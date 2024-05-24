Уникальный случай в НИИ Джанелидзе: мужчина выжил после удара ножом в голову

Самые простые вопросы нейрохирургу о его работе традиционно задают читатели «Доктора Питера». В рамках постоянной рубрики специалист НИИ им. Джанелидзе рассказал, с какими жалобами приходят к нему пациенты, чем отличается невролог от нейрохирурга, когда стоит делать МРТ головного мозга, а когда нет, как выбрать хорошего врача.
А еще нейрохирург поделился запоминающимся случаем из своей практики. Пациент сейчас еще продолжает лечение в стационаре, история его спасения по-настоящему удивительная.
Нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ им. Джанелидзе, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Кого лечит нейрохирург
Пациенты идут к нейрохирургу с проблемами центральной и периферической нервной систем. Чаще всего жалуются на боли, нарушение чувствительности, двигательной сферы, то есть на слабость в руках или ногах. Мы проверяем состояние центральной нервной системы, клинически осматриваем пациента и оцениваем его томограммы.
Невролог и нейрохирург: в чем отличие
Это специалисты-коллеги, которые работают в тендеме. И тот и другой изучают нервную систему — центральную и периферическую. Но отличие в том, что невролог функционально пытается помочь пациенту с какими-то расстройствами нервной системы. Хирург же, если находят хирургическую причину или анатомические нарушения, влияющие на нервную систему, уже выполняет операции, чтобы облегчить жизнь пациенту, и помогает ему более радикально.
Когда нужно делать МРТ
Выполнять эти исследования следует по назначению специалистов. Но и сам пациент может заподозрить у себя нарушение и болезни нервной системы и, соответственно, выполнять эти исследования:
при выраженных болях, не связанных с получением какой-то травмы;
при нарушениях чувствительности, онемении, мурашках, покалывании;
необычной и необъяснимой слабости, когда нога или рука вдруг ослабели, стопа перестала плохо двигаться. В этом случае нужно выполнять МРТ соответствующего отдела позвоночника и обращаться к специалисту.
Как выбрать хорошего нейрохирурга
Вопрос сложный и неоднозначный, но в любом случае нейрохирурга может определить и направить к нему врач-невролог. Также можно обратиться к поисковым системам в Интернете и посмотреть по отзывам. И самый надежный, на мой взгляд, способ — это рекомендации, направления и пожелания друзей и знакомых, которые уже сталкивались со специалистом, понимают его уровень, отношение к пациентам. Вот эти советы, мне кажется, самые ценные.
Случай из практики
Врачам обычно больше других запоминаются случаи с необычно успешным завершением какой-то сложной хирургической ситуации. Например, свежий случай — пациент все еще находится у нас в НИИ, с ним произошел совершенно трагичный эпизод.
Сотрудник полиции получил удар ножом в голову от психически нездорового человека. По нашим томограммам, ситуация была критичная. Необходимую операцию в кратчайшие сроки и в оптимальном объеме выполнили доктора дежурной службы, и пациент пошел на поправку. Буквально день за днем он чувствовал себя все лучше и лучше, и сейчас он передвигается, в сознании, обслуживает сам себя.
Я считаю этот случай уникальным: при ударе в голову нож проник до середины головного мозга, повредил при этом множество путей, но в итоге ущерб для здоровья и сознания для пациента был минимальным.