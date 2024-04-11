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Сотрясение или ушиб мозга: нейрохирург объяснил, что опаснее

Само слово «ушиб» кажется довольно безобидным. Однако если речь идет об ушибе мозга, без медицинской помощи уже не обойтись.

11 апреля 2024
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От травмы головы никто не застрахован, а с появлением электросамокатов шансы заработать ушиб или сотрясение мозга сильно возрастают. Причем порой страдают как сами самокатчики, так и пешеходы, в которых эти самокатчики периодически въезжают.

Как проявляются черепно-мозговые травмы и какие из них особенно опасны? Отвечает врач.

Дмитрий Рещиков

Нейрохирург нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы

Виды черепно-мозговых травм

«По характеру повреждения черепно-мозговые травмы (ЧМТ) делятся на закрытые и открытые. Отдельно выделяют непроникающие и проникающие ЧМТ, когда травмирующий агент повреждает твердую оболочку головного мозга», — рассказывает нейрохирург Дмитрий Рещиков.

Кроме того, травмы различают по степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая.

«Чаще всего при падениях встречается черепно-мозговая травма легкой степени тяжести либо сотрясение головного мозга, — говорит врач. — Мозг находится не просто внутри замкнутого пространства черепа, но еще и в ограниченной водной среде. В момент удара происходит сотрясение и небольшая контузия о стенки черепа изнутри. Это вызывает сосудистые и ликвородинамические нарушения (нарушения правильной циркуляции спинномозговой жидкости. — Прим. ред.)».

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Симптомы сотрясения мозга

  1. Факт получения травмы.

  2. Кратковременная потеря памяти, сознания.

  3. Головная боль.

  4. Небольшое головокружение.

  5. Рвота.

По словам врача, обычно эти симптомы исчезают спустя несколько дней. Однако, если вовремя не провести диагностику и лечение, есть риск, что головные боли могут остаться.

«Сотрясение головного мозга требует лечения. Важно на время исключить любую физическую, эмоциональную и умственную нагрузку. При соблюдении этих условий, находясь в спокойном состоянии, пациент быстро приходит в норму», — говорит Дмитрий Рещиков.

Сотрясение и ушиб: в чем разница

А вот ушиб головного мозга считается уже более тяжелой формой черепно-мозговой травмы.

«Это тоже результат контузии о стенки черепа, но более сильной. В таких случаях требуется длительное нахождение в стационаре и специальная терапия», — предупреждает врач.

По словам нейрохирурга, при сотрясении мозга исход благоприятный. Но при ушибах прогнозы зависят от места удара, тяжести, а также своевременной диагностики и корректности лечения.

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Три признака черепно-мозговой травмы

  • Симптомы усиливаются.

«Если на фоне начала лечения сохраняются или усиливаются стойкие головные боли, рвота, появляется нарушение чувствительности, угнетение сознания — это повод для более углубленного обследования и тщательного наблюдения за пациентом», — говорит нейрохирург.

  • Резкое ухудшение спустя 4-6 часов.

Бывает, что человек оправился от травмы, у него ничего не болит, но спустя время состояние резко ухудшается.

«У черепно-мозговых травм, зачастую даже у тяжелых, есть особый „светлый промежуток“, в течение которого пациент чувствует себя нормально. Этот промежуток длится до 4–6 часов, после чего человек испытывает резкое ухудшение состояния»,  — объясняет эксперт. 

  • Расширение одного из зрачков.

После травмы головы обязательно обращайте внимание на глаза. Самый неблагоприятный признак — расширение одного из зрачков. При этом симптоме требуется экстренная операция.

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Как лечат тяжелые травмы головы

«Курс лечения зависит от характера травмы и от картины, которую мы видим на компьютерной томографии», — говорит врач.

В случае тяжелых травм в лечении пациента участвуют нейрохирурги, неврологи, челюстно-лицевые хирурги, реаниматологи, а затем и реабилитологи.

После травмы мозг начинает отекать. Количество жидкости в межклеточном пространстве увеличивается, сосуды передавливаются. Из-за сильного давления клетки мозга начинают погибать, а со временем перестает работать вся мозговая структура.

«Если происходит внутричерепное кровоизлияние, организм отвечает на это тотальным спазмом сосудов мозга, возникает риск развития ишемии, — рассказывает нейрохирург. — Поэтому основные направления консервативной терапии — это уменьшение отека головного мозга и предотвращение сосудистого спазма».

Когда при травме головы нужна операция

Если лекарства не помогают справиться с отеком и мозг продолжает набухать, требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, операция необходима при кровоизлиянии и гематомах.

«Благодаря КТ, мы можем узнать точное место расположения гематомы. В этой зоне череп трепанируют, дренируют гематому, удаляют все кровяные сгустки и останавливают кровотечение из поврежденного сосуда, — объясняет Дмитрий Рещиков.

Есть и другой ряд операций, при которых в черепе делается широкое окно, чтобы предотвратить дальнейшее сдавливание мозга. Такие пациенты требуют комплексного подхода — реанимационной терапии, мониторинга внутричерепного давления».

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Не забывайте про защиту

Чем более «тихоходный» транспорт, тем он безопаснее, говорят врачи детской клинической больницы. Как правило, самые серьезные травмы получают не новички, а более продвинутые пользователи велотранспорта, которые любят погонять.

При использовании любых подобных транспортных средств нужно надевать защитную экипировку, прежде всего — шлем. Не будут лишними налокотники, наколенники, специальная обувь и перчатки.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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