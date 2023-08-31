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Если болит спина: сделайте так 20 раз — и поясница скажет вам спасибо (видео)

Упражнение для всех, кто хочет, чтобы не болела поясница, рекомендует врач Владимир Животов. Оно простое в исполнении и очень эффективное.

31 августа 20233
поясница боль
Источник:
iStockphoto

Спина болела хоть раз в жизни у каждого. Обычно она проходит сама после приема болеутоляющих и связана с перенапряжением или спазмом мышц. Еще быстрее с дискомфортом поможет справиться небольшая зарядка. Но важно понимать, какие движения и как именно выполнять.

Врач-остеопат посоветовал простое упражнение, которое поможет от боли в пояснице.

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

Не укреплять, а растягивать

«Когда болит спина, в том числе поясница, я не сторонник того, чтобы заниматься укреплением мышц, — объяснил в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — В такой ситуации мышцы надо растягивать».

Врач отмечает, что само по себе болевое ощущение уже говорит о перенапряжении мышц и если начать делать упражнения на их укрепление, то болезненность может только усилиться.

«Также силовая нагрузка во многих ситуациях может сама по себе стать фактором, обостряющим проблемы, — говорит Владимир Животов. — Если боли в спине уже есть, то мышечные боли от нагрузки, наслоившись, могут создать действительно серьезную проблему».

Именно поэтому врач рекомендует при боли в пояснице растягивать мягкие ткани — аккуратно, но настойчиво, день за днем.

«В любом случае мы будем выполнять работу мышцами, и это уже будет в определенной степени их укреплять», — отмечает остеопат.

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Упражнение для спины

  • Положение стоя, ноги на ширине плеч. Смотрим прямо.

  • Вытягиваем руку в сторону, натягиваем кисть на себя.

  • Голову поворачиваем в сторону кисти и фиксируем взгляд на ней.

  • Таз поворачиваем в противоположную сторону.

  • То же самое делаем с другой рукой.

  • И так меняем 20 раз — поочередно, с одной рукой и другой.

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Когда боль в спине — причина идти к врачу

Боль в спине может быть признаком серьезного заболевания. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-реабилитолог Марк Леонтьев. Но не стоит пугаться, если боль была и прошла.

Красными флагами опасной боли в спине считается, если она не уменьшается, даже если вы лежите, или постепенно усиливается — с каждым днем все больше и больше. Также опасно, если боль в спине сопровождается высокой температурой, снижением веса и нарушением мочеиспускания.

В 90% случаев боль в спине — это мышечный спазм, уверен доктор. Он возникает из-за неправильного образа жизни, малой двигательной активности, стрессов, избыточной физической нагрузки и обычно проходит в течение 1-2 месяцев, в зависимости от того, как вы с ним справляетесь.

Врач отмечает, что нередко причиной боли в спине бывает психосоматика. Подавленные эмоции действительно приводят к спазму мышц шеи и надплечий, а сексуальные проблемы порождают боли в пояснице.

Автор текста:Анна Майская
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