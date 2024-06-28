Анестезиолог НИИ Джанелидзе рассказал, можно ли очнуться от наркоза во время операции

Врач-анестезиолог — это специалист, без встречи с которым невозможно планировать операцию. Именно он обеспечивает безопасность наркоза, как местного, так и общего, и комфортный выход из него. Он оценивает индивидуальные особенности каждого пациента при выборе метода и дозировки анестезии и отвечает за непрерывный контроль за состоянием человека во время «сна».
О мифах вокруг наркоза, особенностях анестезии и страшилках, что во время операции можно проснуться, рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии № 9 НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Сергей Фалевко.
Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии № 9 НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Вопросы анестезиологу
Правда ли, что наркоз — это минус пять лет жизни? Как он влияет на организм?
Когда я под наркозом, это полноценный сон? Такой же, как ночью?
Через какое время после наркоза можно делать следующий?
Может ли спинальная анестезия парализовать и стоит ли делать ее в родах? Чем это опасно?
Это страшилка или нет, что наркоз может не подействовать и человек будет чувствовать все, но не сможет ничего сказать?
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Это миф, что наркоз — это минус пять лет жизни
Это неправда. Это один из нескольких больших мифов, которые вокруг нашей профессии существуют. На самом деле наркоз пациенту нужен для того, чтобы защитить его от операционной травмы и от операционного стресса. Иногда в СМИ публикуют материалы, где пишут, что пациент погружен в медикаментозный сон. Вот это тот же самый наркоз, но он обладает лечебным действием.
Конечно, наркоз — это не обычный сон. Под наркозом человек занимает на операционном столе статическое положение. И под наркозом пациент, как правило, не видит снов, у него нет сновидений. Функции его организма контролируются анестезиологом. И называть это полноценным сном нельзя.
Четких временных рамок, как часто можно делать наркоз, нет, все зависит от операции и ее срочности. Бывают ситуации, когда пациент за сутки переносит два и более наркоза.
Спинальная анестезия не опасна
Во время проведения спинальной анестезии, конечно, будут ощущения, что вы не чувствуете своих ног, но парализовать она не может. Это рано или поздно закончится. Все зависит от времени действия препарата. Спинальная анестезия не опасна.
И если мы говорим о беременных женщинах, когда им предлагают спинальную анестезию в роддоме, то, конечно, это лучше для плода, потому что во время спинальной анестезии плод не получит всех тех препаратов, которые он получит во время общего наркоза. Поэтому это безопасность прежде всего для ребенка.
Проснуться во время операции под наркозом невозможно
Это один еще огромный миф вокруг нашей профессии. В операционной пациент подключен к точной аппаратуре, и анестезиолог, глядя на цифры и графики, может понять, насколько большая глубина наркоза, — это первое. И второе: есть косвенные признаки того, что человеку во время наркоза больно. Для этого и существует врач-анестезиолог, чтобы все это нивелировать.
Так что человек во время наркоза не просыпается и ничего не чувствует.
Работа анестезиолога-реаниматолога — это холодный расчет. То есть, когда в операционной у анестезиолога происходит что-то вне рамок того, к чему он готовился, значит, где-то был просчет. Потому что перед операцией пациент обязательно проходит осмотр у анестезиолога. Врач спрашивает про все операции, которые были у человека до предстоящего вмешательства, узнает, чем пациент болел, какие он таблетки пьет, курит ли, выпивает ли…
В нашей специальности крайне редко бывает такое, чтобы что-то запомнилось, пошло нештатно.
Чтобы все штатно прошло, к наркозу каждый анестезиолог готовится. Мы имеем в своем арсенале огромное количество разных препаратов.
И хоть все это называется одним словом «наркоз», если поднять наркозные карты за один день в нашем институте, двух одинаковых наркозов вы никогда в жизни не найдете. И даже если за 10, за 20 лет поднимете карты анестезиологические, вы не найдете двух одинаковых наркозов. Никогда.