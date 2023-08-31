Спина болела хоть раз в жизни у каждого. Обычно она проходит сама после приема болеутоляющих и связана с перенапряжением или спазмом мышц. Еще быстрее с дискомфортом поможет справиться небольшая зарядка. Но важно понимать, какие движения и как именно выполнять.