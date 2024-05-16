Ваш участок утонет в цветах: 5 способов оживить розы после зимовки

Исследователи выяснили, что возможность любоваться природой из окна дома или дачи уменьшает тягу к вредным привычкам. Вид из окна на красивый сад с цветами и деревьями уменьшает тягу к алкоголю, курению и вредной пище . Об этом сообщили ученые из Университета Плимута в Великобритании.