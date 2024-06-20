Такое поведение во сне говорит о том, что вы страдаете от повышенного давления

Повышенное давление встречается у людей разного возраста, в том числе и у молодых. Появляются жалобы на головную боль, тошноту, слабость, учащенное сердцебиение, раздражительность. В такой ситуации необходимо оставить свои дела, прилечь, снять давящую одежду и, конечно, измерить давление. В случае необходимости также стоит принять лекарства, прописанные врачом, иначе вы рискуете получить гипертонический криз.
Однако не всегда повышенное давление может сказываться на самочувствии, отклонения от нормы могут быть совсем незначительными. К тому же каждый организм индивидуален. Но есть запустить гипертонию и не контролировать ее, все может закончиться различными осложнениями. По словам ученых из Университета Флиндерс в Австралии, на повышенное давление может указать одна ночная особенность — речь идет об интенсивном храпе.
«Мы заметили, что люди, которые регулярно храпят, в два раза чаще страдают от гипертонии. Более того, в зоне риска мужчины и женщины с апноэ — кратковременной остановкой дыхания во время сна», —
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 12 тысяч человек из разных стран. У всех людей под матрасами были специальные трекеры. Эксперты контролировали сон людей в течение девяти месяцев.
Оказалось, что добровольцы, которые храпели 20% и более от всего ночного сна, гораздо чаще страдали от повышенного давление. При этом часть участников даже и не догадывались о своей скрытой гипертонии.
Исследователи также пришли к выводу, что храпящие мужчины с ожирением находятся в большей зоне риска. Именно у таких добровольцев испытания чаще всего диагностировали проблемы с давлением.
«Эти результаты подчеркивают важность рассмотрения храпа как фактора риска. Если у человека проблемы со сном, он чувствует себя по утрам вялым, не может нормально заснуть, то это весомый аргумент записаться на прием к кардиологу», — заключили исследователи.
Как избавиться от храпа
Чистый воздух снижает риск храпа. Важны и температура в спальне (оптимальная 19–20 градусов), и нормальный уровень влажности воздуха. То есть если человек находится в прохладном помещении, где хорошо циркулирует воздух, то его сон точно будет лучше. Также могут помочь мятные конфеты, маска для сна и даже вазелин — подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.