Откуда берутся тромбы и чем они опасны, рассказал флеболог Шишкин

К нарушению кровотока также способна приводить длительная иммобилизация — отсутствие движения. Например, во флебологии есть такое понятие, как «тромбоз путешественника». Длительное пребывание в одной и той же статичной позе во время поездок или перелетов на дальние расстояния повышает вероятность застоя крови в ногах и образования тромбов. В зоне риска также находятся люди, которые по тем или иным причинам долгое время вынуждены соблюдать постельный режим.