Сотрясение или ушиб мозга: нейрохирург объяснил, что опаснее

« Чаще всего при падениях встречается черепно-мозговая травма легкой степени тяжести либо сотрясение головного мозга , — говорит врач. — Мозг находится не просто внутри замкнутого пространства черепа, но еще и в ограниченной водной среде. В момент удара происходит сотрясение и небольшая контузия о стенки черепа изнутри. Это вызывает сосудистые и ликвородинамические нарушения (нарушения правильной циркуляции спинномозговой жидкости. — Прим. ред.)».