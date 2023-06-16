Больше, чем неудача: в Подмосковье мужчина попал в больницу после встречи с черной кошкой

Пострадавшего в ДТП 30-летнего мужчину доставили в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии — с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом плечевой и бедренной костей, травматическим шоком. Видновским врачам потребовалось провести три этапа оперативных вмешательств, чтобы поставить пациента на ноги.
Как рассказали в стационаре, на первом этапе бригада хирургов-травматологов стабилизировала переломы плечевой и бедренной костей аппаратами внешней фиксации. Так врачи исключили угрозу жизни в виде жировой эмболии и травм сосудов и нервов костными отломками.
На втором этапе мужчине выполнили остеосинтез перелома бедренной кости.
Заведующий травматологическим отделением Видновской районной клинической больницы
«После демонтирования аппарата внешней фиксации плеча малоинвазивно, с минимальной кровопотерей, была выполнена фиксация титановой пластиной плечевой кости. Это позволило быстрее активизировать пациента, минимизировать вероятность возникновения тромбозов, тромбоэмболии и других осложнений», —
По словам врачей, операция прошла успешно, и сейчас пациента уже готовят к выписке.
Недавно мытищинские врачи спасли мужчину с язвой 12-перстной кишки, который пытался ее лечить медвежьим жиром. В итоге пациента привезли по скорой в состоянии геморрагического шока: в общей сложности он потерял около 3 литров крови.