В НИИ Джанелидзе собрали раздробленное плечо с помощью пластин из материала для авиастроения

Остеосинтез плечевой кости — это метод хирургического вмешательства, при котором врачи восстанавливают функции сустава. Такая операция обычно нужна при тяжелых переломах, когда кость дробится, образуются костные отломки. Врачи с помощью специальных конструкций совмещают и фиксируют поврежденные кости, чтобы они правильно срастались, а вокруг образовывались здоровые ткани.