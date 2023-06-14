В Подмосковье мужчина потерял три литра крови, пытаясь лечить язву медвежьим жиром

Как выяснилось, боли в животе, слабость и головокружение беспокоили мужчину уже долгое время. Однако за медицинской помощью он не обращался, пытаясь справиться народными средствами — пил медвежий жир.
Врачи экстренно провели пациенту эндоскопическое исследование. Оно показало, что у него все очень серьезно: открылась язва двенадцатиперстной кишки размером в один сантиметр.
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Хирург, заведующая хирургическим отделением Мытищинской городской клинической больницы
«Под общим наркозом лапаротомическим путем, через разрез в брюшной стенке, мы ушили язву, благодаря чему остановили кровотечение. В связи с массивной кровопотерей провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около трех литров», — рассказала заведующая хирургическим отделением Вероника Кренёва.
Как рассказали в стационаре, сейчас пациент чувствует себя хорошо, показатели пришли в норму. Мужчина пообещал врачам, что не станет больше заниматься самолечением, будет ходить на профосмотры и уберет народные средства подальше.
Единственный симптом, который может говорить о язве
Как рассказывал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог НМИЦ онкологии им. Петрова, хроническая или часто рецидивирующая язва желудка — это, по сути, предраковое состояние, за которым надо постоянно наблюдать и лечить. Выявить язву по симптомам, то есть без ФГДС, непросто.
Дело в том, что у язвы желудка или 12-перстной кишки нет специфических, характерных только для нее симптомов. За исключением, пожалуй, одного: это голодные боли, когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. По словам специалиста, такой симптом на 90% говорит о язве.