что предпринять, чтобы сохранить здоровье суставов.