В НИИ Джанелидзе собрали раздробленное плечо с помощью пластин из материала для авиастроения

В июне в НИИ им. Джанелизде поступил мужчина с переломом плеча. Чтобы помочь пострадавшему, хирурги решили провести уникальную операцию остеосинтеза перелома проксимального отдела плечевой кости карбоновым фиксатором. Такого в России ранее никто не делал.
Остеосинтез плечевой кости — это метод хирургического вмешательства, при котором врачи восстанавливают функции сустава. Такая операция обычно нужна при тяжелых переломах, когда кость дробится, образуются костные отломки. Врачи с помощью специальных конструкций совмещают и фиксируют поврежденные кости, чтобы они правильно срастались, а вокруг образовывались здоровые ткани.
Специалисты НИИ Джанелидзе во время операции использовали фиксатор на основе карбоновых волокон, усиленных полиэфирэфиркетоном. Эта технология успешно используется в авиа- и приборостроении, но в медицине считается новейшей разработкой.
Такие фиксаторы по сравнению с металлической пластиной, которую активно используют для остеосинтеза, имеют ряд преимуществ:
они очень легкие;
абсолютно биоинертны — не вызывают негативной реакции тканей;
упругость их материала максимально приближена к упругости кости, следовательно, можно спокойно делать МРТ;
практически не видны, когда человек идет на рентген, что особенно важно во время операции для контроля правильности положения отломков перелома.
Заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры общей хирургии медицинского факультета СПбГУ
«Мы стремимся к тому, чтобы уменьшить травматичность операций, соединив новые технологии остеосинтеза с преимуществами артоскопических техник. Эта операция — значимое событие в научном травматологическом сообществе», — отметил Игорь Беленький.
В мировой практике есть единичные случаи оперативных вмешательств подобного рода, в России операция с использованием такого имплантата выполнена впервые. Чтобы выполнить подобное вмешательство, врач должен иметь особую врачебную, хирургическую и техническую подготовку, так как используется специальный набор инструментов, с которым необходимо уметь работать.
Первый позитивный опыт подобной операции позволяет надеяться на широкое внедрение методики в практику не только в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, но и в других травматологических клиники по всей стране, заключили медики.