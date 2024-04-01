Врач Вячеслав Афончиков: «Наркоз стал безопаснее, но зубы лечите под местной анестезией»

Есть проблема с беременными, потому что далеко не все лекарства им разрешены. Тем более что здесь уже не один, а два пациента — мать и плод. И мы должны не причинить вреда ни тому ни другому. Соответственно, и риски удваиваются, и ограничения наши как минимум удваиваются. Но тем не менее мы можем справиться и с этим.