Как живет мальчик, которому 7 лет назад пересадили печень отца

О том, что у маленького Миши из Екатеринбурга проблемы с печенью, стало понятно практически сразу после рождения. Уровень билирубина — желчного пигмента — зашкаливал. Ребенка обследовали в нескольких больницах города, после чего семью направили в Москву — в центр трансплантологии им. Шумакова. Там родители Миши и узнали окончательный диагноз сына.
«Семь месяцев обследований, капельниц, анализов и диагностик. И страшный диагноз: цирроз печени. А потом слезы, принятие ситуации», — рассказывает мама мальчика Татьяна.
Это было в апреле, а спустя несколько недель, 5 июня, в центре Шумакова малыш получил новую печень. И эту дату семья Миши отмечает как его второй день рождения.
Донором стал папа мальчика, который отдал часть своей печени.
«5 июня 2017 года помню как сейчас. Накануне приехал муж, его подготовили к операции, рассказали о ней. Было очень страшно», — рассказывает Татьяна.
Боялась, как я выдержу операции двум моим любимым людям. Хотелось быть на месте мужа, чтобы уснуть, проснуться, и уже все готово. Ведь до последней недели решение о доноре не было принято, и мы параллельно проходили все обследования.
«Рано утром нашего папу увезли в операционную, я осталась с сыном. Нужно было собраться, сосредоточиться, успокоиться. Часа через три забрали сына. Я сама отнесла его до дверей операционной и вручила хирургам. Помню его глаза…»
А дальше поползли долгие минуты и часы ожидания. Как же долго тянулся этот день! Первое известие о муже: операция закончилась, с ним все хорошо. Осталось ждать новостей о сыне.
Операция Миши длилась около 9 часов. А на следующий день в обед мама увидела сына.
«Начался период восстановления. Дни летели, все как один: каждый час — похлопывания по спине, ингаляции, контроль выделяемой жидкости. На пятый день разрешили покормить малыша», — рассказывает Татьяна.
Две недели Миша находился в больнице под наблюдением врачей.
«Но уже было не страшно, ведь мы были в надежных руках, в руках хирургов, медсестер и медбратьев центра Шумакова», — говорит мама мальчика.
И вот прошло семь лет. Мы пообщались с папой мальчика и узнали, как живет сейчас Миша.
«Уже первый класс окончил. Развит не по годам: азбуку в четыре года полностью прочитал, — рассказывает нам Андрей Кондратьев. — Миша очень любознательный, любит решать интересные задачки. А еще всегда тянется за старшим братом. И хотя сын все очень близко принимает к сердцу, боится обидеть окружающих, но при этом он крайне целеустремленный и всегда двигается к поставленной цели».
Конечно, жизнь с чужой, хоть и папиной, печенью, накладывает определенные ограничения. Миша должен пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы не случилось отторжения органа, нужно пить желчегонные лекарства и пробиотики.
Кроме того, каждые три месяца необходимо сдавать анализы и делать УЗИ печени.
«Нельзя быть на солнце, есть ограничения по спорту. Так как лекарства ослабляют иммунитет, нужно особенно беречься от вирусов, — рассказывает папа. — Но Миша привык, не чувствует сильных ограничений. Главное, что сын живет, радуется жизни и радует нас».
А вот у папы Миши после операции никаких ограничений нет. Печень — это уникальный по регенерации орган. Даже если забрать у донора половину печени, она восстановится.
«Я живу обычной жизнью, печень восстановилась. Никаких запретов нет. Разве что очень тяжелое, наверное, поднимать нельзя. Все-таки была полостная операция», — говорит Андрей.