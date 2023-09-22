Врач УЗИ предупредил, кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана

«Колоноскопию надо делать, если вам исполнилось 40 лет, даже если ничего не беспокоит. Если во время процедуры нашли полипы и удалили, через год надо сделать колоноскопию еще раз. Если полипы не нашли, то процедуру можно повторить через три года. Если рак кишечника диагностировали у близких родственников, то уже с 35 лет лучше начать делать колоноскопию раз в 3-5 лет», — резюмировал эндоскопист.