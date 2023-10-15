Врач Кашух рассказала, какие продукты помогают справиться с укачиванием в транспорте

Кто-то страдает только от езды в автобусах, троллейбусах или машинах, другие — только от перелетов на самолетах или передвижения на паромах и кораблях, а часть людей не могут спокойно ездить практически на любом транспорте.
Хотя от укачивания чаще страдают дети, но и некоторые взрослые сталкиваются с неприятными, порой мучительными ощущениями, особенно в дальней дороге. Это осложняет путешествия, деловые поездки да и вообще любые передвижения. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что не стоит есть перед дорогой и какие продукты взять на перекус, чтобы в транспорте не укачивало.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Проблема достаточно распространенная
Считается, что в машине, поезде и самолете укачивает каждого третьего человека, но далеко не у всех состояние страдает сильно и выраженно, многие просто ощущают вялость и сонливость. Причем хуже всего дорогу переносят дети до 12 лет, женщины и все те, кого часто мучат мигрени.
На медицинском языке укачивание в транспорте называется кинетозом. Возникает он из-за сенсорного конфликта: человек сидит почти неподвижно, а глаза и чувствительные вестибулярные волоски во внутреннем ухе посылают мозгу сигналы о движении, поскольку зрительная и тактильная информации отличаются.
«Такое несоответствие сказывается на работе нервной системы: начинает тошнить, может закружиться голова и появиться неприятный привкус во рту», — объясняет Екатерина Кашух.
Почему возникает кинетоз
Проблемы с ЛОР-органами, особенно частые воспаления среднего уха или внутреннего;
гормональные сбои, особенно в период полового созревания и климакса;
период беременности;
проблемы с сердцем и сосудами;
нарушения в работе желудка и кишечника;
расстройства в работе головного мозга и нервной системы, неврозы, стрессы.
Кроме того, от кинетозов страдают люди с легковозбудимой нервной системой, подверженные неврозам, стрессам и депрессиям. В силу особенностей гормонального фона и общей эмоциональности от кинетозов чаще страдают женщины.
Как помочь себе
Перенести дорогу будет легче, если не нагружать желудок и вообще всю пищеварительную систему — не есть перед поездкой слишком тяжелую еду.
Перед длительным путешествием предпочтение стоит отдавать блюдам с нейтральным, «спокойным» вкусом. Можно съесть небольшую порцию отварного или приготовленного на пару куриного мяса, легкий овощной салат. Если человека часто укачивает в транспорте, лучше отказаться перед дорогой от молочных продуктов и блюд, которые будут долго перевариваться, — из большого количества мяса и мясных полуфабрикатов.
«От алкоголя и газировки тоже целесообразно воздержаться. После таких напитков постоянно хочется пить, а избыток жидкости может спровоцировать рвоту», — предупреждает врач.
Что лучше поесть в дороге
Обычно, если человека укачивает в транспорте, о еде не хочется даже думать. Но некоторые продукты помогут отвлечь нервную систему и уменьшить неприятные симптомы.
Для перекусов в дороге хорошо подходят сухие пресные крекеры или хлебцы. Главное — выбирать продукты без ароматических и вкусовых добавок. Избавиться от тошноты помогает аскорбиновая кислота, поэтому можно съесть зеленое яблоко, дольку лимона или леденец с витамином С. Еще одно эффективное натуральное средство от укачивания — имбирь. Он содержит биологически активные соединения, которые помогают снять вегетативные симптомы — головокружение и тошноту.
«Можно заварить в дорогу чай с имбирем, съесть имбирное печенье или леденец. Главное — не есть имбирь натощак: он может спровоцировать изжогу», — говорит гастроэнтеролог.
Устранить тошноту и перекусить
Некоторым избавиться от тошноты помогает также мятная или имбирная жвачка: она заставляет мозг переключиться на процесс жевания и забыть о тошноте. Можно съесть несколько ядрышек арахиса или других орехов — они быстро утоляют голод, но при этом не перегружают желудок.
Если в дороге захотелось есть, можно перекусить бананом: у него нет запаха, он обладает мягким нейтральным вкусом.
«А еще бананы — это отличный источник калия, который помогает восстановить баланс электролитов, если человека вырвало», — советует Екатерина Кашух.
Можно подобрать препараты
Еще один из эффективных способов справиться с укачиванием — принять специальные безрецептурные таблетки. Подобрать лекарства поможет врач. Кроме того, важно внимательно прочитать инструкцию, там указаны возможные противопоказания и способ приема.
«Какие-то таблетки нужно пить до поездки, а какие-то обладают моментальным действием — их можно принять, как только начало укачивать», — резюмирует врач.