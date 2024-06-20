Такое поведение во сне говорит о том, что вы страдаете от повышенного давления

Однако не всегда повышенное давление может сказываться на самочувствии , отклонения от нормы могут быть совсем незначительными. К тому же каждый организм индивидуален. Но есть запустить гипертонию и не контролировать ее, все может закончиться различными осложнениями. По словам ученых из Университета Флиндерс в Австралии, на повышенное давление может указать одна ночная особенность — речь идет об интенсивном храпе.