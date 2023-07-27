Невролог Демьяновская назвала одно условие, без которого лечение артрита невозможно

Мы даже не задумываемся о том, сколько действий за день выполняем руками и ногами, пока суставы не пронзает острая боль. Если каждое движение дается с трудом, жизнь существенно осложняется. Как быть?