Уникальный случай в НИИ Джанелидзе: мужчина выжил после удара ножом в голову

Вопрос сложный и неоднозначный, но в любом случае нейрохирурга может определить и направить к нему врач-невролог. Также можно обратиться к поисковым системам в Интернете и посмотреть по отзывам. И самый надежный, на мой взгляд, способ — это рекомендации, направления и пожелания друзей и знакомых, которые уже сталкивались со специалистом, понимают его уровень, отношение к пациентам. Вот эти советы, мне кажется, самые ценные.