Анестезиолог НИИ Джанелидзе рассказал, можно ли очнуться от наркоза во время операции

Это неправда. Это один из нескольких больших мифов, которые вокруг нашей профессии существуют. На самом деле наркоз пациенту нужен для того, чтобы защитить его от операционной травмы и от операционного стресса. Иногда в СМИ публикуют материалы, где пишут, что пациент погружен в медикаментозный сон. Вот это тот же самый наркоз, но он обладает лечебным действием.