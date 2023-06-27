Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В НИИ Джанелидзе собрали раздробленное плечо с помощью пластин из материала для авиастроения

Врачи использовали специальный карбоновый фиксатор, с помощью него поврежденные кости плечевого сустава скрепили между собой.

27 июня 20231
В НИИ Джанелидзе собрали раздробленное плечо с помощью пластин из материала для авиастроения
Источник:
НИИ Джанелидзе

В июне в НИИ им. Джанелизде поступил мужчина с переломом плеча. Чтобы помочь пострадавшему, хирурги решили провести уникальную операцию остеосинтеза перелома проксимального отдела плечевой кости карбоновым фиксатором. Такого в России ранее никто не делал.

Остеосинтез плечевой кости — это метод хирургического вмешательства, при котором врачи восстанавливают функции сустава. Такая операция обычно нужна при тяжелых переломах, когда кость дробится, образуются костные отломки. Врачи с помощью специальных конструкций совмещают и фиксируют поврежденные кости, чтобы они правильно срастались, а вокруг образовывались здоровые ткани.

Читайте также

Специалисты НИИ Джанелидзе во время операции использовали фиксатор на основе карбоновых волокон, усиленных полиэфирэфиркетоном. Эта технология успешно используется в авиа- и приборостроении, но в медицине считается новейшей разработкой.

Такие фиксаторы по сравнению с металлической пластиной, которую активно используют для остеосинтеза, имеют ряд преимуществ:

  • они очень легкие;

  • абсолютно биоинертны — не вызывают негативной реакции тканей;

  • упругость их материала максимально приближена к упругости кости, следовательно, можно спокойно делать МРТ;

  • практически не видны, когда человек идет на рентген, что особенно важно во время операции для контроля правильности положения отломков перелома.

Игорь Беленький
Медицина

Заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры общей хирургии медицинского факультета СПбГУ

«Мы стремимся к тому, чтобы уменьшить травматичность операций, соединив новые технологии остеосинтеза с преимуществами артоскопических техник. Эта операция — значимое событие в научном травматологическом сообществе», — отметил Игорь Беленький.

В мировой практике есть единичные случаи оперативных вмешательств подобного рода, в России операция с использованием такого имплантата выполнена впервые. Чтобы выполнить подобное вмешательство, врач должен иметь особую врачебную, хирургическую и техническую подготовку, так как используется специальный набор инструментов, с которым необходимо уметь работать.

Первый позитивный опыт подобной операции позволяет надеяться на широкое внедрение методики в практику не только в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, но и в других травматологических клиники по всей стране, заключили медики.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Хирургия