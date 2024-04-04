Травматолог Кучеев рассказал, в каких случаях врач может не увидеть перелом на рентгене

К сожалению, пациенты часто занимаются самолечением, долго ждут. Были случаи, когда к нам приезжали пациенты уже через неделю после перелома бедра. Думали, что это ушиб. Лучше лишний раз не постесняться, а перестраховаться, чем сидеть неделю с переломом, который лечить уже будет гораздо сложнее.