Больше, чем неудача: в Подмосковье мужчина попал в больницу после встречи с черной кошкой

Однако дело не в мистике. Кошка была виновата лишь в том, что выскочила на проезжую часть. Мужчина хотел ее объехать, но из-за резкого маневра врезался в столб.