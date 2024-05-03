Можно ли одной таблеткой вылечить цистит и еще 4 вопроса урологу НИИ Джанелидзе (видео)

Уролог — это врач, который лечит болезни мочевыделительной системы — как у мужчин, так и у женщин. И, конечно, знает все о простате и мужской половой системе. В постоянной рубрике «Доктора Питера» на вопросы читателей отвечает врач-уролог НИИ им. Джанелидзе.
Нужно ли ходить к урологу для профилактики?
Какие урологические заболевания чаще всего встречаются и как их предотвратить?
Жалобы, с которыми надо идти к урологу?
Можно ли избавиться от камней в почках без операции?
Можно ли лечить цистит самостоятельно — например, купив антибиотик для однократного приема?
врач-уролог, заведующий отделением урологии НИИ им. Джанелидзе
Нужно ли ходить к урологу для профилактики?
Есть заболевания урологического профиля, которые могут начинаться в любом возрасте и протекать без симптомов. Поэтому важно периодически наблюдаться у врача-уролога. Как часто — тактики не существует, но стоит ежегодно сдавать анализ мочи и делать УЗИ почек и мочевого пузыря как женщинам, так и мужчинам. А последним — еще и предстательной железы.
Какие урологические заболевания чаще всего встречаются и как их предотвратить?
К нам в НИИ скорой помощи чаще всего попадают пациенты с мочекаменной болезнью. Предотвратить урологические болезни довольно сложно. Но очень важны профилактика и ранняя диагностика.
Жалобы, с которыми надо идти к урологу?
Повод посетить доктора — изменение характера и качества мочеиспускания: появление рези, жжения, болевых ощущений в поясничной области, над лобком, боли в районе наружных половых органов.
Можно ли избавиться от камней в почках без операции?
При мочекаменной болезни образуются самые разные камни по химическому составу. Есть камни, которые состоят из определенных солей, их можно удалить из почек посредством ряда препаратов, способных изменять кислотность мочи.
Можно ли лечить цистит самостоятельно — например, купив антибиотик для однократного приема?
Бывает, что женщина покупает препарат в аптеке без назначения, просто «по жалобам», но это не совсем правильно. Но да, в структуре и назначении препаратов есть и такие, которые могут вылечить пациентку с циститом уже после однократного приема.