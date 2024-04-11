Сотрясение или ушиб мозга: нейрохирург объяснил, что опаснее

От травмы головы никто не застрахован, а с появлением электросамокатов шансы заработать ушиб или сотрясение мозга сильно возрастают. Причем порой страдают как сами самокатчики, так и пешеходы, в которых эти самокатчики периодически въезжают.
Как проявляются черепно-мозговые травмы и какие из них особенно опасны? Отвечает врач.
Нейрохирург нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы
Виды черепно-мозговых травм
«По характеру повреждения черепно-мозговые травмы (ЧМТ) делятся на закрытые и открытые. Отдельно выделяют непроникающие и проникающие ЧМТ, когда травмирующий агент повреждает твердую оболочку головного мозга», — рассказывает нейрохирург Дмитрий Рещиков.
Кроме того, травмы различают по степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая.
«Чаще всего при падениях встречается черепно-мозговая травма легкой степени тяжести либо сотрясение головного мозга, — говорит врач. — Мозг находится не просто внутри замкнутого пространства черепа, но еще и в ограниченной водной среде. В момент удара происходит сотрясение и небольшая контузия о стенки черепа изнутри. Это вызывает сосудистые и ликвородинамические нарушения (нарушения правильной циркуляции спинномозговой жидкости. — Прим. ред.)».
Симптомы сотрясения мозга
Факт получения травмы.
Кратковременная потеря памяти, сознания.
Небольшое головокружение.
Рвота.
По словам врача, обычно эти симптомы исчезают спустя несколько дней. Однако, если вовремя не провести диагностику и лечение, есть риск, что головные боли могут остаться.
«Сотрясение головного мозга требует лечения. Важно на время исключить любую физическую, эмоциональную и умственную нагрузку. При соблюдении этих условий, находясь в спокойном состоянии, пациент быстро приходит в норму», — говорит Дмитрий Рещиков.
Сотрясение и ушиб: в чем разница
А вот ушиб головного мозга считается уже более тяжелой формой черепно-мозговой травмы.
«Это тоже результат контузии о стенки черепа, но более сильной. В таких случаях требуется длительное нахождение в стационаре и специальная терапия», — предупреждает врач.
По словам нейрохирурга, при сотрясении мозга исход благоприятный. Но при ушибах прогнозы зависят от места удара, тяжести, а также своевременной диагностики и корректности лечения.
Три признака черепно-мозговой травмы
Симптомы усиливаются.
«Если на фоне начала лечения сохраняются или усиливаются стойкие головные боли, рвота, появляется нарушение чувствительности, угнетение сознания — это повод для более углубленного обследования и тщательного наблюдения за пациентом», — говорит нейрохирург.
Резкое ухудшение спустя 4-6 часов.
Бывает, что человек оправился от травмы, у него ничего не болит, но спустя время состояние резко ухудшается.
«У черепно-мозговых травм, зачастую даже у тяжелых, есть особый „светлый промежуток“, в течение которого пациент чувствует себя нормально. Этот промежуток длится до 4–6 часов, после чего человек испытывает резкое ухудшение состояния», — объясняет эксперт.
Расширение одного из зрачков.
После травмы головы обязательно обращайте внимание на глаза. Самый неблагоприятный признак — расширение одного из зрачков. При этом симптоме требуется экстренная операция.
Как лечат тяжелые травмы головы
«Курс лечения зависит от характера травмы и от картины, которую мы видим на компьютерной томографии», — говорит врач.
В случае тяжелых травм в лечении пациента участвуют нейрохирурги, неврологи, челюстно-лицевые хирурги, реаниматологи, а затем и реабилитологи.
После травмы мозг начинает отекать. Количество жидкости в межклеточном пространстве увеличивается, сосуды передавливаются. Из-за сильного давления клетки мозга начинают погибать, а со временем перестает работать вся мозговая структура.
«Если происходит внутричерепное кровоизлияние, организм отвечает на это тотальным спазмом сосудов мозга, возникает риск развития ишемии, — рассказывает нейрохирург. — Поэтому основные направления консервативной терапии — это уменьшение отека головного мозга и предотвращение сосудистого спазма».
Когда при травме головы нужна операция
Если лекарства не помогают справиться с отеком и мозг продолжает набухать, требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, операция необходима при кровоизлиянии и гематомах.
«Благодаря КТ, мы можем узнать точное место расположения гематомы. В этой зоне череп трепанируют, дренируют гематому, удаляют все кровяные сгустки и останавливают кровотечение из поврежденного сосуда, — объясняет Дмитрий Рещиков.
Есть и другой ряд операций, при которых в черепе делается широкое окно, чтобы предотвратить дальнейшее сдавливание мозга. Такие пациенты требуют комплексного подхода — реанимационной терапии, мониторинга внутричерепного давления».
Не забывайте про защиту
Чем более «тихоходный» транспорт, тем он безопаснее, говорят врачи детской клинической больницы. Как правило, самые серьезные травмы получают не новички, а более продвинутые пользователи велотранспорта, которые любят погонять.
При использовании любых подобных транспортных средств нужно надевать защитную экипировку, прежде всего — шлем. Не будут лишними налокотники, наколенники, специальная обувь и перчатки.