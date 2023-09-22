Врач УЗИ предупредил, кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана

Колоноскопию называют «золотым стандартом» диагностики рака кишечника. Это обследование всей толстой кишки с помощью эндоскопа позволяет детально осмотреть всю слизистую органа, выявить патологии, обнаружить полипы и злокачественные образования.
«Страшилок» о колоноскопии, если вчитаться в форумы пациентов, можно найти немало: о муторной подготовке к процедуре, об «адской» боли во время нее и даже о «проткнутой» эндоскопистом кишке. Но не стоит примерять все на себя и из-за боязни колоноскопии отказываться от нее, рискуя при этом жизнью.
Врачи советуют: чтобы не бояться колоноскопии, для начала стоит узнать порядок ее проведения. Так будет проще морально настроиться и расслабиться.
Есть два варианта колоноскопии — без наркоза и под наркозом (седацией). Онколог-проктолог Елена Смирнова рассказала, как проводятся обе процедуры, а эндоскопист дал совет, кому точно не стоит отказываться от наркоза.
Колоноскопия под наркозом…
«Вы приходите в кабинет, располагаетесь на кушетке на левом боку с поджатыми к животу коленями и под контролем анестезиолога погружаетесь в расслабляющий сон. Далее вы просыпаетесь в послеоперационной палате, и, убедившись в вашем хорошем состоянии, врачи отпускают вас домой», — рассказала врач-проктолог Елена Смирнова.
…и без
«К сожалению, колоноскопию без наркоза нельзя назвать такой же приятной, — отмечает доктор. — Порядок ее проведения такой же, как и под наркозом. Но сам процесс введения эндоскопа и его передвижение по кишке могут давать полный спектр ощущений — от легкого дискомфорта до терпимой или интенсивной болезненности (все индивидуально). Бонусом пациент получает „удовольствие“ от введения воздуха для распрямления складок толстой кишки».
Но есть и плюсы: без наркоза обследование дешевле и пациенту не нужно проходить дополнительное обследование.
«Важно знать, что наконечник эндоскопа смазывается анестетиком, а сами эндоскопы очень тонкие, — продолжает Елена Смирнова. — Если вы попадете в руки опытного специалиста, то обследование пройдет максимально бережно. С вами будут говорить, объяснять, как правильно дышать и всячески отвлекать от неприятных ощущений».
Процедуру каждый воспринимает очень индивидуально, уточняет доктор.
«Есть пациенты, которым противопоказан наркоз. Но даже они, проходя колоноскопию не по одному разу, называют ее неприятной, но терпимой», — говорит проктолог.
Кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана
Врач-эндоскопист рассказал, пациентам какой категории он точно советует наркоз:
худым и высоким женщинам;
пациентам после множественных операций (например, на матке) или после ножевых ранений.
«Но, конечно, всегда бывают исключения, и иногда пациенты прекрасно переносят процедуру, несмотря на опасения врачей», — отмечает доктор.
Как часто делать
«Колоноскопию надо делать, если вам исполнилось 40 лет, даже если ничего не беспокоит. Если во время процедуры нашли полипы и удалили, через год надо сделать колоноскопию еще раз. Если полипы не нашли, то процедуру можно повторить через три года. Если рак кишечника диагностировали у близких родственников, то уже с 35 лет лучше начать делать колоноскопию раз в 3-5 лет», — резюмировал эндоскопист.