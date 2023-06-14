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В Подмосковье мужчина потерял три литра крови, пытаясь лечить язву медвежьим жиром

В Мытищинскую городскую клиническую больницу скорая привезла 42-летнего пациента уже в состоянии геморрагического шока — с кровавой рвотой.

14 июня 2023
В Подмосковье мужчина потерял три литра крови, пытаясь лечить язву медвежьим жиром
Источник:
iStockphoto

Как выяснилось, боли в животе, слабость и головокружение беспокоили мужчину уже долгое время. Однако за медицинской помощью он не обращался, пытаясь справиться народными средствами — пил медвежий жир.

Врачи экстренно провели пациенту эндоскопическое исследование. Оно показало, что у него все очень серьезно: открылась язва двенадцатиперстной кишки размером в один сантиметр.

По словам медиков, сначала они попытались остановить кровотечение эндоскопически — с помощью коагуляции и клипирования. Но безуспешно, слишком сильное было кровотечение. Тогда приняли решение проводить лапаротомическую операцию.

Вероника Кренева
Хирургия

Хирург, заведующая хирургическим отделением Мытищинской городской клинической больницы

«Под общим наркозом лапаротомическим путем, через разрез в брюшной стенке, мы ушили язву, благодаря чему остановили кровотечение. В связи с массивной кровопотерей провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около трех литров», — рассказала заведующая хирургическим отделением Вероника Кренёва. 

Как рассказали в стационаре, сейчас пациент чувствует себя хорошо, показатели пришли в норму. Мужчина пообещал врачам, что не станет больше заниматься самолечением, будет ходить на профосмотры и уберет народные средства подальше.

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Единственный симптом, который может говорить о язве

Как рассказывал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог НМИЦ онкологии им. Петрова, хроническая или часто рецидивирующая язва желудка — это, по сути, предраковое состояние, за которым надо постоянно наблюдать и лечить. Выявить язву по симптомам, то есть без ФГДС, непросто.

Дело в том, что у язвы желудка или 12-перстной кишки нет специфических, характерных только для нее симптомов. За исключением, пожалуй, одного: это голодные боли, когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. По словам специалиста, такой симптом на 90% говорит о язве.

Автор текста:Анастасия Романова
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