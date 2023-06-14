В Подмосковье мужчина потерял три литра крови, пытаясь лечить язву медвежьим жиром

Дело в том, что у язвы желудка или 12-перстной кишки нет специфических, характерных только для нее симптомов. За исключением, пожалуй, одного: это голодные боли, когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. По словам специалиста, такой симптом на 90% говорит о язве.