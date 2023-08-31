Спина болела хоть раз в жизни у каждого. Обычно она проходит сама после приема болеутоляющих и связана с перенапряжением или спазмом мышц. Еще быстрее с дискомфортом поможет справиться небольшая зарядка. Но важно понимать, какие движения и как именно выполнять.
Врач-остеопат посоветовал простое упражнение, которое поможет от боли в пояснице.
Не укреплять, а растягивать
«Когда болит спина, в том числе поясница, я не сторонник того, чтобы заниматься укреплением мышц, — объяснил в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — В такой ситуации мышцы надо растягивать».
Врач отмечает, что само по себе болевое ощущение уже говорит о перенапряжении мышц и если начать делать упражнения на их укрепление, то болезненность может только усилиться.
«Также силовая нагрузка во многих ситуациях может сама по себе стать фактором, обостряющим проблемы, — говорит Владимир Животов. — Если боли в спине уже есть, то мышечные боли от нагрузки, наслоившись, могут создать действительно серьезную проблему».
Именно поэтому врач рекомендует при боли в пояснице растягивать мягкие ткани — аккуратно, но настойчиво, день за днем.
«В любом случае мы будем выполнять работу мышцами, и это уже будет в определенной степени их укреплять», — отмечает остеопат.
Упражнение для спины
Положение стоя, ноги на ширине плеч. Смотрим прямо.
Вытягиваем руку в сторону, натягиваем кисть на себя.
Голову поворачиваем в сторону кисти и фиксируем взгляд на ней.
Таз поворачиваем в противоположную сторону.
То же самое делаем с другой рукой.
И так меняем 20 раз — поочередно, с одной рукой и другой.
Когда боль в спине — причина идти к врачу
Боль в спине может быть признаком серьезного заболевания. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-реабилитолог Марк Леонтьев. Но не стоит пугаться, если боль была и прошла.
Красными флагами опасной боли в спине считается, если она не уменьшается, даже если вы лежите, или постепенно усиливается — с каждым днем все больше и больше. Также опасно, если боль в спине сопровождается высокой температурой, снижением веса и нарушением мочеиспускания.
В 90% случаев боль в спине — это мышечный спазм, уверен доктор. Он возникает из-за неправильного образа жизни, малой двигательной активности, стрессов, избыточной физической нагрузки и обычно проходит в течение 1-2 месяцев, в зависимости от того, как вы с ним справляетесь.
Врач отмечает, что нередко причиной боли в спине бывает психосоматика. Подавленные эмоции действительно приводят к спазму мышц шеи и надплечий, а сексуальные проблемы порождают боли в пояснице.