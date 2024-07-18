Как живет мальчик, которому 7 лет назад пересадили печень отца

«Уже первый класс окончил. Развит не по годам: азбуку в четыре года полностью прочитал, — рассказывает нам Андрей Кондратьев. — Миша очень любознательный, любит решать интересные задачки. А еще всегда тянется за старшим братом. И хотя сын все очень близко принимает к сердцу, боится обидеть окружающих, но при этом он крайне целеустремленный и всегда двигается к поставленной цели».