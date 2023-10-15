Врач Кашух рассказала, какие продукты помогают справиться с укачиванием в транспорте

Хотя от укачивания чаще страдают дети, но и некоторые взрослые сталкиваются с неприятными, порой мучительными ощущениями, особенно в дальней дороге. Это осложняет путешествия, деловые поездки да и вообще любые передвижения. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что не стоит есть перед дорогой и какие продукты взять на перекус, чтобы в транспорте не укачивало.