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Больше, чем неудача: в Подмосковье мужчина попал в больницу после встречи с черной кошкой

Однако дело не в мистике. Кошка была виновата лишь в том, что выскочила на проезжую часть. Мужчина хотел ее объехать, но из-за резкого маневра врезался в столб.

16 июня 20231
Больше, чем неудача: в Подмосковье мужчина попал в больницу после встречи с черной кошкой
Источник:
iStockphoto

Пострадавшего в ДТП 30-летнего мужчину доставили в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии — с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом плечевой и бедренной костей, травматическим шоком. Видновским врачам потребовалось провести три этапа оперативных вмешательств, чтобы поставить пациента на ноги. 

Как рассказали в стационаре, на первом этапе бригада хирургов-травматологов стабилизировала переломы плечевой и бедренной костей аппаратами внешней фиксации. Так врачи исключили угрозу жизни в виде жировой эмболии и травм сосудов и нервов костными отломками.

На втором этапе мужчине выполнили остеосинтез перелома бедренной кости.

Ибрагим Абакаров
Хирургия

Заведующий травматологическим отделением Видновской районной клинической больницы

«После демонтирования аппарата внешней фиксации плеча малоинвазивно, с минимальной кровопотерей, была выполнена фиксация титановой пластиной плечевой кости. Это позволило быстрее активизировать пациента, минимизировать вероятность возникновения тромбозов, тромбоэмболии и других осложнений», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров.

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По словам врачей, операция прошла успешно, и сейчас пациента уже готовят к выписке.

Недавно мытищинские врачи спасли мужчину с язвой 12-перстной кишки, который пытался ее лечить медвежьим жиром. В итоге пациента привезли по скорой в состоянии геморрагического шока: в общей сложности он потерял около 3 литров крови.

Автор текста:Анастасия Романова
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