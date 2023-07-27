Невролог Демьяновская назвала одно условие, без которого лечение артрита невозможно

Боль в суставах может иметь множество причин. Одна из них — артрит. О том, почему появляются неприятные ощущения и можно ли от них избавиться, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Если суставы воспалились
Сустав — это соединение двух или более костей, которые разделены суставной щелью. Их поверхности покрыты хрящом, а внутренняя капсула выстлана синовиальной оболочкой, которая увлажняет и защищает кости от повреждений.
Артрит — это собирательное понятие, означающее целую группу заболеваний, при которых в суставах возникает воспаление. В области поражения появляются боль и отек, кожа над суставом краснеет, в результате чего он теряет подвижность.
«Такое может случиться из-за травм, повышенной нагрузки, аутоиммунных нарушений, острого или хронического инфекционного процесса, нарушений обмена веществ», — рассказывает невролог.
Курильщики, спортсмены и не только
Риск артрита выше у людей, занятых тяжелым физическим трудом, профессиональных спортсменов, пациентов с ожирением и курильщиков. Общие диагностические признаки артрита:
отек или припухлость;
боль;
покраснение кожи над суставом (кроме того, она может стать горячей на ощупь);
ограничение подвижности.
Травма и длительно текущий артрит могут сопровождаться также изменением формы сустава в результате смещения или разрушения его структур.
Боль может быть пульсирующей или ноющей, но основной ее признак — она чаще возникает в покое и сильнее ощущается по утрам. Скованность суставов проявляется трудностями при попытке согнуть или разогнуть их, она также усиливается после продолжительного бездействия.
«Симптомы могут быть постоянными или то исчезать, то появляться вновь. Артрит более трех месяцев считается хроническим», — уточняет Екатерина Демьяновская.
Артрит бывает разным
По особенностям клинических проявлений и поражению конкретных суставов врач может заподозрить заболевание, которое стало причиной артрита. Например, ревматоидный артрит поражает в первую очередь мелкие суставы кистей и сопровождается утренней скованностью, когда даже при отсутствии боли человек не может сжать кисть в кулак.
В России артритом и другими заболеваниями, поражающими суставы, страдают около 16 миллионов человек. Без лечения такие патологии только прогрессируют, боль и скованность становятся постоянными, а воспаление может перейти на другие суставы.
Без лечения — инвалидность
Самое грозное осложнение артрита — инвалидность.
«В результате длительного воспаления разрушается хрящевая ткань, возникают эрозии и деформации костей, сустав теряет подвижность. Поэтому, если в суставах появился дискомфорт или боль, следует не затягивать с визитом к врачу, — предупреждает невролог.
Чтобы понять, чем вызван артрит, специалисту потребуется провести осмотр и изучить результаты анализов крови, рентгенографии, УЗИ, КТ или МРТ. Во время осмотра врачу важно оценить подвижность и состояние суставов. Выявить причину воспаления помогают лабораторные и инструментальные исследования.
Так, при подагрическом артрите, который поражает суставы не только стопы, но и нижних и верхних конечностей, в крови определяется избыток мочевой кислоты, при аутоиммунном — появляются специфические антитела, маркеры системных заболеваний соединительной ткани.
«УЗИ и МРТ помогают оценить выраженность воспаления и отека, исключить поражение околосуставных тканей — мышц, связок и сухожилий. Рентгенография и КТ позволяют выявить деформацию или другие изменения в суставах: эрозии, шпоры, участки разрежения костной ткани. В некоторых случаях диагноз не удается поставить сразу, и врач наблюдает за состоянием пациента в динамике», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Все индивидуально, избегайте самолечения
Любой артрит необходимо лечить, однако тактика всегда индивидуальна. В тяжелых случаях может потребоваться операция. В качестве симптоматической, а иногда и патогенетической терапии назначаются препараты, которые уменьшают воспалительный процесс и помогают облегчить боль. Дальнейшее лечение будет зависеть от причины, спровоцировавшей воспаление, и может включать антибактериальные препараты, гормональные средства или лекарства, подавляющие иммунную систему.
«Важно остановить или, как минимум, замедлить прогрессирование заболевания, чтобы сохранить двигательную функцию. Если крупные суставы повреждены серьезно, потребуется операция по их эндопротезированию, — говорит врач.
Можно взять под контроль
Адекватное лечение, достаточная информированность о своей болезни и регулярное наблюдение у специалиста позволяют успешно контролировать течение артрита, а бездействие способно привести к полной потере подвижности.
Поддержание физической формы в период ремиссии или низкой активности заболевания важно при любой форме артрита: это позволяет укрепить мышцы и предотвратить деформации суставов, сохранив необходимый объем движений. Программу упражнений необходимо согласовать с лечащим врачом и врачом лечебной физкультуры, они помогут подобрать упражнения, которые не вредят суставам, и научат правильно их выполнять.
«Общие рекомендации включают физическую активность не менее 150 минут в неделю. Подойдут плавание, ходьба, эллипс или танцы. Укрепить мышцы помогут лечебная гимнастика, пилатес и йога», — резюмирует Екатерина Демьяновская.